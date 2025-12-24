peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

ČLÁNEK
shares views

Black Friday je v plném proudu. Češi ho tolik neprožívají, obchodníci ho prodlužují

Jan Strouhal 20. listopadu 2025

Letošní Black Friday vychází na 28. listopadu. Tehdy zejména ve Spojených státech vypukne nákupní šílenství, kdy lidé budou několik nocí…

ZAUJALO NÁS
shares views

Konečně poznají, o čem jsou Vánoce. Startuje největší sbírka dárků pro děti ohrožené chudobou

Jan Strouhal 17. listopadu 2022

V Česku začíná největší sbírka dárků Krabice od bot od Diakonie ČCE, která má za cíl nashromáždit od až padesát…

ČLÁNEK
shares views

Peak.cz vám přeje krásné a pohodové Vánoce

Libor Akrman 24. prosince 2021

Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce. Ať kromě dárků pod stromečkem máte i to, co se špatně balí, to jest…

  • ČLÁNEK

Peak.cz vám přeje krásné a pohodové Vánoce

Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce. Ať kromě dárků pod stromečkem máte i to, co se špatně balí, tedy klid, pohodu a zdraví!

Krásné vánoční svátky přeje Peak.cz!!! Zdroj: Pixabay

Napsal Libor Akrman
-
naposledy aktualizováno 23. 12. 2025 18:00
Vánoce

Milé čtenářky, milí čtenáři,

za celou redakci Peak.cz i naše spřízněné autory vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků.

Užijte si sváteční dny v rodinném kruhu a se svými nejbližšími. Vyvarujte se zbytečného vánočního stresu a prožijte sváteční dny ve zdraví, pohodě a radosti.

A pevně věřím, že nám zachováte čtenářskou přízeň i v nadcházejícím roce 2026.

Libor Akrman, šéfredaktor Peak.cz

Libor Akrman

Redakce
V oblasti ekonomické žurnalistiky se pohybuje bezmála 20 let, pracoval ve vydavatelství Economia (iHNed.cz, HN, ProByznys.info), později vedl tabletový týdeník Dotyk Byznys. Nyní je šéfredaktorem Peak.cz. Více...

Další příspěvky od autora:

Nejlepší fotky během Vánoc a Nového roku? Jedině s mobilem

Fidelity International: Umělá inteligence jako stroj na peníze. Firmám napříč různými sektory se začíná vyplácet

Práci může zlepšit firemní prostředí i drobnost jako třeba počítačová myš

Více k tématu:

Black Friday je v plném proudu. Češi ho tolik neprožívají, obchodníci ho prodlužují

Konečně poznají, o čem jsou Vánoce. Startuje největší sbírka dárků pro děti ohrožené chudobou

Peak.cz vám přeje krásné a pohodové Vánoce

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.