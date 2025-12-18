Mohlo by vás také zajímat
Nejlepší fotky během Vánoc a Nového roku? Jedině s mobilem
Během vánočních svátků se najde spousta příležitostí k pořizování fotografií. Ať už chcete mít hezky zachycený ozdobený vánoční stromeček, pořizovat momentky při rozbalování dárků nebo na konci roku fotit prskavky a ohňostroje, se vším vám skvěle pomohou smartphony série Samsung Galaxy.
Češi plánují utratit za vánoční dárky podobně jako loni a nejčastěji si přejí nový mobilní telefon. Podle podzimního průzkumu by největší radost udělal nový mobilní telefon, který si přeje téměř 24 % respondentů. Jen o něco méně hlasů získaly počítače a notebooky (19,3 %) a také chytré hodinky (19,2 %).
Nicméně pokud váš blízký tráví čas raději nad hladinou a tíhne spíše k fotografické tvorbě,
nadělte mu od Ježíška smartphone, který mobilní fotografii posouvá na vyšší úroveň. Pokud patříte mezi majitele modelu Galaxy S25 Ultra, jeho všestranná soustava objektivů vám dává zajímavou výhodu.
Dvojice teleobjektivů umožňuje fotit momentky či detaily i z větší vzdálenosti, a focený objekt díky tomu méně vyrušovat. Výhodou využití teleobjektivů je výsledek se silnějším efektem hloubky ostrosti (bokeh), což fotografiím dodá profesionální nádech. Pokud ani to nestačí a z fotografií chcete vyždímat maximum, můžete využít režimu Expert RAW, který vám nabízí větší flexibilitu při následných úpravách snímků.
Ohebné modely jedou
Na focení skupinových selfie fotek pak vyniknou oba letošní ohebné modely Galaxy Z Fold7 a Z Flip7. V obou případech totiž dostanete možnost využít unikátní Flex Mode, tedy že ohnuté zařízení slouží zároveň jako stativ a náhledová obrazovka v jednom.
Díky tomu můžete pořizovat fotografie a portréty s klidem, že fotografie nebude rozmazaná kvůli otřesům senzoru, a ještě navíc se budete moci přesně narovnat tak, aby byli všichni v záběru.
S tím se pojí další tip: jak si efektivně vyfotit skupinové selfie, když nikdo nedrží mobil v ruce? Možností je celá řada. Samozřejmě se nabízí tradiční časovač spouště, ale jde to i jinak. Zařízení série Samsung Galaxy umí například identifikovat gesto roztažené dlaně kohokoliv v záběru, což spustí časování spouště.
Anebo pokud má někdo na zápěstí některé z chytrých hodinek Samsung, například Galaxy Watch8, které slouží jako “prodloužená ruka telefonu”, může spoušť ovládat i z nich. Dokonce na displeji vidí náhled fotografie a může si tak pohodlně na dálku zkontrolovat, zda na fotografii někdo nechybí a zaznamenat krásné vzpomínky.
Silvestr a ohňostroj
Během silvestrovských oslav se pak bude hodit na focení ohňostroje či prskavek speciální noční režim, který najdete mezi režimy fotoaparátu pod záložkou “Další” jako “Noc”. Ten vám přepne snímání na delší expozici a zároveň poradí, jak telefon držet správně, aby byla výsledná fotografie co nejostřejší.
A pokud někdo používá jeden ze zmíněné dvojice modelů Z Fold7 a Z Flip7, může ještě ve Flex režimu docílit stabilnějšího snímání, když telefon položíte na rovný povrch.
Jakmile se fotografie ocitnou v úložišti a může si uživatel prohlížet výsledky, musí si uvědomit, že samotné vyfocení snímku je jen první polovina procesu. Díky umělé inteligenci Galaxy AI totiž můžete využít celé řady úprav, které vyladí fotografii přesně podle svých představ.
Například pomocí funkce Generativní úpravy můžete fotografii rozšiřovat o prostor, který se nevešel do záběru, nebo přesouvat focené objekty na jiné místo. Pokud vám něco na fotografii překáží, nabízí se možnost využít funkci Odstranit, která z fotografie vymaže nežádoucí prvek.
Mimochodem umělá inteligence se hodí i při úpravách videa, například Okamžité zpomalení vám pomůže vybrat a zpomalit vybraný úsek videa, který pak můžete i samostatně uložit. A funkce Mazání zvuku pak zase potlačí okolní hluk, aby více vyniklo to, na co jste se videem chtěli zaměřit.
Nejen mobil
Pokud jste již před Vánoci vybaveni novým smartphonem značky Samsung, můžete si k němu alespoň pořídit nějaké zajímavé příslušenství, případně si o něj napsat Ježíškovi.
Na poslech hudby se nepochybně budou hodit kvalitní bezdrátová sluchátka a vhodným kandidátem je model Galaxy Buds3 FE. Má design přizpůsobený pohodlí při nošení, dvě barevné varianty a je také utěsněný proti prachu a vodě.
Sledovací zařízení neboli lokátory jsou užitečným nástrojem, jak zajistit, že je člověk vždy schopen lokalizovat vybranou osobní věc, ať už je to batoh, kufr, kabát, klíče, nebo třeba i auto. Stačí do ní umístit (nebo jinak připevnit) chytrý přívěsek Samsung Galaxy SmartTag2, který vám bude na vyžádání hlásit polohu a hlasitým tónem vás upozorní, že jste poblíž.
Častým doplňkem ke smartphonu jsou chytré hodinky, které efektivně rozšiřují jeho funkcionalitu díky sledování zdraví a zároveň nabízí přehled o nejdůležitějších notifikacích přímo na vašem zápěstí.
Chytrý prsten Samsung Galaxy Ring je opravdu unikátním kouskem techniky. V mimořádně malém těle, které si člověk nasadí na prst, se ukrývá pokročilé sledování spánku, denní vitality a Energy skóre, díky němuž snadno porozumí tomu, jak se tělo uživatele cítí a jak dobře je připravené na další den. Prsten průběžně monitoruje tělesnou aktivitu, regeneraci i kvalitativní parametry spánku a vše přehledně zaznamenává do aplikace v telefonu.
Energie je třeba
Vícero možností, jak nabíjet zařízení uživatele, nabízí powerbanka od Samsungu s kapacitou 10 000 mAh. Vysokokapacitní akumulátor podporuje výkon nabíjení až 25 W a s pomocí kabelu umí nabíjet až dvě zařízení zároveň, a to i při současném doplňování energie do samotné powerbanky.
Bezdrátový nabíjecí modul je kompatibilní s telefony, hodinkami, budíky a dalšími zařízeními, která bezdrátové nabíjení podporují. Powerbanka je navíc vyrobena s ohledem na životní prostředí z recyklovaných materiálů.
Praktický způsob, jak zároveň zajistit nabíjení několika zařízení rodiny Galaxy naráz, je praktická nabíječka 3v1. Ta má připravené místo jak na smartphone s magnetickým uchycením, tak nabíjecí plošku pro hodinky (rovněž s magnetem) a také třeba na sluchátka nebo cestovní pouzdro chytrého prstenu. Samozřejmostí je podpora technologie Qi 2.0 pro rychlejší nabíjení. Nabíječka má také moderní design hodící se jak do ložnice, tak kanceláře a je odolná proti poškrábání.
A majitelé Samsung Galaxy, mohou vybírat z široké nabídky originálních obalů, které kombinují spolehlivou ochranu s atraktivním designem a užitečnými funkcemi. K dispozici jsou tenké a elegantní kryty pro každodenní používání, odolnější provedení se zesílenými hranami pro vyšší ochranu i průhledné varianty, které nechají vyniknout původnímu vzhledu vašeho telefonu.