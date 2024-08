Michal Kubánek (Kuberg): Zažíváme restart, ale zájem o naše stroje stoupá

Výrobce elektromotorek Kuberg zažívá renesanci. Do firmy koncem loňského roku vstoupil nový investor v podobě Jana Mynáře, Kateřiny Zychové a Jaroslava Havla, což firmě z Mankovic nedaleko Nového Jičína na severovýchodě republiky dodalo nový impulz.

„Získali jsme nový kapitál, díky kterému se podařilo v podstatě restartovat výrobu elektromotorek a také prodejní procesy,“ říká Michal Kubánek, zakladatel a také ředitel Kubergu.

Stejně jako všichni výrobci i Kuberg čelí řadě problémů. Přerušené dodavatelsko-odběratelské řetězce, dozvuky koronavirové pandemie, změna ve společenské struktuře společnosti a současné ochlazení poptávky po předchozím boomu způsobily nepředvídatelný a nevyhnutelný časový skluz ve výrobě.

„I když byl Kuberg v jakémsi útlumu, rozhodně nespal a pracovali jsme na vývoji a inovacích. Pokud zamakáme na výrobě a prodejích, jsme určitě připraveni předvést na trhu nové velmi zajímavé stroje,“ dodává Kubánek.

Jak se vám podařil restart Kubergu po vstupu nového investora?

V prvé řadě nám umožnil restart výroby, u které jsme mohli zvýšit kapacitu i nakoupit výrobní zásoby materiálů a součástek. Nyní se soustředíme na obnovení prodeje, uvedení novinek na trh a zlepšení marketingu. V marketingu máme pro naše zákazníky nachystaný velmi zajímavý ambasadorský program. Už nás za něj velmi pochválilo několik opravdu velkých jmen z řady předních světových sportovců a influencerů.

Rádi bychom v příštích dvanácti měsících prodali kolem 1500 motorek, část by měla být uspokojením stávajícího backlogu (nevyřízených objednávek, pozn. red.) a část nové prodeje. Zatím je poptávka po našich strojích stále dobrá, ale cítíme, že jak dealeři, tak zákazníci mají nyní hlouběji do kapsy a je mnohem těžší než dříve obchody dotáhnout. Ochlazení je citelné zejména nyní v létě, o prázdninách, což ale tradičně bývají slabší měsíce. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále.

Jak moc špatně na tom firma byla?

Na pozici jednatele firmy jsem nepůsobil téměř rok. V době mého odchodu byly tržby rekordní na úrovni 80 milionů korun s obrovským backlogem v téměř stejné výši. Po mém návratu do funkce to byla už jen desetina. Pokles ale nebyl daný snížením poptávky, po celou dobu měla firma potvrzené objednávky ve vyšších desítkách milionů. Kvůli vnitřním problémům firma ale nedokázala fungovat. Po mém návratu do funkce bylo potřeba celou řadu věcí postavit znovu od úplného začátku a ten proces stále pokračuje.

V našem byznysu se věci budují několik let, než přinesou výsledky, pokazit se to ale dá mnohem rychleji. A s novými investory v zádech věřím, že zase budeme růst. Restart výrobní firmy, kdy firma byla v jednu chvíli již téměř bez kapitálu, je velký úkol. Pokud prodáme těch zhruba 1500 kusů, obratově se budeme pohybovat na úrovni 90 milionů korun v pozitivní EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů, pozn. red.).

Jak je na tom majetková struktura nyní?

Kuberg je součástí holdingové struktury KBRG Holding; 76 procent holdingu vlastním já a zbytek společnost OneCap, za níž stojí noví investoři Jan Mynář, Kateřina Zychová a Jaroslav Havel.

Zahraniční odbyt táhne

Převládá stále především zahraniční odbyt?

Jednoznačně. Přibližně 90 procent našich strojů zamíří do ciziny, doma zůstane kolem desetiny produkce, což je ale velký podíl, vezmeme-li v úvahu velikost trhů. Mezi největší odběratele se řadí Spojené státy americké a země Evropské unie. Možná to někoho překvapí, ale silný odbyt máme třeba v Ekvádoru, díky dobrému partnerovi. I kvůli tomu se chceme zaměřit i na další země Latinské Ameriky. Ten zahraniční potenciál je obrovský, a proto se na něj budeme soustředit i do budoucna.

Jak moc jste závislí na dodávkách komponent od subdodavatelů? Co všechno si zvládnete poměrově vyrobit sami?

Naše motorky představují komplexní výrobek. Vzhledem k tomu, že důležitou roli hraje i elektronika, polovodiče, jsme v tomto směru závislí na zahraničních subdodávkách. Naštěstí ale máme více partnerů, u kterých jeden výpadek dokážeme kompenzovat. Naopak svařované díly si dokážeme vyrobit sami nebo nám je dodají subdodavatelé z okolí. Všechny dodavatele klíčových komponent máme v České republice, a ještě zdvojené, tedy máme vždy jeden zdroj v záloze. Veškerá elektronika se vyrábí v Česku, motory si vyrábíme sami. Z Číny ale třeba kupujeme plastové výlisky a celou řadu drobných komponent.

Nesrovnatelná kvalita

Vnímáte ve světě nějakého silného konkurenta?

Na světě není zatím moc firem, které by měly tak široký sortiment elektrických motorek jako my, ale konkurence rychle přibývá. Dokážeme motorku postavit pro dvouleté dítě i letitého důchodce. Ale konkurenci ke každému jednotlivému produktu bychom určitě našli. Velký vzestup zaznamenala hlavně Čína, které se daří dostávat na trh velké množství levných elektromotorek. Vidíme zde něco podobného, co se děje i na trhu s elektrovozy, kdy evropské automobilky nedokážou těm čínským konkurovat. Toto se děje i v našem segmentu.

Jejich konkurenční výhodu asi představuje hlavně cena, ne?

Ano, ale na druhou stranu zaostávají v kvalitě, takže se třeba s námi nemohou srovnávat. Ten rozdíl mezi naším a jejich výrobkem je stále velmi markantní, byť pro zákazníka nemusí být na první pohled viditelný. V konečném důsledku ale podobně jako jinde i zde hraje u zákazníka pořizovací cena velkou roli. Číňané umějí skvěle najít sweet spot (v přeneseném významu ideální místo na trhu, pozn. red.) mezi nejnižší akceptovatelnou kvalitou a pro zákazníka lehce akceptovatelnou cenou. Navíc mají obrovskou výhodu v dostupnosti technologií a velkém kapitálu. Jejich strategie je založená na investici třeba deset milionů korun do forem na jeden motocykl, které následně umožní vyrábět motorku odléváním, a produkční náklady se tak stlačí na minimum.

U nás nic podobného nejde?

V Evropě by obdobné formy stály několikanásobně více. A i kdyby nestály tolik, tak investice deset milionů do nástrojů na jeden jediný typ motocyklu překračuje naše aktuální možnosti. Musím ale dodat, že – i když to zní divně – konkurenci zase tolik nesledujeme. Hybnou sílu pro nás představuje snaha inovovat a vyhovět nevysloveným tužbám a požadavkům zákazníků. A přestože nabízíme o něco dražší produkt než ten čínský, dostanou za to opravdu kvalitu.

Vlajková loď Ranger

Jaké je tedy cenové rozpětí vašich motorek?

Nejlevnější motorka pro tříleté děti stojí kolem 30 tisíc korun, nejdražší elektromotorku pak nabízíme na úrovni 200 tisíc korun. Ta čínská konkurence se pohybuje řádově na dvoutřetinových cenách, ale rozhodně nedosahuje takové úrovně kvality. I zákazník laik pozná na první svezení rozdíl. Naše stroje, s nimiž jsme začínali před patnácti lety, stále jezdí, aniž by zákazníci museli investovat do větších oprav či servisu.

Když jsme spolu dělali rozhovor před dvěma lety, akorát jste šli na trh s odrážedlem. Jak bylo úspěšné?

Měli jsme nějaká očekávání a myslím, že se je podařilo naplnit. Rozhodně to je výrobek, který si našel místo na trhu a jeho odbyt stoupá. Vlajkovou lodí ale zůstává stále Ranger, který letos dostane nový kabát a některá vylepšení.

Lidé chtějí vyšší výkon

Kolik vašich motorek může jezdit po silnicích?

Nyní máme v nabídce jedenáct druhů motocyklů, ale homologovaný motocykl, který tedy může oficiálně na silnici, máme jen jeden. Pokud se nám bude dařit, věříme, že i v tomto směru přidáme něco dalšího. Ale není to hlavní cíl, vyrábíme elektromotorky, které jsou primárně určené pro volný čas. Používají se prostě pro zábavu nebo na dojíždění v kratších vzdálenostech.

Vidíte nějaké trendy, které vaši zákazníci vyžadují?

Jedním z trendů je, že zákazníci poptávají vyšší výkony u elektromotorek. V tomto směru již máme nějaké konkrétní plány, abychom jim vyhověli, ale zatím nechci předbíhat.

Jaký tedy chystáte další rozvoj?

Chceme se rozvíjet a máme v portfoliu celou řadu nových výrobků, které bychom rádi postupně nabídli trhu. Máme nyní rozpracované špičkové technické věci, které budou v oboru převratné. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se nám bude ekonomicky dařit. Vývoj je drahá záležitost a my můžeme růst jen organicky. Uvažujeme i o expanzi nad rámec elektromotorek, ale zatím nebudu prozrazovat víc.

Kolik nyní v Kubergu pracuje lidí?

Firma je relativně malá, kmenových zaměstnanců máme zhruba okolo pětadvaceti. Musím dodat, že se podařilo najít opravdu skvělé a správné lidi. Náš tým je velice stabilní a myslím, že jsou to lidé, kteří chodí do práce rádi a motorky je baví. Já se snažím o to, aby atmosféra ve firmě byla co nejvíc pohodová, aby se tu lidé cítili dobře. A myslím, že se to odráží i na výkonnosti a flexibilitě.