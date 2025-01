Philip Morris rozšíří závod v Kutné hoře; miliardáři loni ještě více zbohatli a Trump začal úřadovat aneb souhrn ekonomických událostí 4. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

i tento týden se bude úvodní text souhrnu točit okolo nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten rozjel svoje „panování“ ve velkém stylu, když podepsal více než stovku exekutivních příkazů. Ty hlavní se týkají omezení migrace do Spojených států včetně dětí migrantů, omilostnil také osoby, které před 4 lety zaútočily na Kapitol. Nicméně jeden z hlavních taháků předvolební kampaně, tedy cla, která mají zlepšit obchodní bilanci Spojených států se sousední Kanadou, Mexikem či Evropou, zatím zůstávají v rovině rétorické hrozby. Stejně tak i řešení rusko-ukrajinské války, i když v tomto směru již zazněla na adresu Ruska od Trumpa také slova varování. Napadá mě v tomto směru citát britské poslankyně Nancy Astorové (původem z USA), že „největšími hrozbami v životě jsou lidé, kteří chtějí změnit vše nebo nic…“

Philip Morris v Kutné hoře rozšíří výrobu

Společnost Philip Morris ČR, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, v Kutné Hoře rozšíří existující závod o výrobu nikotinových sáčků. Rozšíření závodu vyjde zhruba na miliardu korun, nová infrastruktura včetně nových laboratoří by měla být hotová do konce letošního roku. Na konferenci v Praze to řekli zástupci společnosti.

Miliardáři loni raketově bohatli

V roce 2024 vzrostlo bohatství miliardářů celosvětově o 2 bil. USD na 15 bil. USD, což je třikrát vyšší tempo než v předchozím roce, uvádí zpráva Oxfamu. Extrémní nerovnosti jsou poháněny dědictvím, monopolními silami a klientelismem. Oxfam, mezinárodní humanitární organizace, která se zaměřuje na boj proti chudobě, nerovnosti a sociální nespravedlnosti, volá po zdanění nejbohatších a opravě historických křivd. Počet miliardářů stoupl na 2 769, z toho 204 lidí se stalo miliardářem nově. V Asii přibylo 41 miliardářů a celkové bohatství v regionu vzrostlo o 299 mld. USD.

Trump začal úřadovat

Donald Trump odstartoval v úřadu prezidenta celou řadou exekutivních příkazů. Mj. také představil projekt s názvem Stargate, v rámci kterého by měly soukromé firmy investovat 500 mld. USD (12 bil. Kč) do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Zároveň plánuje naplno využívat své zásoby ropy a zemního plynu a vyvážet fosilní paliva do celého světa. Nový prezident USA ve svém inauguračním projevu prohlásil, že bude „mírotvůrcem“, a zároveň avizoval zavádění cel či snahu převzít kontrolu nad Panamským průplavem. Rovněž pohrozil Rusku vysokými cly, pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války na Ukrajině.

DIP už má 116 tisíc lidí

Počet investorů, kteří se rozhodli vložit finanční prostředky sloužící k zajištění na stáří do dlouhodobého investičního produkt (DIP), dosáhl za první rok jeho existence 116 544. Prostředky sloužící jako zajištění na stáří dosáhly v prvním roce 2,4 miliardy korun, přičemž z tohoto objemu tvoří přibližně 10 % depozita, 80 % investiční fondy a ostatní investice 10 %. Data představují majoritu poskytovatelů DIP z řad členů i nečlenů Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT).

Netflix vládne streamingu

Netflix završil loňský rok jako jednoznačný lídr ve streamovacím průmyslu. Počet předplatitelů vzrostl o 16 % a překonal hranici 300 milionů. Od roku 2021 získala společnost 79 milionů nových uživatelů, zatímco její tržby vzrostly z 30 na 39 mld. USD.

Škoda Auto se loni zlepšila

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila přes 925.000 vozů, meziročně o 4,2 %víc. Na české závody automobilky v Mladé Boleslavi a Kvasinách připadá 823.000 aut. Ve dvou indických závodech vyrobila Škoda 32.800 vozů. Automobilka o tom informovala v tiskové zprávě.

Finanční limit na malé tendry bude vyšší

Limity pro zakázky malého rozsahu, u kterých nebude nutné zadávací řízení, se zřejmě zvýší o polovinu. V případě dodávek a služeb by se hranice měla zvýšit ze dvou milionů na tři miliony korun a u stavebních prací ze šesti na devět milionů. Schválila to Sněmovna v novele, která má u velkých akvizic a veřejných zakázek zajistit rovné podmínky firem z EU vůči firmám ze zemí mimo EU. Zvýšení limitů doporučil do zákona vložit sněmovní hospodářský výbor. Zvýšení limitů reaguje na nárůst cen. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) se zvýšením souhlasil.

Temelín čeká modernizace za tři miliardy

ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,1 miliardy korun. Technici mají tento rok v plánu pouze jednu odstávku díky přechodu na delší palivový cyklus. První blok odpojí v létě na dva měsíce, který pak přejde na nový systém řízení. Temelín letos přijme téměř 100 dalších technických pracovníků. Od příštího roku přejde na palivo od americké firmy Westinghouse a francouzské Framatome.

Vybrané „výkřiky“ z WEF v Davosu

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu zdůraznila riziko eskalace ekonomických nástrojů, jako jsou sankce, vývozní omezení a cla, v rámci globální geostrategické soutěže. Zároveň apelovala na spolupráci při modernizaci pravidel globálního obchodu.

Čínský vicepremiér Ting Süe-siang varoval, že obchodní válka nepřináší vítěze a protekcionismus nikam nevede. Mezitím Donald Trump naznačil, že cla by mohla být nástrojem k nátlaku na Čínu, aby přiměla společnost ByteDance prodat TikTok, jehož budoucnost v USA je nejistá.

V Davosu proběhlo i virtuální vystoupení Trumpa. Ten vyzval podniky, aby přesunuly svou výrobu do Spojených států. Výměnou za to jim nabídl nižší daně. Pokud neuposlechnou, čeká je prý placení cel.

Český autoland loni zvýšil výrobu

Výroba osobních aut v Česku loni vzrostla meziročně o 3,9 % na rekordních 1,453 mil. vozů. Produkce elektrických aut však klesla o 16 % na 151.162 elektromobilů a plug-in hybridů. Víc než 93 % vyrobených automobilů firmy vyvezly. Export vozidel tak v meziročním srovnání zaznamenal 4,5procentní nárůst. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu v tiskové zprávě.

Arca Investments má plán záchrany

Věřitelé zkrachovalé společnosti Arca Investments schválili reorganizační plán sestavený věřitelem IFIS investiční fond. Pro jeho přijetí hlasovali zajištění a nezajištění věřitelé, dlužník byl proti. Předložený reorganizační plán spočívá podle majoritního akcionáře IFIS Marka Indry v přesunu důležité části aktiv z majetku zahraničních entit do vlastnictví nově založené stoprocentní dceřiné společnosti AI – obchodní korporace AI Czech holding.

Česko mělo rekordní výnos z mýtného

Dopravci loni zaplatili v Česku na mýtném rekordních 17,161 mld.Kč, meziročně o 15 % víc. Za nárůstem je hlavně nový poplatek za emise oxidu uhličitého, intenzita nákladní dopravy podle počtu mýtných transakcí vzrostla jen mírně. Na svém webu to oznámil správce mýtného systému, společnost CzechToll.

Po Trumpovi spustila kryptoměnu i jeho žena

Nastupující první dáma Melania Trumpová oznámila spuštění vlastní kryptoměny s názvem $Melania v předvečer inaugurace svého manžela Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA. Krok následuje po uvedení kryptoměny $Trump, která již dosáhla tržní hodnoty přibližně 12 mld. USD. Kryptoměna $Melania má podle CoinMarketCap hodnotu 1,7 mld. USD. Obě digitální měny však zaznamenaly vysokou volatilitu. Podle webu Official Melania Meme je kryptoměna $Melania postavená na blockchainu Solana. Stejně jako u $Trump však stránky upozorňují, že tato kryptoměna by neměla být považována za investiční příležitost.

Loni vzniklo nejvíc firem od roku 2019

V loňském roce vzniklo v ČR 30.910 společností, o 1934 více než předloni a zároveň nejvíce od roku 2019. Zaniklo jich rekordních 17.099, meziročně o 1004 více. Na trhu tak přibylo 13.811 firem, zhruba o 1000 více než v roce 2023. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

Dekarbonizace teplárenství za 80 miliard

Skupina ČEZ chce do roku 2030 investovat do dekarbonizace a modernizace teplárenství 80 mld. Kč. Jedná se tak o druhou největší investici společnosti po výdajích do jaderné energie. Celková částka je včetně dotační podpory na modernizaci tepláren v ČR. Na setkání k modernizaci českého teplárenství v Praze to řekl předseda představenstva Svazu moderní energetiky a generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Revolut zavádí volání klientům

Revolut, přední bankovní aplikace s více než 50 miliony zákazníků po celém světě a více než 900 tisíci v České republice, zavádí volání zákazníkům přímo v aplikaci. Jde o nové bezpečnostní opatření, které zákazníkům pomůže odhalit podvody s vydáváním se za někoho jiného a navázat spolehlivější a bezpečnější kontakt se zákaznickou podporou. Společnost chce upozornit zákazníky, že naprostá většina hovorů od zákaznické podpory Revolutu bude probíhat v aplikaci. Hovory v aplikaci budou brzy také dostupné pro zákazníky Revolut Business.

ČNB: Pozor na finfluencery

Česká národní banka ve čtvrtek na svých webových stránkách zveřejnila tři doporučení týkající se aktivit takzvaných finančních influencerů nebo také jen finfluencerů. Finfluenceři působí na sociálních sítích nebo jiných digitálních platformách a často se zaměřují na témata spojená s osobními financemi a investováním. K nim sdílejí informace, rady nebo názory. Může se přitom jednat o odborníky na témata spojená s investováním, ale i laiky, kteří například vycházejí pouze ze svých osobních zkušeností.

O předmanželské smlouvy je zájem

Loňský rok přinesl druhý nejvyšší počet manželských smluv v jejich 30leté éře, lidé jich sepsali téměř 11 tisíc. Lidé tímto právním jednáním chrání svůj majetek při vstupu do manželského svazku. Významnými změnami smlouvy prošly nejen v roce 1998, ale také s novým občanským zákoníkem účinným od roku 2014, kdy vznikl Seznam listin o manželském majetkovém režimu.

Smartwings rozšiřují flotilu Boeingů

Letecká společnost Smartwings rozšířila svoji flotilu o další nový letoun Boeing 737 MAX 8. Jde již o jedenácté letadlo tohoto typu ve flotile Smartwings. Stávající flotila 47 letadel by se do června měla rozrůst ještě o dalších 5 nových letadel.

Wolt spouští finanční službu

Wolt představuje Wolt Capital, novou službu, která malým podnikům v gastronomii usnadní přístup k financím potřebným pro růst a každodenní provoz. Tato inovace přináší jednoduché, rychlé a flexibilní financování pro obchodní partnery platformy, kteří často čelí výzvám spojeným s tradičními bankovními půjčkami. Služba Wolt Capital vznikla na základě potřeb malých podniků. Podnikatelé mohou získat předschválené nabídky financování přímo ve svém obchodním portálu. Po přijetí nabídky jsou prostředky převedeny na jejich účet během 1–2 pracovních dnů, a to bez složitých procesů

nebo zdlouhavé administrativy.

Bochemie se propojuje se Second Foundation

Chemicko-energetická skupina Bochemie Group a Second Foundation, přední evropský poskytovatel služeb řízení výroby z obnovitelných zdrojů energie, oznamují dlouhodobou spolupráci založenou na jejich byznysovém provázání. Z tohoto kroku plynoucí obchodní a technologické synergie posílí pozici obou českých firem na světových trzích. Second Foundation nabývá v Bochemie Group minoritní podíl se záměrem propojit působení obou skupin na poli komplexní energetiky. Second Foundation bude také využívat bateriová úložiště GAZ Energy pro poskytování energetických služeb. GAZ Energy patří mezi přední světové výrobce průmyslových nikl-kadmiových článků a nejnověji nabízí i kompletní bateriová úložiště sestávající z lithium-iontových (LFP) článků.

Výsledková sezóna pokračuje

Potěšily: 3M; Charles Schwab; D.R. Horton; Adidas; Johnson & Johnson; Procter & Gamble; Travelers; Abbott Laboratories; SK Hynix; GE Aerospace; American Airlines Group; Burberry; American Express; Verizon Communications; Rekola

Spíše zklamaly: Česká zbrojovka; Hyundai Motor; Puma.