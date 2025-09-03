peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Rychlý růst mezd ČNB nepotěší, snižování sazeb se odkládá

Průměrná hrubá nominální mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí roku o 7,8 % na 49 400 Kč a atakuje tak symbolickou hranici 50 tisíc korun. Při zkrocené inflaci na dohled od inflačního cíle ČNB pokračují v růstu také reálné mzdy vysokým tempem 5,3 %. Ukazuje to na rostoucí kupní sílu domácností, které tak budou i ve zbytku roku tahounem ekonomického růstu.

V posledním roce pozorujeme cenovou asymetrii napříč mnoha sektory české ekonomiky. (Ilustrační foto) Zdroj: PxHere

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 3. 9. 2025 15:40
Průměrná mzda viditelně zrychlila a ve druhém kvartále tohoto roku rostla meziročně o 7,8 procenta (oproti růstu o 6,7 procenta z 1. čtvrtletí 2025). Díky tomu vzrostla i reálná mzda – o 5,3 procenta meziročně – což je z historického pohledu jeden z nejrychlejších růstů.

Růst mezd je rychlejší, než jsme předpokládali jak my (meziročně +7,1 procenta), tak i centrální banka (ČNB) (meziročně 6,7 procenta).

GRAF: Vývoj inflace ve srovnání s vývojem nominální a reálné mzdy
Od roku 2015 do 2. čtvrtletí 2025,čtvrtletně v %.

Zdroj: Patria/ČSOB s použitím dat ČSÚ

Dynamika zrychluje napříč většinou odvětví. Celá řada navíc hlásí dvouciferný růst mezd – ať už jde o stavebnictví (11 %), autoprůmysl (10,3 %) a celou řadu služeb včetně oblasti realit (10,9 %) nebo pohostinství a hoteliérství (10,4 %).

Za čelem pelotonu zaostávají vesměs některé mimotržní segmenty jako zdravotní péče (5,6 %) a následně těžební průmysl (4,8 %) a finanční služby (5 %).

GRAF: Vývoj dynamiky mezd v sektorech
Od roku 2018 do 2. čtvrtletí 2025, v %.

Zdroj: Patria s použitím ČSÚ

Důvod k obezřetnosti ČNB

Celkově také dál roste zaměstnanost, i když relativně pomalu (+0,4 %) a jde ruku v ruce s mírným nárůstem nezaměstnanosti.

Pozitivní zprávou se ukazuje být zejména situace v průmyslu, kde po zhruba šesti letech trvající postupné redukci počtu zaměstnanců vidíme náznaky stabilizace a viditelnou re-akceleraci mzdového růstu v autoprůmyslu a sektorech na něj navázaných (např. výroba pryžových a plastových výrobků).

V dalším průběhu roku pravděpodobně dynamika průměrné mzdy zvolní. Přesto za celý rok průměrná mzda asi nakonec poroste rychleji než o 7 procent a zaznamená velmi podobné tempo jako v letech 2023 a 2024.

A to může být pro ČNB další důvod k obezřetnosti. Centrální bankéři mají na jedné straně “těžší spaní” ze zvýšené inflace ve službách. Na druhé straně je trápí právě rychlá dynamika mezd. Dlouhodobě ne-inflační tempa růstu mezd by měla odpovídat dynamice produktivity.

V případě Česka by se tak měla pohybovat v mantinelech 4-5 procent. Současná dynamika mezd proto asi bude silným argumentem, proč už sazby dál nesnižovat a nechat je “zaparkované” delší dobu na úrovni 3,5 procenta…

