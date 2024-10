Pražský DPP mění vedení; MMF věří české ekonomice a pokuta ČD a ÖBB za újmu RegioJetu aneb souhrn ekonomických událostí 42.týdne 2024

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento týden vzbudil (mj.) velkou vlnu mediálního zájmu šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Důvodem byl jeho smír se slovenským ministerstvem vnitra ohledně vědomé spolupráce s komunistickou Státní bezpečností (StB). Babiš vnitro předtím zažaloval, že je neoprávněně vedený jako spolupracovník StB. I když řada dobových materiálů dokazuje, že Andrej Babiš byl v evidenci StB a spolupracoval s ní, což ostatně před lety potvrdil i sám Babiš v Show Jana Krause. Média poukazují i na načasování smíru, které přišlo pár měsíců po zvolení slovenského prezidenta Petera Pellegriniho (z jehož strany Hlas je ministr vnitra) i návratu Roberta Fica do čela vlády. Oba v kampani Babiš opakovaně podporoval. Ostatně i premiér Petr Fiala označil smír za „politickou dohodu a obyčejný handl“. Sám Babiš pak v reakci na oznámení Slováků uvedl, že zvítězila spravedlnost a pravda. Nutno dodat, že Jan Masaryk kdysi prohlásil, že „pravda vítězí, ale dá to fušku“ a spravedlnost bývá slepá…

Pražský DPP je bez šéfa

Dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP) na mimořádném jednání odvolala z funkce předsedy představenstva Petra Witowského. Zároveň automaticky skončil i jako generální ředitel. V představenstvu skončili také Marek Kopřiva a Jiří Špička, kteří čelí obvinění z korupce. Místo Witowského rada zvolila Jiřího Pařízka, pětičlenné představenstvo tak zůstává usnášeníschopné. Na pozici šéfa vypíše podnik konkurz, zatím největší pražskou městskou firmu povede místopředseda představenstva Ladislav Urbánek.

BigBoard mění většinového majitele



Antimonopolní úřad se zabývá změnou většinového akcionáře společnosti BigBoard Praha, která podniká na trhu venkovní reklamy. Výlučnou kontrolu nad ní má získat společnost BB Global, uvedl úřad. Firma financovaná skupinou J&T má získat 60% podíl, který je dosud v držení společnosti Joj Media House. Zbývajícími akcionáři BigBoardu zůstávají Richard Fuxa a společnost Touzimsky Media. Oba drží 20 %.

Nálada v německých firmách se zhoršila



Podnikatelská nálada v Německu se tento měsíc opět zhoršila. Index podnikatelského klimatu, který sestavuje mnichovský ekonomický institut Ifo, klesl už několikátý měsíc za sebou, a to na 85,4 bodu ze srpnových 86,6 bodu. Horší je i hodnocení současné situace a očekávání do dalších měsíců, dodal institut.

MMF Česku věří

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky se po loňském poklesu o 0,1 % v letošním roce o 1,1 % zvýší. Ve svém podzimním výhledu světové ekonomiky to předpověděl Mezinárodní měnový fond (MMF). Zlepšil tak svou dubnovou prognózu, ve které na letošek předpovídal české ekonomice růst o 0,7 %. V příštím roce měnový fond očekává zvýšení HDP o 2,3 %, zatímco v dubnu předpovídal dvouprocentní růst.

Trump vede nad Harrisovou v ekonomických tématech



Necelé dva týdny před prezidentskými volbami ve Spojených státech zůstávají preference obou kandidátů vyrovnané. V ekonomických otázkách si ale výrazně lépe vede kandidát Republikánské strany Donald Trump, ukazují výsledky průzkumu CNBC All-America Economic Survey. Respondenti věří, že pokud bude prezidentem Trump, budou na tom finančně lépe.

Meta zrušila účty, které ledovaly tryskáče miliardářů



Internetová společnost Meta Platforms zrušila účty, které sledovaly lety soukromých letadel veřejně známých osobností, včetně zakladatele Mety Marka Zuckerberga, Donalda Trumpa nebo šéfa automobilky Tesla Elona Muska. Účty na sociálních sítích Facebook, Instagram a Threads, které Meta vlastní, sdílely polohu soukromých letadel na základě veřejně dostupných letových údajů. Většinu z těchto účtů vedl student vysoké školy na Floridě Jack Sweeney.

MF prodalo dluhopisy za 11,4 mld. Kč



Ministerstvo financí prodalo státní dluhopisy za 11,4 mld. Kč. Zájem investorů v poslední říjnové aukci byl vyšší, byli připraveni nakoupit obligace ve dvojnásobném objemu. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která aukci zajišťovala. V předchozích říjnových aukcích ministerstvo prodalo státní dluhopisy za 21,6 mld. Kč.

Strojírenský Wikov převezme Litostroj



Strojírenská skupina Wikov Industry podnikatele Martina Wichterleho se dohodla na koupi předního světového výrobce turbín pro vodní elektrárny Litostroj včetně dceřiných firem v zahraničí. Hodnotu převzetí Litostroje s ročními tržbami okolo dvou mld. Kč Wikov neuvedl. Vypořádání transakce je naplánované na přelom listopadu a prosince.

Strnadova CSG koupila v Německu výrobu nitrocelulózy



Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada koupila na severozápadě Německa průmyslový park s výrobou nitrocelulózy potřebné pro produkci trhavin a střelného prachu. Hodnota transakce se pohybuje v řádu stovek mil. EUR, napsaly Seznam Zprávy. Výrobu nitrocelulózy v německém Walsrode hodlá CSG rozšířit.

Tesla zvýšila čtvrtletní zisk



Americký výrobce elektromobilů Tesla v třetím čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 17 % na 2,17 mld. USD. Celkové tržby automobilce vzrostly o osm procent na 25,18 mld. USD. Společnost také předpověděla, že v celém letošním roce dosáhne mírného nárůstu odbytu. Akcie firmy si po zveřejnění výsledků připisovaly 12 %.

Výrobce čipů Wolfspeed nepostaví továrnu v Německu



Americký výrobce čipů Wolfspeed odložil plány na výstavbu továrny v Německu. Informovala o tom média s odvoláním na prohlášení podniku a vyjádření premiérky německé spolkové země Sársko Anke Rehlingerové. Rozhodnutí je podle listu Financial Times další ránou pro snahu kancléře Olafa Scholze vytvořit z Německa velmoc ve výrobě čipů.

ČEZ podepíše dohodu s firmou Rolls-Royce SMR



Energetická společnost ČEZ podepíše 29. října v Kramářově vile s firmou Rolls-Royce SMR strategickou spolupráci při vývoji malých modulárních reaktorů. ČEZ už v září oznámil, že partnerství s Rolls-Royce SMR naváže.

VÍCE K TÉMATU:

Komentář: Malý reaktor mají stavět Britové, aneb jak ČEZ nechal v září vydělat Rolls Royce desítky miliard

Putin navrhl vznik nové obilné burzy



Ruský prezident Vladimir Putin na summitu zemí BRICS v Kazani navrhl vznik obilné burzy, která by mohla být rozšířena na obchod s dalšími významnými komoditami. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva zase vyzval ke vzniku alternativních platebních metod mezi členy uskupení. Společná deklarace nicméně naznačuje, že účastnickým zemím se v této věci nepodařilo dosáhnout významného pokroku, uvedla agentura Reuters.

Automobilka Volvo Cars snížila odhad prodeje

Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars ve třetím čtvrtletí zvýšil provozní zisk i tržby, snížil však odhad celoročního prodeje. Firma uvedla, že čelí zhoršujícím se podmínkám na trhu a hodlá se soustředit na udržování ziskovosti než na růst prodeje.

Vlček: ČEZ získá menší podíl v Rolls Royce

Nově jmenovaný ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že je před podpisem dohoda o kapitálovém vstupu ČEZ do divize společnosti Rolls Royce, která se specializuje na malé modulární reaktory. Podle Vlčka se má jednat o minoritní podíl za stovky milionů liber, tedy pravděpodobně vyšší jednotky miliard korun. ČEZ v září navázal se společností Rolls-Royce SMR strategickou spolupráci ve vývoji malých modulárních reaktorů.

České dluhopisobraní

Společnosti v České republice vydaly v první polovině roku 2024 korunové dluhopisy v celkovém objemu 34,9 mld. Kč. Objem emitovaných dluhopisů za první půlrok tak téměř dosáhl úrovně emisí za celý rok 2023. Vychází to z analýzy Bond Index poradenské společnosti Deloitte. Průměrná emise byla v hodnotě 317,7 mil. Kč.

Pokuta ČD a ÖBB za újmu RegioJetu

Evropská komise (EK) vyměřila pokutu 48,7 mil. eur (1,2 mld. Kč) Českým dráhám (ČD) a rakouské železniční společnosti ÖBB za to, že uzavřely tajnou dohodu o použitých osobních železničních vagonech, která poškozovala českého dopravce RegioJet. Obě společnosti porušily antimonopolní pravidla EU, uvedla dnes komise v tiskové zprávě.

Firem v insolvenci bude letos víc

Počet firem v insolvenci stoupne letos celosvětově o 11 %. Za růstem stojí hlavně západní Evropa, kde se počet insolvencí zvýší o 14 %, a pak Spojené státy s 31% nárůstem. Česko zaznamená růst o desetinu. Vyplývá to z analýzy společnosti Allianz Trade. Na začátku roku Allianz Trade předpovídala celosvětově 9% nárůst s následnou stabilizací v roce 2025. Poslední vývoj však ukazuje méně pozitivní vývoj nejen pro letošní rok, ale i pro rok příští, kdy by se měl počet insolvencí zvýšit o dvě procenta. Stabilizace by pak měla následovat až v roce 2026.

Světový trh M&A ožívá

Globální trh s fúzemi a akvizicemi letos pomalu ožívá. V prvních devíti měsících roku se uskutečnily celosvětově transakce za 1,6 bil. USD, což je meziroční nárůst o deset procent. Oživení zažívá především Severní Amerika a část Evropy, v Asii hodnota transakcí klesla na desetileté minimum. Vyplývá to ze zprávy o trhu fúzí a akvizic, kterou poskytla poradenská firma Boston Consulting Group (BCG).

Velká norsko-švédská bankovní fúze

Největší norská banka DNB koupí švédskou investiční banku a správce majetku Carnegie. Zaplatí za ni kolem 12 mld. švédských korun (26,5 mld. Kč), uvedla v pondělní tiskové zprávě. Švédskou banku prodává společnost soukromého kapitálu Altor a menšinoví akcionáři.

V Česku AI Matters

Spolupráci univerzit a malých a středních firem na řešeních s využitím umělé inteligence (AI) podpoří nový evropský projekt AI-Matters. V Česku je na něj pro příštích pět let vyhrazeno 200 mil. Kč, informovalo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Z tuzemských univerzit se do projektu zapojí České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě.

Vrátí se Playboy do rukou Heffnerů?

Nejmladší syn zesnulého zakladatele časopisu Playboy Hugha Hefnera chce odkoupit práva na tuto slavnou značku, kterou jeho otec vybudoval. Cooper Hefner spolu se skupinou investorů předložil nabídku na odkoupení značky Playboy od společnosti Playboy Group za 100 milionů USD. Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ). Odvolává se na informace od Hefnera a na návrh dohody, do kterého měl možnost nahlédnout.

Fidurock refinancuje

Jeden z největších vlastníků retailových parků v České republice, nemovitostní investiční skupina Fidurock, refinancuje po pěti letech své portfolio parků v České republice a na Slovensku. Co do finančního objemu úvěrového rámce se jedná o nestandardní výši přesahující 2,7 mld. Kč, které Fidurocku opět poskytne UniCredit Bank. V současné době skupina vlastní 13 parků s celkovou užitnou plochou přesahující 110 tisíc metrů čtverečních.

NextBike bude i ve Frýdku-Místku

Společnost nextbike Czech Republic, která je největším poskytovatelem sdílených kol na českém trhu, uspěla v tendru vypsaném městem Frýdek-Místek. Nová smlouva bude platná do konce roku 2026. V provozu zůstane 200 kol, která budou dostupná ve 125 stanicích rozmístěných po celém území města.

STV Invest posílí na Slovensku

Holding STV INVEST definitivně přebírá slovenskou strojírenskou firmu MATADOR Industries. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky nyní finálně schválil akvizici této dceřiné společnosti skupiny MATADOR, která mj. vyrábí nadstavbové části houfnice Zuzana 2 a zařízení a stroje pro gumárenský průmysl. Pro skupinu STV, která je jediným výrobcem velkorážové munice v Česku a významným dodavatelem oprav a modernizací těžké vojenské techniky, představuje akvizice důležitý krok v jejím plánu na posilování přítomnosti ve středoevropském prostoru.

Výsledky v kostce:

Potěšily: SAP; Saab; 3M; Kimberly-Clark; Verizon Communications; GM; Philip Morris International; Heineken; Volvo Car; Deutsche Bank; Lloyds Banking Group; Iberdrola; Lockheed; RegioJet holding;

Spíše zklamaly: Akzo Nobel; Boeing; Coca-Cola; Starbucks.