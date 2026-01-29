peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Průlomová obchodní dohoda EU a Indie; Chvaletice nechat, doporučil ČEPS a CSG už je na burze aneb souhrn ekonomických událostí 4. a 5. týdne 2026

Libor Akrman 30. ledna 2026

Letošní schodek rozpočtu bude 310 miliard korun; v čele Fedu Powella vystřídá Kevin Warsh; česká ekonomika roste; zlato a stříbro…

Česko mezi inflačními premianty. Máme pátou nejnižší inflaci v EU

Petr Dufek 19. ledna 2026

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zpomalil na 2,3 procenta. V České republice míra inflace zůstala na…

Stav veřejných rozpočtů se znovu zhoršuje a výhled na další roky je obdobně tristní

Kryštof Míšek 14. ledna 2026

Státní rozpočet skončil se schodkem 290,7 miliardy korun, což je nejen nad původním plánem, ale hlavně je to na poměry…

Nový rozpočet Babišovy vlády je na světě. Jen si rozpočtová pravidla vykládá po svém

Vláda schválila návrh státního rozpočtu schválila. Počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy korun. Podle Národní rozpočtové rady by ale maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je přesvědčená, že vláda předloženým návrhem státního rozpočtu na rok 2026 neporušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zdroj: Vláda ČR

Napsal Dominik Rusinko

naposledy aktualizováno 29. 1. 2026 17:46
Alena Schillerová česká ekonomika deficit rozpočtu Národní rozpočtová rada rozpočtový schodek stimulace zadlužení

Vláda schválila návrh státního rozpočtu pro letošní rok. Ten počítá se schodkem 310 miliard korun – o 24 miliard vyšším, než činil návrh Fialovy vlády. Z původního návrhu ale vypadla velká část vyšších – a z fiskálních pravidel výjimkovaných – výdajů na obranu a půjčka na dostavbu Dukovan.

Relevantní číslo, se kterým se má vládní rozpočet srovnávat, je proto 237 miliard korun. Tedy maximální možný deficit dle zákona o rozpočtové odpovědnosti.

Vládní výklad pravidel

NRR: Rozpočet je v rozporu se zákonem
Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Považuje to za bezprecedentní situaci. V prohlášení zveřejněném na síti X zároveň odmítla argument ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle které se limit pro výdajové rámce vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení Sněmovnou.
>Ministerstvo financí (MF) se proti stanovisku NRR na svém webu ohradilo a zopakovalo, že podle něj se na přepracovaný rozpočet výdajové rámce nevztahují.
Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 % HDP. (Zdroj: České noviny)

A ten vláda překračuje o celých 73 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové ale nedošlo k porušení zákona, neboť ten se vztahuje jen na projednání rozpočtu v řádném termínu.

To považujeme za velmi krkolomný výklad fiskálních pravidel, neboť s podobným trikem by mohla vláda teoreticky vyrukovat každý rok. Rozhodně tedy nejde o naplnění ducha zákona, což ostatně potvrzují i kritické komentáře Národní rozpočtové rady.

Důležitý je pohled do struktury rozpočtu. Oproti návrhu Fialovy vlády došlo k výraznému seškrtání výdajů na obranu o 21 miliard. Celkové výdaje tak budou činit jen 2,07 procenta HDP (původně 2,35 procenta HDP). K navyšování obranných výdajů – v těchto zvláště turbulentních a bezpečnostně napjatých časech – se Česko přitom zavázalo v rámci NATO.

Nové vládní priority

Místo toho odráží výdajová strana rozpočtu priority nové vlády – vyšší energetické dotace domácnostem, sociální výdaje a také platy ve veřejném sektoru.

Dobrou zprávou je, že oproti původnímu návrhu došlo k navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o 26 miliard korun, které půjdou na financování již zahájených projektů. Slibované škrty provozních výdajů v rozsahu 11 mld. Kč jsou ambiciózní, až čas ale ukáže, nakolik jsou realistické.

Na příjmové straně pak došlo ke správnému zreálnění původně nadhodnocených příjmů ze zavedení jednotného hlášení a z dividend z majetkových účastí státu. Naopak aktualizovaná makroprognóza a vyšší očekávaný růst zvýšily daňové inkaso o zhruba 15 miliard korun.

Vyšší rozpočtový schodek v letošním roce sám o sobě nepředstavuje problém. Pro finanční trhy a ratingové agentury je důležitý především deficit veřejných financí v poměru k HDP, který by měl setrvat pod Maastrichtskou hranicí 3 proecnt. Tuzemské veřejné finance touto optikou zůstanou v nejlepší kondici v našem regionu a žádný Armageddon nám opravdu nehrozí.

Schodek roste v dobrých časech

Hlavní problém je jinde. Vláda navyšuje schodek v situaci, kdy zažíváme dobré časy a ekonomika poroste svižným tempem 2,4 procenta.

Další stimulace v podobě vyššího zadlužení není žádoucí – nejen kvůli jejímu pro-inflačnímu působení. Ale zejména proto, že právě nyní panují vhodné podmínky pro vyztužení veřejných financí a jejich přípravu na horší časy. Například negativní dopady demografického vývoje ve 30. letech…

Dominik Rusinko

Působí jako analytik ČSOB Více...

