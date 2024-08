Opatrná ČNB; pozvolné ožívání české ekonomiky a schodek rozpočtu na dosah 200 miliard korun aneb souhrn ekonomických událostí 31. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

je tady čas polovin. Logicky se nabízí půlka prázdnin (a dovolených), kdy si naše ratolesti postesknou, že škola začne už za měsíc. Zároveň se pomalu přehupuje do své druhé poloviny svátek všech sportovců v podobě letních olympijských her. Českým sportovcům zatím jejich medailové ambice příliš nevycházejí, ale i tak jim pevně držíme palce. A v souvislosti s hrami se napůl rozdělují i názory na kontroverzní boxerky s nadměrnými hladinami testosteronu, které by podle jedné strany neměly v ženském boxu startovat, podle druhých jsou jen oběťmi diskriminace. Buď jak buď vrhá na olympiádu, resp. její řídící orgán Mezinárodní olympijský výbor poměrně dlouhý stín. Evidentně totiž nejsou pravidla pro všechny sporty stejná, čehož důsledkem je právě tato aféra. Ale kde jinde než na akci jako je olympiáda by měla být zachována naprostá férovost a fair play?

ČNB: Sazby níže, ale pomaleji

Bankovní rada ČNB ve čtvrtek snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,50 %. Tempo uvolňování měnové politiky se tak zmírnilo, v předchozích čtyřech krocích sazba klesala po 50 bazických bodech. Základní úrok je nyní na nejnižší úrovni od února 2022. V nové prognóze centrální banka zhoršila výhled vývoje HDP v letošním roce, výhled pro příští rok naopak mírně zlepšila

Pozvolné ožívání české ekonomiky

Česká ekonomika v druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla meziročně o 0,4 %. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt vyšší o 0,3 %. Vyplývá to z předběžného odhadu, který v úterý zveřejnil ČSÚ. Vývoj mírně překonal odhady analytiků, kteří čekali mírnější růst. Ožívání české ekonomiky podle nich pokračuje jen pozvolna, brzdí ho zejména slabý vývoj průmyslu.

Škodovka v pololetí spokojená

Automobilce Škoda Auto vzrostl za prvních šest měsíců letošního roku provozní zisk na 1,149 mld. eur z loňských 911 mil. eur. Zisk podpořil vyšší prodej, vhodná skladba nabízených modelů a vývoj směnných kurzů, které kompenzovaly růst nákladů. Ve výsledkové zprávě to oznámil mateřský koncern Volkswagen. Tržby však nepatrně klesly na 13,652 mld. eur z 13,748 mld. eur za leden až červen 2023. Nejprodávanějším vozem zůstala Octavia, rostl ale i prodej značky Fabia.

Rozjíždí se komunitní energetika v Česku

Zájemci o sdílení elektřiny se mohou od 1. srpna registrovat u Elektroenergetického datového centra (EDC). Znamená to začátek komunitní energetiky v ČR, uvedli zástupci ministerstva průmyslu a obchodu a EDC. Centrum zahájilo činnost systému v módu, který už registraci zájemců a sdílení umožňuje. S plným provozem, který bude zahrnovat také služby akumulace či agregace elektřiny se počítá od poloviny roku 2026.

Aerolinky Delta chtějí odškodné za IT výpadek

Americké aerolinky Delta Airlines si podle stanice CNBC najaly advokátní kancelář, která má vymáhat odškodné po společnostech CrowdStrike a Microsoft. Letecká společnost se potýkala s dopady nedávného globálního výpadku IT systémů několik dní a celkově zrušila více než 6 000 letů. To ji podle odhadů může přijít na 350 až 500 mil. USD, neboť řeší přes 176 000 žádostí o vrácení peněz nebo náhradu. Výpadek 19. července způsobila aktualizace bezpečnostního softwaru firmy CrowdStrike na systémech Windows od Microsoftu.

CrowdStrike se stala také terčem žaloby ze strany vlastních akcionářů, firmu viní z poskytování nepravdivých a zavádějících informací o testování softwaru. Poukazuje rovněž na výrazný pokles ceny akcií podniku v reakci na výpadek počítačových systémů, píše server BBC.

Holport VW s Rivianem posvěcen

Německý antimonopolní úřad se vyslovil pro návrh vytvořit společný podnik německé automobilky Volkswagen s americkým výrobcem elektromobilů Rivian. Zároveň Volkswagenu schválil, aby v Rivianu převzal menšinový podíl. Automobilky při představení dohody již dříve uvedly, že Volkswagen hodlá do Rivianu v rámci spolupráce investovat až 5 mld. USD. Společný podnik má vyvíjet platformy pro elektromobily, které budou oba podniky využívat ve svých vozech.

Komerčce klesl zisk

Komerční bance v prvním pololetí klesl čistý zisk o 21,5 % na 6,34 mld. Kč. Provozní zisk se jí snížil o 5,9 % na 8,47 mld. Kč. Celkové výnosy se bance v pololetí meziročně snížily o tři procenta na 17,55 mld. Kč a provozní náklady jí klesly o 0,2 % na 9,08 mld. Kč. „Pokles čistého zisku byl ovlivněn tvorbou rezerv na úvěrové riziko v letošním prvním pololetí poté, co v prvním pololetí předchozího roku jsme kreditní rezervy rozpouštěli,“ uvedl generální ředitel KB Jan Juchelka. Skupina za pololetí vykázala čistou tvorbu opravných položek na kreditní rizika 585 mil. Kč.

Spořce naopak zisk stoupl

České spořitelně v prvním pololetí meziročně vzrostl čistý zisk o třetinu na 12,4 mld. Kč. Provozní zisk se zvýšil o 23,9 % na 15,2 mld. Kč. Do výsledků se podle člena představenstva zodpovědného za finanční řízení Ivana Vondry pozitivně promítly oživení domácí poptávky a růst úvěrů, které v poměru ke vkladům dosahují téměř 70 %. Výrazný vliv mělo i prostředí vysokých úrokových sazeb. Celkové provozní výnosy bance v prvních šesti měsících roku vzrostly o 13,6 % na 27 mld. Kč.

Schodek rozpočtu stále nic moc

Schodek státního rozpočtu na konci července vzrostl na 192,3 mld. Kč z červnových 178,6 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. Výsledek hospodaření státu za sedm měsíců je nejlepší od začátku pandemie covidu-19, zároveň je schodek pátý nejhlubší od vzniku Česka. Loni v červenci byl deficit 214,1 mld. Kč. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) věří, že se podaří splnit celoroční plánovaný deficit 252 mld. Kč.

Zadlužení domácností v ČR se prohloubilo

Dluhy českých domácností u bank v červnu meziměsíčně vzrostly o 12 mld. Kč na téměř 2,31 bil. Kč. Zadlužení firem se zvýšilo o 4,2 mld. na 1,4 bil. Kč. V meziročním srovnání byl objem úvěrů u domácností vyšší o 96 mld. Kč a u nefinančních podniků o 91,2 mld. Kč. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila ČNB.

Apple výsledky potěšil

Tržby americké technologické společnosti Apple se vrátily k růstu. V třetím finančním čtvrtletí, které se uzavřelo na konci června, se zvýšily o 4,9 % na 85,78 mld. USD. Tržby tak překonaly odhad analytiků, stejně jako prodej chytrých telefonů. Společnost vykázala za čtvrtletí čistý zisk 21,44 mld. USD proti 19,88 mld. USD ve stejném období loni. Podniku se nedaří na důležitém čínském trhu, ale pomohla mu nová řada tabletů iPad.

Microsoft s vyšším ziskem a tržbami, ale prý zaostává cloud

Americká softwarová společnost Microsoft v čtvrtém čtvrtletí finančního roku zvýšila čistý zisk meziročně o deset procent na 22 mld. USD. Tržby z cloudových služeb ale zaostaly za očekáváním. Akcie podniku tak po zveřejnění výsledků oslabily a ztrácely v poobchodní fázi více než šest procent. Celkové tržby společnosti ve čtvrtletí, které skončilo 30. června, vzrostly o 15 % na 64,7 mld. USD. Tržby divize Intelligent Cloud, jež zahrnuje platformu Azure a další cloudové služby, se zvýšily o zhruba 19 % na 28,52 mld. USD. Zaostaly však za očekáváním analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti StreetAccount odhadovali na 28,68 mld. USD.

Boeing má nového šéfa

Americký výrobce letadel Boeing v druhém čtvrtletí prohloubil ztrátu na 1,44 mld. USD, což je proti ztrátě 149 mil. USD před rokem nárůst zhruba na desetinásobek. Tržby společnosti klesly meziročně o 15 procent na 16,87 mld. USD. Představenstvo zároveň zvolilo novým výkonným ředitelem Roberta Kellyho Ortberga, a to s účinností od 8. srpna. Dosavadní ředitel David Calhoun v souvislosti se skandálem ohledně letadel 737 MAX už dříve oznámil odchod z čela firmy.

Meta Platforms příjemně překvapila výsledky

Americká internetová společnost Meta Platforms v 2. čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 73 % na 13,5 mld. USD. Její tržby vzrostly o 22 % na 39,1 miliardy dolarů, a překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali na 38,3 mld. USD. Meta Platforms, která provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp, rovněž zveřejnila příznivý odhad tržeb pro 3. čtvrtletí. Firma předpokládá, že její tržby se budou v třetím čtvrtletí pohybovat v rozmezí od 38,5 do 41 mld. USD. Akcie podniku po zveřejnění výsledkové zprávy posílily a připisovaly si kolem pěti procent.

EGAP chce po soudu omezit práva hutí Liberty

Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) u soudu navrhla omezit majetková práva hutní společnosti Liberty Ostrava a převést je na insolvenčního správce, informovaly v úterý Seznam Zprávy. EGAP je věřitelem zkrachovalých hutí a stojí také v čele prozatímního věřitelského výboru. Jedním z důvodů, které EGAP k podání návrhu vedly, je vstup polské firmy Donquixote do provozování druhovýroby zahrnující rourovnu, dvě válcovny a drátovnu. Seznam Zprávy však už dříve uvedly, že polskou společnost řídí manažer z Kazachstánu a majitel je neznámý. Insolvenční správce hutí Šimon Peták řekl, že návrh je logický, protože současné kroky hutí snižují šanci na uspokojení věřitelů.

Platební morálka českých firem boduje

Platební morálka českých podniků je lepší než u firem z většiny zemí Evropy, z 26 států je devátá nejlepší. K premiantům patří Dánsko, Polsko a Rusko, zatímco nejhorší platební morálku mají společnosti z Rumunska, Portugalska a Bulharska. Vyplývá to ze zprávy o platební morálce společnosti Dun & Bradstreet, která popsala stav a vývoj mezinárodního platebního styku společností.

Meta srovná spor Texasem úplatou

Americká internetová společnost Meta Platforms přistoupila na to, že zaplatí 1,4 mld. USD, aby urovnala žalobu státu Texas. Firma podle žaloby nezákonně využívala technologii pro rozpoznávání obličejů ke shromaždování biometrických údajů o milionech Texasanů bez jejich souhlasu. Žaloba podaná v roce 2022 byla podle právníků první velkou kauzou založenou na texaském zákonu o ochraně biometrických údajů z roku 2009. Zákon počítá s odškodným až 25 000 dolarů za každé porušení stanovených pravidel.

O Paramount má zájem investiční Apex Capital

Investiční společnost Apex Capital Trust podala konkurenční nabídku na převzetí americké mediální skupiny Paramount Global, za kterou je ochotna dát až 43 mld. USD. Paramount Global se tento měsíc dohodl na spojení s firmou Skydance Media a podle této dohody by měl kontrolu na Paramountem získat filmový a televizní producent David Ellison, který je zakladatelem firmy Skydance. Společnost Apex Capital Trust mimo jiné uvedla, že by firmě Skydance za odstoupení od dohody o spojení s Paramountem zaplatila 400 mil. USD. Dodala, že by do společnosti Paramount vložila provozní kapitál v hodnotě 10 mld. USD na realizaci jejího podnikatelského plánu.

Fed beze změny sazeb, ale prý už brzy

Americká centrální banka (Fed) na červencovém měnověpolitickém jednání podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu v pásmu 5,25-5,50 %. Šéf Fedu Jerome Powell nicméně na tiskové konferenci uvedl, že banka by za určitých podmínek mohla sazbu snížit už na příštím zasedání, které se bude konat v září.

Příval hospodářských firem pokračuje:

Potěšily: Philips; Lamborghini; ON Semiconductor; BP; Sazka; Merck & Co; PayPal; SoFi Technologies; Partners; Microsoft; Rio Tinto; HSBC; Adidas; CaixaBank; Bank of Ireland Goup; Danone; GSK; Telefónica; Kraft Heinz; DuPont de Nemours; Humana; T-Mobile US; Mastercard; Norwegian Cruise Line Holdings; Meta Platforms; Crédit Agricole; Société Générale; Škoda Auto; Barclays; Rolls-Royce Holdings; BAE Systems; Toyota; ING Groep; Tatry Mountain Resorts; Merck KGaA; Veolia Environnement; AB InBev; ConocoPhillips; Moderna; Dominion Energy; Shake Shack; Crocs; Southern; Erste Group Bank; SEAT S.A.; Engie; Gen; Thimm; FTMO; Raiffeisenbank ČR;

Spíše zklamaly: Heineken; McDonald’s; Diageo; Pfizer; Procter & Gamble; Archer-Daniels-Midland; Airbus; Casino; Lufthansa; Just Eat Takeway; Altria Group; Komerční banka; Shell; ArcelorMittal; BMW; Hugo Boss; Wizz Air; Hershey; Hertz Global Holdings; Nintendo; Intel.