Pražská burza nejsilnější od roku 2008; evropský autem roku je elektrický Renault 5 a jednorožec Mews expanduje aneb souhrn ekonomických událostí 2. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

s blížícím se dnem nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu (20. ledna) se logicky upírá pozornost celého světa za Atlantik. A je evidentní, že znovuzvolený prezident si je toho dobře vědom, proto neváhá a přihazuje pod kotel. Tedy zatím jen čistě rétoricky, ale i tak: Kanada by mohla být 51. státem a hranice mezi USA a Kanadou je jen čára; Mexický záliv by se měl jmenovat Americký; Panamský průplav (v rukou Panamy) je ostuda a USA by měly převzít kontrolu nad Grónskem. To jsou jen čtyři hlavní Trumpova prohlášení, které vyvolaly ve světě poprask a pochopitelně i vlnu odporu. Bohužel je Trump natolik nekontrolovatelnou střelou globální politiky, že jeho slova nelze brát na lehkou váhu, zvláště, když k tomu dodá, že nevylučuje k zmíněným záměrům použít sílu. Dodal tedy, že především tu ekonomickou, ale do hry se může dostat i síla vojenská. Napadají mě k tomu pouze dva příměry, jeden jako hláška Járy Cimrmana a druhá v podobě jednoho z Murphyho zákonů. Český genius prohlásil, že „každé zbytečné slovo je zbytečné,“ (což platí nejen pro Trumpa). A snad tedy nedojde na Murphyho zákon, že „Co nejde sílou, jde ještě větší sílou.“…

Index PX po 17 letech nad 1800 bodů

Pražská burza poprvé po 17 letech uzavřela nad hranicí 1800 bodů. Index PX v pátek stoupl o 0,18 % na 1802,14 bodu. Téměř 1,5 % přidaly akcie Erste Bank. Na nejsilnější úroveň od počátku roku 2008 se index PX dostal už v prvním obchodním dni letošního roku. V následujících dnech převážně rostl a k hranici 1800 bodů se postupně přibližoval. „Znamená to také šestý růstový týden v řadě,“ upozornil analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Index PX podle něj v tomto týdnu vzrostl o 1,29 %.

Evropským autem roku elektrický Renault 5

Evropský titul Auto roku 2025 získal elektromobil Renault 5 /Alpine A290. Zvítězil mezi 42 nominovanými novinkami letošního roku. Ve finálovém hlasování odborné poroty předstihl vozy Alfa Romeo Junior, Citroën C3/ë-C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster a Kia EV3. Malý Renault výrazně odkazuje na legendární model R5, který byl na přelomu 70. a 80. let minulého století oblíbeným městským autem. Nový R5 E-Tech Electric je prvním elektromobilem nové generace francouzské společnosti postaveným na platformě „AmpR small“ pro vozy s nulovými emisemi.

České e-shopy za loňský rok „ve vatě“

Obrat českých e-shopů se loni po dvou letech vrátil k meziročnímu růstu. Činil 194 miliard korun, což bylo o pět procent více než v roce 2023. Počet e-shopů ale dále klesl, a to o 200 na 49.700. Vyplývá to z pravidelného průzkumu on-line srovnávače Heureka.cz a Asociace pro elektronickou komerci, který má ČTK k dispozici. Obrat podle něj e-shopům rostl ve všech čtvrtletích, přičemž nejvíce v závěru roku – meziročně o šest procent.

Škoda Auto ukázala nový facelift Enyaqu

Elektromobil Škoda Enyaq, která byla uvedena na trh v roce 2020 jako první model značky Škoda postavený na modulární platformě pro elektromobily MEB koncernu Volkswagen, patří k nejprodávanějším elektromobilům na mnoha klíčových evropských trzích. Automobilka Škoda Auto tento týden představila jeho modernizovanou verzi. Má novou přední masku, lepší aerodynamiku a zvýšený dojezd zhruba o 30 kilometrů na až 590 kilometrů. Základní cena při čtvrtečním spuštění objednávek bude 1,015 milionu korun, zatímco ceník předchůdce začínal v loňské akční nabídce u méně výkonné a už nepokračující verze na 899.000 Kč.

Mews rozšiřuje působnost

Mews, přední český cloudový poskytovatel služeb v oblasti pohostinství, oznámil akvizici novozélandské společnosti Clarity Hospitality Software Solutions. Tento krok upevní pozici a rozšíří aktivity Mews ve Velké Británii i v celém asijsko-pacifickém regionu. Clarity, založená v roce 1992, se specializuje na zefektivnění provozu luxusních hotelů a dalších ubytovacích zařízení. Její technologie používají stovky hotelových skupin, což je klíčový faktor pro další rozvoj Mews. „Akvizice Clarity nás přibližuje k naší vizi vytvořit celosvětovou propojenou síť hotelů,“ uvedl Matt Welle, CEO Mews.

Meta končí s kontrolou faktů

Společnost Meta Platforms, provozovatel sociálních sítí Facebook a Instagram, oznámila konec programu ověřování faktů třetími stranami a zavedení modelu Community Notes, který je podobný systému na platformě X Elona Muska. Společnost zároveň obnoví politický obsah a zruší omezení týkající se témat, jako jsou migrace a pohlaví. Nový model umožní uživatelům přidávat a hodnotit kontext k příspěvkům na platformách Mety, jeho spuštění v USA se plánuje během několika měsíců.

Nezaměstnanost je nad 4 procenty

Nezaměstnanost v České republice v prosinci stoupla na 4,1 % z listopadových 3,9 %. Počet lidí hledajících práci dosáhl 306 478, což představuje nárůst přibližně o 16 000 oproti předchozímu měsíci. Zároveň klesl počet volných pracovních míst nabízených zaměstnavateli, a to o zhruba 9 000 na celkových 246 573. Údaje ve čtvrtek zveřejnil Úřad práce ČR. Nejvyšší nezaměstnanost na konci loňského roku byla v Ústeckém kraji (6,2 %) a Moravskoslezském kraji (5,8 %). Nejnižší míru nezaměstnanosti měla Praha (2,8 %). Mezi okresy vedlo Karvinsko s 8,5 %, zatímco Praha-východ měla pouze 1,5 %. O úvěry na bydlení byl loni vyšší zájem Banky a stavební spořitelny v Česku loni poskytly podle odhadu úvěry na financování bydlení za 305 mld. Kč, o 135 mld. více než roce 2023. Objem hypoték činil 256 mld. Kč po předloňských 137 miliardách. Objem úvěrů ze stavebního spoření stoupl o 16 miliard na 49 mld. Kč. Na tiskové konferenci to řekl generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.

Průmyslová produkce trpí

Průmyslová produkce v Česku v listopadu opět klesla. Nejvíce k tomu přispěla výroba motorových vozidel, zejména výroba jejich dílů a dále navazující obor výroba pryžových a plastových výrobků, tedy například výroba pneumatik. Dále pokračoval dlouhodobý pokles výroby strojů a zařízení. Meziročně průmyslová výroba reálně klesla o 2,7 % a meziměsíčně byla nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek klesla o 1,4 %. Kladným směrem nejvíce přispěla výroba ostatních nekovových minerálních výrobků nebo ostatní zpracovatelský průmysl, kde se projevily mimořádné zakázky a zvýšená předvánoční výroba.

Kolínská Toyota jela loni nad plán

Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic loni překonala výrobní plán, vyrobila 225.058 aut, meziročně o 32.631 víc. Hybridního modelu Yaris z toho bylo přes 114.000. Plán na letošní rok je stanoven stejně jako loni kolem 208.000 vozů, řekl mluvčí automobilky Tomáš Paroubek.

Podílové fondy loni Čechům vydělaly

Za minulý rok zaznamenal průměrný český investor zhodnocení v podílových fondech 9,01 %. Vyplývá to z indexu českého investora CII750, který sestavuje společnost Swiss Life Select. Navzdory turbulentnímu tržnímu prostředí v roce 2024, které ovlivnily zejména významné politické události a změny úrokových sazeb, vykázaly podílové fondy pozitivní vývoj. V třetím kvartálu roku 2024 dosáhly růstu o 2,67 %, zatímco v čtvrtém kvartálu zpomalila jejich výkonnost na pouhých 0,34 %. Není překvapením, že akciové fondy měly za rok 2024 vyšší zisky než fondy, které investují do konzervativních aktiv.

ČNB loni navýšila zisk

Česká národní banka (ČNB) za loňský rok vykázala zisk 154,8 mld. Kč. Vyplývá to z bilance centrální banky. Výsledek je předběžný. Konečný výsledek, zahrnující i všechny dodatkové operace, bude zveřejněn na jaře. Předloni ČNB zaznamenala zisk 55,1 mld. Kč. Úlohou centrální banky nicméně není vytváření zisku, nýbrž zajišťování finanční stability.

Hospodaření vlády za rok 2024: -271,4 mld. Kč

Deficit státního rozpočtu České republiky se loni meziročně snížil o 17,1 mld. Kč na 271,4 mld. Kč. Proti schválené výši deficitu vykázal rozpočet lepší výsledek o 10,6 mld. Kč. V pondělí o tom informovalo Ministerstvo financí. Meziroční zlepšení salda odráží nárůst výběru daní a pojistného na straně příjmů a umírněný růst výdajů.

VW vybuduje v Číně síť rychlonabíječek

Německá automobilka Volkswagen a čínský výrobce elektromobilů XPeng plánují v Číně společně vytvořit síť rychlonabíječek pro elektromobily. Plán je součástí uzavřeného memoranda o porozumění. Vzniknout by mělo přes 20 000 nabíjecích bodů ve více než 400 městech napříč Čínou. Podrobnosti o odhadovaných nákladech nejsou známy. Volkswagen ve společnosti XPeng v roce 2023 získal za zhruba 700 milionů dolarů bezmála 5% podíl.

Sazby hypoték v lednu klesly

Leden loňského a letošního roku jsou jako den a noc. Zatímco loni se touto dobou očekával poměrně dynamický pokles úrokových sazeb hypoték (realita však byla výrazně odlišná), letošek odborníci vývoj moc růžově nevidí. Úroky hypoték by v roce 2025 měly nadále klesat, ale jen velmi pozvolna. A to navzdory lednovému vývoji, kdy úrokové sazby podle Swiss Life Hypoindexu zaznamenaly poměrně výrazné snížení – o necelou desetinu procentního bodu. Index se však stále drží nad 5 %.

Samsung hlásí růst tržeb a zisku

Provozní zisk jihokorejské společnosti Samsung Electronics ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných údajů vzrostl na 6,5 bilionu wonů oproti 2,82 bil. wonů o rok dříve, zaostal však za odhady LSEG 7,7 bil. wonů. Tržby se zvýšily z 67,78 bil. wonů na 75 bil. wonů. Akcie jihokorejského technologického gigantu vzrostly o 3,43 %.

Kryptoburza Coinmate rozšiřuje nabídku

Po 10 letech na trhu přichází první česká kryptoburza Coinmate s významným rozšířením svého portfolia. Nově svým uživatelům zpřístupní 19 dalších coinů, mezi nimiž nechybí Avalanche, Tron či Polkadot. Toto rozšíření reflektuje současné trendy v decentralizovaných financích a blockchainových technologiích a zároveň posiluje pozici Coinmate jako lídra na českém trhu kryptoměn. Novinky pokrývají široké spektrum od infrastrukturních coinů přes DeFi projekty až po inovativní projekty založené na blockchainu.

Lufthansa bude nabírat

Německá letecká společnost Lufthansa plánuje v roce 2025 v rámci celé skupiny přijmout přibližně 10 000 nových zaměstnanců, přičemž současně pokračuje ve snižování nákladů ve své hlavní divizi. Společnost hledá více než 2 000 stevardů, přes 1 400 pracovníků pozemního personálu, přibližně 1 300 technických specialistů, 1 200 administrativních pracovníků a 800 pilotů. Více než polovina nových pozic bude obsazena v Německu.

Smartwings se vrátily na předcovidovou úroveň

Letecká společnost Smartwings loni na pravidelných a charterových letech přepravila 6,5 mil. cestujících, meziročně o pětinu víc. Je to zároveň o 16,3 % lidí víc než v roce 2019 před pandemií covidu-19. Dalších 1,85 mil. pasažérů přepravila loni letadla Smartwings pro jiné dopravce, celkem tak bylo cestujících 8,3 milionu.

XXXLutz přebírá vlastníka Asko

Rakouský nábytkářský řetězec XXXLutz přebírá německou skupinu Porta a s ní i přibližně 140 poboček v Německu, České republice a na Slovensku. Firmy to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. XXXLutz měl dosud v Česku 12 provozoven stejného názvu, dál 15 prodejen Möbelix a jednu prodejnu Kika. Porta tu provozuje 14 prodejen pod značkou Asko. Hodnotu transakce společnosti neuvedly.

Loni zbankrotovalo skoro 700 firem

V roce 2024 v Česku zbankrotovalo 686 firem, což bylo o pět procent více než v roce 2023. Zároveň bylo podáno 1082 návrhů na jejich bankrot, o tři procenta meziročně více. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz od společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Rok 2025 přinese skoro 100 km nových hlavních komunikací

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) letos otevře 74,1 km nových dálnic a 25,2 km silnic první třídy. Hotová bude dálnice D1 a výrazně se rozšíří severní propojení Čech a Moravy po dálnici D35. Dalších 64,4 km dálnic a 45,4 km silnic první třídy se začne stavět. ŘSD to dnes oznámilo novinářům. Dál platí plán, že základní dálniční síť by měla být hotová v roce 2033, řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V loňském roce stát zprovoznil 110 kilometrů nových úseků dálnic.

Stát loni vybral na daních více než o rok dřív

Stát loni vybral na daních 1,42 bil. Kč, proti roku 2023 se daňové inkaso zvýšilo o 2,5 procenta. Z hlavních daní nejrychleji rostl výběr daně z příjmu fyzických osob, na kterém stát vybral o 11,8 % víc než předloni. Meziročně výrazně vzrostl objem vybrané daně z nemovitosti kvůli zvýšení základního koeficientu. V porovnání s rokem 2023 kleslo inkaso daně z příjmu právnických osob a také daně z neočekávaných zisků (windfall tax). Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí k údajům o plnění státního rozpočtu za loňský rok.