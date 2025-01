Doosan Škoda Power odhalil detaily IPO; čínský DeepSeek šokoval západ a Evropa má kompas pro oživení aneb souhrn ekonomických událostí 5. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jak jste se dočetli i na našem webu, Evropa v poslední době ekonomicky úplně moc nevzkvétá. Zejména v porovnání s USA a Čínou starý kontinent rozhodně nedokáže držet krok. Západní mocnost Evropu válcuje především v oblasti vyspělých technologií (v čemž s ní ale dokáže i ta východní držet krok). Říše středu zase ukazuje, že „výkladní skříň“ evropského průmyslu – autoprůmysl – čekají krušné chvíle. (nutno podotknout, že v lecčems dokázala k výše zmíněnému nevzkvétání přispět i sama EU) Na jedné straně je dobré, že si problémy Evropa uvědomuje, což naznačila loni tzv. Draghiho zpráva. Na tu nyní navazuje plán evropského oživení v podobě Evropského kompasu konkurenceschopnosti. Při jeho představení zazněla slova, že evropský model opírající se o levnou čínskou pracovní sílu, levnou ruskou energii a outsourcing bezpečnosti a investic do ní je dávno passé. Nová strategie chce sázet na inovace a investice do nich, dekarbonizaci a konec závislostí na jiných (třeba u fosilních paliv). Uvidíme zdali bude tento kompas dostatečným nástrojem k ekonomickému oživení, myslím, že toho bude potřeba více. Ostatně bývalý československý diplomat Peter Jilemnický bezmála před 100 lety prohlásil: „Abychom našli cestu ke štěstí, musíme mít kompas v sobě, v hlavě, v srdci.“

Detaily IPO Doosan Škoda Power odtajněny

Plzeňská firma Doosan Škoda Power, která vyrábí turbíny a energetická zařízení, oznámila zahájení veřejné nabídky části svých akcií na hlavním trhu Prime market pražské burzy. Cenové rozpětí nabídky stanovila na 220 až 260 Kč za akcii. Akcie si budou moci pořídit drobní investoři v Česku, část nabídky bude pro institucionální investory a část také pro zaměstnance firmy. Prodávající akcionář si i po dokončení nabídky nadále ponechá ve společnosti kontrolní většinový podíl nejméně 67 %. Ve volném oběhu by po skončení nabídky mělo být 30 až 33 % akcií. Společnost předpokládá, že konečnou nabídkovou cenu i celkový počet akcií oznámí přibližně 5. února.

Čínský DeepSeek těžkou ranou pro západní technosektor

Spuštění nového AI modelu od čínské společnosti DeepSeek, který byl údajně vyvinut za mnohem nižších nákladů než konkurenční americké systémy, vyvolalo pochybnosti ohledně budoucnosti dominantního postavení Spojených států v oblasti AI i ohledně rozsáhlých investic, které americké podniky v souvislosti s AI plánují. Akcie amerických technologických podniků kvůli tomu prudce oslabily. Jen akcie výrobce čipů Nvidia propadly skoro o pětinu a tržní hodnota firmy se snížila o téměř 600 mld. USD (zhruba 14 bil. Kč)

Deficit veřejných financí pod 3 procenty

Deficit veřejných financí loni dosáhl 2,8 % HDP, uvedlo v makroekonomické prognóze ministerstvo financí. Poprvé od roku 2019 se tak deficit dostal pod tři procenta HDP, což je jedno z kritérií pro zavedení společné evropské měny. Letos ministerstvo očekává další snížení deficitu na 2,3 % HDP. Dluh sektoru vládních institucí se loni podle ministerstva zvýšil o jeden procentní bod na 43,3 % HDP. Letos by měl dluh dál narůst na 44,3 % HDP. Zákon o rozpočtové odpovědnosti stanovuje dluhovou brzdu při zadlužení 55 % HDP.

Cla na Mexiko a Kanadu budou

Donald Trump oznámil, že od 1. února zavádí 25% cla na dovoz z Kanady a Mexika, čímž naplňuje své dřívější hrozby. Administrativa Bílého domu zatím nerozhodla, zda se opatření bude týkat i ropy. Trump naznačil, že rozhodnutí závisí na tom, zda budou oba státy s USA „zacházet správně“ a „nabízet ropu za odpovídající cenu“. Důvodem pro zavedení cel jsou podle Trumpa tři hlavní faktory: masová nelegální migrace, pašování drog včetně fentanylu a obchodní deficity se sousedními zeměmi. Prezident varoval, že cla mohou být v budoucnu ještě navýšena. Mexiko i Kanada již dříve avizovaly, že na americká cla odpoví vlastními protiopatřeními, což by mohlo zdražit americké zboží a suroviny.

Loni růst o 1 %, na letošek pak MF odhaduje růst HDP na 2,3 %

Česká ekonomika loni podle předběžného odhadu ČSÚ stoupla o jedno procento, zatímco v roce 2023 klesla o 0,1 %. V letošním roce ekonomika poroste o 2,3 %, růst zrychlí z loňských 1,1 %, uvedlo pak v makroekonomické prognóze ministerstvo financí. Letošní výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) zhoršilo proti listopadovému odhadu 2,5 %. Výhled letošní inflace ponechalo na 2,3 % po loňských 2,4 %. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň varoval před tím, že český hospodářský růst mohou negativně ovlivnit americká cla. Případné zavedení 10procentních cel na dovoz evropského zboží do USA by podle Stanjury zpomalil růst české ekonomiky zhruba o 0,5 %. Dalším rizikem pro hospodářský růst může být slabší výkon Německa, dopad by ale byl zhruba 0,1 %.

ECB jde s úroky níže

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) na zasedání podle očekávání snížila depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 2,75 %. Sazbu pro hlavní refinanční operace zredukovala také o čtvrt bodu, a to na 2,9 %. ECB to uvedla v tiskové zprávě. Snižováním úroků se ECB snaží podpořit hospodářský růst v eurozóně. ECB zahájila snižování úrokových sazeb loni v červnu. Depozitní sazbu loni zredukovala čtyřikrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Finanční trhy podle serveru CNBC předpokládají, že letos ECB sníží úroky také čtyřikrát a že na konci roku bude depozitní sazba činit 2,00 %.

Michl uvažuje o bitcoinu v ČNB, Lagardeová je proti

Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová se vyslovila proti zařazování bitcoinu do devizových rezerv evropských zemí. Před novináři tak reagovala na předchozí slova guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla pro list FT o možném nákupu bitcoinů do devizových rezerv ČNB. Nejpopulárnější kryptoměna by podle Michla mohla mít na celkových rezervách ČNB asi 5% podíl. Ke schválení záměru je potřeba souhlas bankovní rady.

ČEZ rozšíří svoji fotovoltaiku

Energetická společnost ČEZ plánuje severně od Kadaně, na okraji uhelného dolu Tušimice, postavit dvě velké fotovoltaické elektrárny, které budou mít dohromady maximální výkon asi 155 MW. Rozkládat se budou na ploše zhruba 1,1 km2. Polostátní ČEZ to oznámil v systému EIA pro posouzení vlivu projektu na životní prostředí. Na zveřejnění záměru upozornily Hospodářské noviny (HN). Web HN uvádí, že náklady na stavbu obou elektráren se odhadují na 2,3 mld. Kč.

Vlaky pod Prahou povedou v tunelech

V Praze vznikne dvoupatrová železniční stanice pod hlavním nádražím, další čtyři podzemní zastávky pak na Václavském náměstí, Karlově náměstí, v Karlíně a na Florenci. Předpokládané náklady celého projektu v pražském železničním uzlu včetně dvou samostatných tunelových tras činí 185 mld. Kč. Ze tří základních návrhů tuto variantu vybrala centrální komise ministerstva dopravy a doplnila ji o více zastávek. Regionální doprava bude převedena pod zem, dálková zůstane na povrchu. Tunely vítězné varianty budou dlouhé 10,6 km, protnou se ve dvou úrovních v centrální stanici pod hlavním nádražím. S výstavbou se počítá v letech 2035 až 2047.

Toyota loni v Česku rekordní

České zastoupení automobilky Toyota se loni na českém trhu posunulo na druhé místo z předchozí čtvrté pozice v kumulovaných prodejích osobních a lehkých užitkových aut. Toyota prodala rekordních 21 804 aut, což představuje nárůst o 10 procent. Celý trh přitom vzrostl o necelá 4 %. Toyota se zároveň stala nejúspěšnějším importérem v ČR z pohledu samostatné značky. Ještě v roce 2015 jí přitom patřila až 17. příčka na trhu. Úspěch potvrdila i značka Lexus, která loni v Česku zvýšila prodeje o 53 % na 2 326 vozů, což je nejvíce za její působení na tuzemském trhu. Počet zákaznických objednávek se v minulém roce zvýšil o 34 % na 1 901 aut. Přes 95 % prodávaných vozů mělo úsporný hybridní pohon.

Německý pesimismus se prohlubuje

Německá vláda výrazně snížila odhad letošního růstu německého hospodářství. Počítá s růstem jen o 0,3 %, oznámil na tiskové konferenci ministr hospodářství Robert Habeck. V říjnu přitom vláda ještě odhadovala letošní růst na 1,1 %. V loňském roce německá ekonomika podruhé v řadě poklesla. HDP se snížil o 0,2 %. Hrubý domácí produkt (HDP) se ve čtvrtém kvartále ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížil o 0,2 %, vyplývá z rychlého odhadu Spolkového statistického úřadu. Analytici, které oslovila agentura Reuters, očekávali pokles HDP o 0,1 procenta. Na konci února se v Německu konají předčasné parlamentní volby, neuspokojivý stav německého hospodářství je vedle migrace jedním z hlavních témat kampaně.

Ekonomika USA mírně zpomalila

Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v loňském čtvrtém čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 2,3 %. Tempo hospodářského růstu tak zpomalilo ze 3,1 %ve třetím čtvrtletí. Ve svém odhadu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali mírnější zpomalení hospodářského růstu, a to na 2,6 %. V celém loňském roce se HDP podle ministerstva zvýšil o 2,8 %. Růst tak zvolnil z 2,9 %v předchozím roce.

Mora do vedení EIB?

Vláda navrhuje na viceprezidenta Evropské investiční banky (EIB) náměstka ministra financí a někdejšího viceguvernéra ČNB Marka Moru (53). Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Nominaci projedná sněmovní evropský výbor, poté se k ní vláda znovu vrátí. Funkce by se měl nový viceprezident ujmout 1. října. Podle Stanjury obsadí tuto funkci Česko podruhé.

Fed brzdí s poklesem sazeb

Americká centrální banka (Fed) podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 %. Banka tak přerušila snižování úrokových sazeb, které zahájila v září loňského roku. Nejnovější ukazatele podle Fedu signalizují, že ekonomická aktivita v USA pokračuje v solidním růstu, zatímco inflace zůstává poněkud zvýšená.

Ruské firmy trpí kvůli sankcím

Podíl firem s rizikovou úrovní dluhu v Rusku se v roce 2024 zdvojnásobil, což by mohlo letos vést k nárůstu bankrotů. Tato varování přichází od předního think tanku TsMAKP, který upozorňuje na negativní vliv vysoké inflace a zpomalujícího hospodářského růstu. Podle analýzy TsMAKP mělo na konci roku 2024 až 20 % podniků úrokové náklady na úrovni dvou třetin upraveného zisku, což ohrožuje jejich finanční stabilitu. Rostoucí úrokové sazby, které centrální banka zvýšila na 21 %, způsobily prudký nárůst nákladů na půjčky. Tento dopad se projevil například u největšího mobilního operátora MTS, jehož čistý zisk za třetí čtvrtletí klesl o 88,8 %.

Výnos windfall tax: banky necelé 0,5 miliardy, ČEZ pak 30 miliard

Podle informací Finanční správy odvedly banky loni na dani z neočekávaných zisků 470 mil. Kč, což je ještě méně než v roce 2023 (700 mil. Kč). Celkový výběr v loňském roce pak dosáhl 36,7 mld. Kč, přičemž energetické firmy odvedly 40 mld. Kč a u rafinérií a ostatních společností stát dokonce vracel přeplatky z předchozího roku. „Samotný ČEZ za loňský rok očekává náklady na windfall tax v rozmezí 29 a 33 mld. Kč, podle našich odhadů bude finální částka spíše u horního okraje rozpětí,“ napsal analytik Milan Lávička z J&T Banky.

Zájem o byty v Praze přetrvává, prodejů přibylo

Obrovský zájem o nové byty v Praze se projevoval celý loňský rok. V metropoli se prodalo celkem zhruba 7 200 bytů, meziročně o 80 % více. Nabídka nadále stagnuje a silné poptávce nestačí. Ceny bytů v hlavním městě proto rostly rychleji, než se očekávalo, meziročně se zvýšily o 7 %. Vyplývá to z analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema.

KARO Leather se pomalu chystá na hlavní burzu

Společnost KARO Leather a.s., zpracovatel kůží pro nábytkářský a obuvní průmysl, v roce 2024 úspěšně posílila svoji kapitálovou strukturu úpisem nových akcií v hodnotě 285 mil. Kč. Společnost již také přistoupila k přípravám na přechod z trhu Start na Prime Market pražské burzy, který by chtěla realizovat již v roce 2025.

SVS chystá rekordní investice

Rok 2025 bude pro severočeské vodohospodáře rekordní: 217 staveb a 2,15 mld. Kč, to je doposud největší roční investiční objem, který Severočeská vodárenská společnost vydává. Když připočteme 615 milionů na opravy v režii provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, dostaneme se na částku dosahující 2,765 mld. Kč.

Direct pojišťovna míří do Polska

Direct pojišťovna získala od polského regulátora KNF souhlas k zahájení podnikání v Polsku. Tento krok navazuje na schválení transakce ČNB, které proběhlo již v prosinci 2024. Jedná se o první zahraniční expanzi skupiny Direct. Direct vstupuje na polský trh převzetím portfolia společnosti wefox Insurance AG, které zahrnuje přibližně 400 tisíc klientů a roční pojistné v hodnotě jedné miliardy korun.

Nový přístup k udržitelné výstavbě a ochrana lesů

Společnosti Panattoni, Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. a Tree.ly představily model spolupráce zaměřený na regionální ukládání uhlíku, ochranu lesních ekosystémů, udržitelný rozvoj a podporu vzdělávání. Unikátní projekt ukazuje, jak mohou soukromé společnosti přispět k obnově a zvýšení odolnosti lokálních lesních porostů. V podstatě se jedná o využití prostředků získaných z kompenzací uhlíkové stopy průmyslové výstavby, a to investicí do projektů zaměřených na ukládání uhlíku přímo v českých lesích. Panattoni je lídrem v udržitelné průmyslové výstavbě, Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. spravuje rozsáhlé lesní porosty, ve kterých zavádí nové adaptační strategie zaměřené na sekvestraci uhlíku v lesních porostech, zvyšování jejich odolnosti a podporu mimoprodukčních funkcí lesa. Tree.ly umožňuje firmám přispívat k adaptaci lesů na změnu klimatu tím, že je propojuje s vlastníky lesů. Celý proces je nezávisle certifikován rakouským kontrolním sdružením TÜV.

Crowdfundingu se v Česku daří

Crowdfundingový trh v České republice bude i letos pokračovat ve svém rychlém růstu, objem nových investic by se měl přiblížit hranici 7 miliard korun, meziročně tak vzroste zhruba o dvě miliardy. Nejvíce investic bude i nadále mířit do nemovitostí. V současné době do různých developerských projektů míří zhruba 70 % z celkových investic. Crowdfundingu nahrává pomalý pokles úrokových sazeb úvěrů i hypoték. Investorům stále nabízí průměrný výnos přes 10 %.

Výsledkové sezóně v týdnu kralovali technoobři:

Potěšily: Moneta Money BankSoFi Technologies; AT&T; General Motors; Kimberly-Clark; Royal Caribbean Group; Partners; Norský státní investiční fond; VF; T-Mobile US; Microsoft; H&M; Meta Platforms; Nokia; Sanofi; Roche Holding; CaixaBank; United Parcel Service; Mastercard; Altria Group; Southwest Airlines; Valero Energy; Caterpillar; Apple; Visa; Gen.

Spíše zklamaly: Boeing; Pilulka; Lockheed Martin; Akzo Nobel; Volvo; Tesla; Shell; Deutsche Bank; STMicroelectronics; Dow.