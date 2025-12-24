Peak.cz vám přeje krásné a pohodové Vánoce

Mohlo by vás také zajímat
ČLÁNEK
shares views
Black Friday je v plném proudu. Češi ho tolik neprožívají, obchodníci ho prodlužujíJan Strouhal 20. listopadu 2025
Letošní Black Friday vychází na 28. listopadu. Tehdy zejména ve Spojených státech vypukne nákupní šílenství, kdy lidé budou několik nocí…
ZAUJALO NÁS
shares views
Konečně poznají, o čem jsou Vánoce. Startuje největší sbírka dárků pro děti ohrožené chudobouJan Strouhal 17. listopadu 2022
V Česku začíná největší sbírka dárků Krabice od bot od Diakonie ČCE, která má za cíl nashromáždit od až padesát…
ČLÁNEK
shares views
Peak.cz vám přeje krásné a pohodové VánoceLibor Akrman 24. prosince 2021
Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce. Ať kromě dárků pod stromečkem máte i to, co se špatně balí, to jest…