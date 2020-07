Evropský strong deal, Tesla opět na bedně a manažer Wirecard stále na útěku aneb souhrn událostí 30. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

původně jsem chtěl tento úvodník psát o tom, co se děje na železnici. Pak jsem ale na sociální síti zaregistroval vtip, že letošní „srážkový úhrn“ na českých kolejích je jen „mírně nadprůměrný“. Proto zvítězily roušky a jejich návrat v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací. Od sobotní půlnoci zase musíme „zaplácnout“ pusu hadrem, pokud se nás na organizované akci v uzavřených prostorách sejde více než sto.

Oproti jarním „obranným manévrům“ je to v zásadě pohoda. Navíc se zdá, že nic horšího, jako třeba nouzový stav, nás vlastně nečeká. Alespoň podle slov premiéra, je nákaza Covidem-19 na vládě vlastně mrtvé téma. „Kabinet koronavirus jen sleduje a neřeší…“, vzkázal Andrej Babiš. Tak pro jistotu pevné zdraví, buďte obezřetní a možná si raději pár roušek ušijte do zásoby, když ne teď tak na podzim se budou hodit určitě.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Agrofert dluží 40 miliard

Holding Agrofert loni snížil své dluhy zhruba o čtyři miliardy korun. Ke konci roku tak měl úvěry za 39,72 mld. Kč. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny, kterou do února 2017 vlastnil současný premiér Andrej Babiš, poté kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů. Koncern loni přijal téměř dvě mld. Kč na dotacích, což je asi o 180 mil. Kč více než předloni. Konsolidovaný zisk Agrofertu meziročně vzrostl na téměř trojnásobek, na 4,48 mld. Hospodaření holdingu se zlepšilo díky segmentu chemie. Skupina utržila 162 mld. Kč.

Manažeři Wirecard jednou nohou v base

Německá prokuratura rozšířila vyšetřování účetního skandálu v německé finanční společnosti Wirecard a zadržela tři bývalé vedoucí pracovníky podniku. Podezřívá je z organizovaného podvodu, zpronevěry, falšování účetnictví a manipulace s akciovým trhem, napsala agentura Reuters. Mezi zadrženými je i bývalý šéf podniku Markus Braun, který byl minulý měsíc propuštěn na kauci pět mil. eur (zhruba 132 mil. Kč). Zatčeni byli rovněž bývalý finanční ředitel a bývalý účetní ředitel. Úřady získaly svědectví, podle kterého si vedení podniku podvodně vypůjčilo 3,2 mld. eur (přes 84 mld. Kč). Někdejší provozní ředitel Jan Marsalek policii dál uniká, podle magazínu Der Spiegel uprchl do Běloruska či do Ruska. Deník Handelsblatt přišel s informací, že se nachází u Moskvy pod dohledem ruské tajné služby. Wirecard v červnu vyhlásila insolvenci poté, co se ukázalo, že jí chybí zhruba 1,9 mld. eur, které vykazovala ve svém účetnictví.

Německý kapitál prchá z Čech

Němci byli od roku 2016 co do objemu investovaného kapitálu největšími zahraničními vlastníky českých firem. Letos je poprvé předběhli Nizozemci a Lucemburčané. Nizozemci vložili do základního kapitálu českých firem 128,6 mld. Kč, Lucemburčané 107,7 mld. Kč a Němci 96 mld. Kč. Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti Bisnode. „Za poslední dva roky se německý kapitál propadl z 287 miliard na 96 miliard korun, za posledních pět let dokonce o 60 procent,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Celkový objem zahraničního kapitálu u 20 největších zahraničních vlastníků meziročně klesl o čtyři procenta z 835,4 na 800 mld. Kč a je tak nejnižší od roku 2015.

Kuřecí nugety z 3D tiskárny

Fastfoodový řetězec KFC začal v loňském roce jako první v Americe nabízet rostlinnou náhražku kuřecího masa. Letos navázal spolupráci s ruskou společností 3D Bioprinting Solutions a společně se pokusí vytisknout kuřecí nugety.

Automobilky postihl třetinový propad

Výroba osobních aut v Česku v prvním pololetí klesla meziročně o 32,6 procenta na 503 615 vozidel. Vyplývá to ze statistik Sdružení automobilového průmyslu. V červnu produkce automobilek klesla o 17 procent na 103 934 vozů. Pokles produkce podle prezidenta sdružení Bohdana Wojnara odpovídá vývoji poptávky po nových vozidlech v Evropské unii. Prodej nových osobních aut v EU v červnu zaznamenal meziroční pokles o 22,3 procenta, zaregistrováno bylo o čtvrt milionu osobních vozů méně než ve stejném období loni. „I když jde ve srovnání s předchozími měsíci o zpomalení poklesu, tak téměř čtvrtinový meziroční propad poptávky znamená stále obrovskou ztrátu pro celý výrobní řetězec,“ podotkl Wojnar.

Dukovany dostaly od vlády zelenou

Kabinet schválil model financování nového jaderného bloku v Dukovanech. Výstavbu by podle materiálu předloženého vládě mohl stát financovat bezúročnou půjčkou, za provozu se pak počítá s dvouprocentním úrokem. Podílet by se měl ze 70 %. Zbytek jde za společností ČEZ, která bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. S modelem financování nesouhlasí opoziční strany, který mimo jiné vadí, že by Dukovany stavěly ruské nebo čínské firmy. Generální ředitel společnosti Daniel Beneš v květnu řekl, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je zhruba šest miliard eur. Blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.

GRAF TÝDNE: Obnovitelné zdroje energie poprvé překonaly fosilní paliva

Zdroj: Ember

Evropský odklon od fosilních zdrojů energie zdolal další metu

Dlouhodobá snaha Evropy odvrátit se od uhlí jako zdroje energie nabírá na rychlosti. Obnovitelné zdroje energie (OZE) letos poprvé překonaly fosilní paliva, když se na výrobě elektřiny v EU podílely 40 %, zatímco fosilní paliva 34 %. Uvádí to pololetní zpráva nezávislého institutu Ember. Výroba elektřiny z OZE stoupla v pololetí o 11 %, hlavně díky větrným a solárním elektrárnám v kombinaci s příznivým počasím. Produkce z fosilních paliv naopak o 18 % klesla, z toho produkce z uhlí o 32 %.

Čína preventivně hrozí Evropě

Čína zvažuje odvetná opatření proti evropským výrobcům telekomunikačních zařízení Nokia a Ericsson v případě, že se Evropská unie připojí ke Spojeným státům a Británii a zakáže používání technologií čínské společnosti Huawei v 5G sítích. S odvoláním na své zdroje to napsal list The Wall Street Journal. Evropská komise začátkem letošního roku členským zemím pouze doporučila, že by k budování citlivých částí sítí 5G neměly pustit firmy považované za bezpečnostní riziko. Rozhodnutí však ponechala na jednotlivých zemích.

Evropa porodila „strong deal“

Lídři zemí EU čtyři dny rokovali, než se dohodli na parametrech fondu obnovy ekonomik a budoucího sedmiletého rozpočtu unie. Celkový objem fondu, který má od 1. ledna pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí, bude 750 miliard eur. Tyto peníze, které zvýší hodnotu unijního rozpočtu na období 2021-2027 na více než 1,8 bilionu eur, si Evropská komise vypůjčí na finančních trzích. Česko bude v příštích sedmi letech z rozpočtu EU čerpat 35,7 miliardy eur. Dalších 15,4 miliardy eur si bude moci za výhodných podmínek v rámci fondu vypůjčit.

Vodíkovou bokovku šéfa Brano Group koupili Američané

Brano Group, respektive její majitel Pavel Juříček, před několika lety investoval do výstavby továrny na zkapalněný vodík v USA. Na začátku července jeho podíl v United Hydrogen Group po měsících vyjednávání koupil americký gigant Plug Power, napsal Forbes. Juříček za něj získal necelé dva miliony akcií Plug Power a v následujících měsících by měl získat další, takže nakonec bude vlastnit dohromady 2,2 milionu akcií firmy, která je největším americkým výrobcem vodíkových palivových článků. Jeho vodíkem poháněné vysokozdvižné vozíky využívá ve svých monstrózních skladech Amazon nebo Walmart.

Mléko na burzu

Švédský výrobce ovesného mléka a dalších výrobků rostlinného původu Oatly získal 200 milionů dolarů za prodej desetiprocentního podílu ve firmě. Investici chce Oatly využít na rozvoj byznysu a případně peníze použije i na chystané IPO. Oatly přitahuje pozornost nejrůznějších investorů. Do firmy investovala i řada celebrity jako Oprah Winfrey, Jay-Z, Natalie Portmanová či bývalý šéf Starbucksu Howard Schultz. Hodnota podniku se s poslední investicí vyšplhala na dvě mld. USD. Jen loni firma zdvojnásobila své tržby na 200 milionů dolarů a letos čeká, že takový nárůst zopakuje.

EMA: Vakcína proti covidu-19 bude ještě letos

Evropská léková agentura oznámila, že první vakcínu proti covidu-19 by mohla schválit do konce letošního roku. Možné to má být díky vesměs pozitivním výsledkům dosavadních výzkumů. Testovací data, údaje z výroby i klinická rozhodnutí budou podle úřadu posuzovány v reálném čase, aby se urychlil schvalovací proces. Každá účinná vakcína by tak měla být úředně schválena do několika dnů od podání.

Apple se dá na sázení stromů

Společnost Apple hodlá do roku 2030 dosáhnout úplné klimatické neutrality. Tento nový závazek znamená, že do roku 2030 bude mít každé prodané zařízení Applu nulový klimatický dopad. Klimatická neutralita má tak pokrývat rovněž energii potřebnou k používání přístrojů od Applu samotnými spotřebiteli. Apple hodlá svého cíle dosáhnout ze tří čtvrtin pomocí snížení emisí a z jedné čtvrtiny pomocí projektů zlepšujících stav ovzduší, jako je například vysazování stromů, napsala agentura Reuters.

Fokus Škody na elektrovlny

Automobilka Škoda Auto představí 1. září v Praze model Enyaq iV, nové SUV s čistě bateriovým elektrickým pohonem. Enyaq iV využívá jako první sériový model automobilky modulární platformu pro elektromobily koncernu Volkswagen. Podle automobilky jde o její letošní nejdůležitější model, má jít o vlajkovou loď značky. Enyaq iV má nabízet podobný vnitřní prostor jako SUV Kodiaq. Vybrat si ho bude možné s pohonem zadních nebo všech kol. Kromě toho jsou k dispozici tři velikosti baterie a pět výkonnostních stupňů. Dojezdová vzdálenost na jedno nabití je až 500 kilometrů.

Linet koupil výrobce „chytrých“ podložek

Výrobce zdravotnických lůžek Linet koupil rakouský start-up Cubile, který vyrábí „chytré“ podložky do nemocničních lůžek. Hodnota nákupu je v řádu desítek milionů korun. Informaci přinesl server Seznam Zprávy. Podložky innsbruckého výrobce umí sledovat mimo jiné dech, tep, ale i hrozby proleženin u pacienta. Další akvizice Linet chystá. Ředitel firmy Tomáš Kolář serveru řekl, že další na řadě by měla být distribuční společnost.

Tesla bere čáru

Americký výrobce elektromobilů Tesla v letošním druhém čtvrtletí navzdory koronavirové krizi vydělal 104 mil. USD. Poprvé v historii se automobilce podařilo udržet se v zisku čtyři čtvrtletí za sebou, což je podmínka pro zařazení podniku do akciového indexu S&P 500. Generální ředitel Tesly Elon Musk si tak sáhne na další bonusy. Splnil totiž podmínky pro výplatu akciové odměny za 2,1 mld. USD (téměř 48 mld. Kč). Od května je to již druhá mimořádná odměna, kterou dostane díky masivnímu růstu akcií společnosti. Musk tento týden také oznámil, že Tesla postaví svůj druhý americký závod poblíž Austinu ve státě Texas. Bude v něm vyrábět užitkový vůz Cybertruck, tahač Semi, osobní vůz Model 3 a také sportovně-užitková auta (SUV) Model Y.

Dieselgate dostihla i FCA i Iveco

Prokurátoři ve Frankfurtu nad Mohanem prohledávají kanceláře italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a dalších firem. Jde o součást mezinárodního vyšetřování, které se týká podezření z manipulace s výfukovými emisemi. Příslušný software k manipulaci se našel v motorech aut značek Fiat, Alfa Romeo, Jeep a výrobce užitkových vozů Iveco, napsala agentura Reuters. První tři uvedené značky spadají pod FCA.

Operátor O2 Czech Republic podal stížnost k Evropské komisi kvůli podmínkám chystané aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Legitimitu aukce chce napadnout také u českých soudů. Podmínky soutěže podle operátora neodpovídají evropským standardům a jsou v rozporu s národní i unijní legislativou. Uvedla to mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) návrh podmínek třikrát přepracovával ve snaze přilákat nového mobilního operátora. Naposledy je předložil k veřejné konzultaci před měsícem a půl. Úřad stížnost neobdržel a do vypořádání připomínek ji nechtěl komentovat.

Návrat lidí do kanceláří zpomalil růst Microsoftu

Čistý zisk americké softwarové společnosti Microsoft ve čtvrtém finančním čtvrtletí meziročně klesl o 15 % na 11,2 mld. USD. Růst tržeb pozorně sledované divize cloudových služeb Azure poprvé zpomalil pod 50 %. Cloudové služby jsou v poslední době hlavním motorem růstu společnosti Microsoft. Tržby divize Azure se ve čtvrtletí, které skončilo 30. června, meziročně zvýšily o 47 %. Jejich růst tak zpomalil z 59 % v předchozím kvartálu. Cloudové služby letos těží z nárůstu počtu lidí pracujících z domova, který je důsledkem opatření proti šíření koronaviru. Celkové tržby společnosti Microsoft se ve čtvrtletí meziročně překonaly odhady analytiků, když se zvýšily o 13 % na zhruba 38 mld. USD.

ČBA: Česká ekonomika letos klesne o 7,5 %

Česká bankovní asociace v nové prognóze očekává na základě odhadů ekonomů českých bank, že ekonomika letos klesne kvůli dopadům šíření koronaviru v průměru o 7,5 %. Příští rok by se pak měla ekonomika vrátit k růstu 5,3 %. Aktuální odhady ČBA nepočítají s případnou další vlnou pandemie na podzim, ani s opakováním plošných opatření proti šíření koronavirové nákazy v případě, že by se počet nakažených razantně zvyšoval. Taková plošná opatření by mohla ekonomický výhled dále zhoršit.