Rychlý růst mezd ČNB nepotěší, snižování sazeb se odkládá

Průměrná mzda viditelně zrychlila a ve druhém kvartále tohoto roku rostla meziročně o 7,8 procenta (oproti růstu o 6,7 procenta z 1. čtvrtletí 2025). Díky tomu vzrostla i reálná mzda – o 5,3 procenta meziročně – což je z historického pohledu jeden z nejrychlejších růstů.
Růst mezd je rychlejší, než jsme předpokládali jak my (meziročně +7,1 procenta), tak i centrální banka (ČNB) (meziročně 6,7 procenta).
GRAF: Vývoj inflace ve srovnání s vývojem nominální a reálné mzdy
Od roku 2015 do 2. čtvrtletí 2025,čtvrtletně v %.
Zdroj: Patria/ČSOB s použitím dat ČSÚ
Dynamika zrychluje napříč většinou odvětví. Celá řada navíc hlásí dvouciferný růst mezd – ať už jde o stavebnictví (11 %), autoprůmysl (10,3 %) a celou řadu služeb včetně oblasti realit (10,9 %) nebo pohostinství a hoteliérství (10,4 %).
Za čelem pelotonu zaostávají vesměs některé mimotržní segmenty jako zdravotní péče (5,6 %) a následně těžební průmysl (4,8 %) a finanční služby (5 %).
GRAF: Vývoj dynamiky mezd v sektorech
Od roku 2018 do 2. čtvrtletí 2025, v %.
Zdroj: Patria s použitím ČSÚ
Důvod k obezřetnosti ČNB
Celkově také dál roste zaměstnanost, i když relativně pomalu (+0,4 %) a jde ruku v ruce s mírným nárůstem nezaměstnanosti.
Pozitivní zprávou se ukazuje být zejména situace v průmyslu, kde po zhruba šesti letech trvající postupné redukci počtu zaměstnanců vidíme náznaky stabilizace a viditelnou re-akceleraci mzdového růstu v autoprůmyslu a sektorech na něj navázaných (např. výroba pryžových a plastových výrobků).
V dalším průběhu roku pravděpodobně dynamika průměrné mzdy zvolní. Přesto za celý rok průměrná mzda asi nakonec poroste rychleji než o 7 procent a zaznamená velmi podobné tempo jako v letech 2023 a 2024.
A to může být pro ČNB další důvod k obezřetnosti. Centrální bankéři mají na jedné straně “těžší spaní” ze zvýšené inflace ve službách. Na druhé straně je trápí právě rychlá dynamika mezd. Dlouhodobě ne-inflační tempa růstu mezd by měla odpovídat dynamice produktivity.
V případě Česka by se tak měla pohybovat v mantinelech 4-5 procent. Současná dynamika mezd proto asi bude silným argumentem, proč už sazby dál nesnižovat a nechat je “zaparkované” delší dobu na úrovni 3,5 procenta…