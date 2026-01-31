Vrána k vráně sedá. S policí se zapletli dva koaliční lídři. Bylo na čase, aby se přidal i třetí

Dodejme, že oba straničtí lídři mají poslaneckou imunitu, jíž se rozhodně nehodlají vzdát. Oba svorně tvrdí, že jde o zpolitizované kauzy. Babiš dlouhodobě vinu odmítá a opakovaně prohlašuje, že sněmovnu nepožádá o svoje vydání policii.
Okamuru již jednou loni v únoru sněmovna, v níž tehdy měla většinu koaliční opozice v čele s Petrem Fialou (ODS), ke stíhání vydala. Loni v srpnu pak státní zástupce na předsedu SPD i jeho hnutí podal obžalobu pro podezření z podněcování k nenávisti. Mezitím byl Okamura znovuzvolen do sněmovny, a tudíž se na něj opět vztahuje poslanecká imunita. O jejím zrušení musí tedy poslanci rozhodovat znovu. Ale ani zde nelze očekávat, že by koaliční zákonodárci Okamuru ke stíhání vydali.
Poslanecká imunita potřetí
Třetím do koaliční party je hnutí Motoristé sobě. U něj na sebe zatím poutal i v souvislosti se „zájmem policie“ jeho čestný předseda, poslanec a rovněž zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Nyní se ale zdá, že si policie a bezpečnostní složky posvítí na jeho spolustraníka a předsedu Motoristů Petra Macinku v souvislosti s možným vydíráním prezidenta republiky Petra Pavla.
Macinka totiž prostřednictvím Pavlova poradce Petra Koláře poslal hlavě státu několik textových zpráv. V nich se snaží přesvědčit Pavla, aby jmenoval Turka ministrem životního prostředí. A pokud se tak nestane, šéf Motoristů „spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace.“ Tohle stojí mj. ve zprávách adresovaných přes Koláře prezidentovi.
Jak uvedli policisté na sociální síti X, podnět z Hradu obdrželi a začali se věcí zabývat. „Stejně jako u jiných oznámení, i v tomto případě se nejprve seznámíme s obsahem a vyhodnotíme trestněprávní relevanci,“ uvedli policisté. Nicméně pokud by shledala policie, že je skutečně naplněna skutková podstata vydírání a obvinila Macinku, přijde do hry opět poslanecká imunita, jež chrání i šéfa Motoristů. A asi lze usuzovat z kauz druhých dvou stranických šéfů, jak by sněmovna reagovala.