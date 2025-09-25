peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Bude silná koruna faktorem pro ČNB, aby snižovala sazby?

Silný kurz koruny sice pomáhá cenové tlaky v tuzemské ekonomice tlumit, z pohledu bankovní rady ale tento faktor alespoň prozatím nevolá po snížení úroků. Centrální banka v této souvislosti poukazuje na skutečnost, že silná koruna pomáhá tlumit cenové tlaky v případě zboží, zatímco na ceny služeb má měnový kurz méně výrazný dopad – a právě cenový vývoj ve službách patří mezi klíčová rizika na pomyslném seznamu ČNB.

Ilustrační foto: Mince jedné koruny a jednoho eura. Zdroj: iStock

Napsal Jan Berka
-
naposledy aktualizováno 25. 9. 2025 11:21
česká ekonomika ČNB koruna kurz koruny proinflační riziko růst mezd

Kurz koruny letos překvapuje. Její posílení vůči euru i dolaru patří v rámci rozvojových měn k nejvýraznějším.

GRAF: Vývoj kurzu koruny vůči dolaru a vůči euru za posledních 12 měsíců

Zdroj: Tradingeconomics.com

Snadno překonává i poslední prognózu České národní banky. Nabízí se tak otázka: Bude silná koruna stačit ke snížení sazeb?

Kurz patří mezi transmisní kanály měnové politiky. V situaci, kdy měna dané ekonomiky posiluje, působí protiinflačně – přes pokles dovozních cen a snížení konkurenceschopnosti vývozu. Sílu tohoto přenosu do vývoje inflace lze odhadovat. Čím intenzivnější a déle trvající posilování, tím více centrální banka kurz zohledňuje při rozhodování.

ČNB v září na sazby nesáhla
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ponechala na svém zasedání 24. září základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Pokračující inflační tlaky podle guvernéra ČNB Aleše Michla nyní neumožňují další snížení sazeb. Guvernér zároveň zdůraznil, že pro další jednání si bankovní rada ponechává všechny možnosti otevřené. Finanční trhy rozhodnutí o stabilitě sazeb očekávaly, kurz koruny na něj bezprostředně nereagoval. (Zdroj: České noviny)

V letošním roce koruna zpevnila proti euru o necelá čtyři procenta, proti dolaru pak o více než sedmnáct. Česká národní banka (ČNB) ve své srpnové prognóze očekávala průměrný kurz koruny za třetí čtvrtletí na úrovni 24,80 za euro a 21,30 za dolar. V obou případech je skutečný průměr silnější, a to o necelé procento proti euru a zhruba o půl procenta proti dolaru.

Proinflačně působí jiné faktory víc

Centrální banka nemá explicitně stanovenou hranici, kdy pro ni kurz začíná být silným argumentem pro debatu o možném snížení sazeb z hlediska bilance rizik inflačního výhledu. Na základě zářijového rozhodnutí ČNB o stabilitě sazeb doplněného možná o něco méně jestřábím komentářem guvernéra Aleše Michla zatím v takové situaci nejsme.

ČNB operuje v prostředí převahy proinflačních rizik. Přední příčku zaujímá nad očekávání silnější růst mezd výrazně převyšující růst produktivity. Budoucím rizikem je politika příští vlády, u níž existuje pravděpodobnost fiskální expanze.

Podobně působí i dopady zavedení emisních povolenek pro domácnosti, se kterými ČNB ve své prognóze už pracuje. Dlouhodobě čelíme vyšší inflaci ve službách, kterou živí spotřebitelský apetit českých domácností. Pozornost centrální banky se stočila také k realitnímu a hypotečnímu trhu, jenž naznačuje, že účinnost restrikce měnové politiky je slabší než dříve.

Letos stabilita

Je očividné, i ze samotného rozhodnutí centrální banky, že dosavadní posílení koruny ke snížení sazeb nestačí. Jsme toho názoru, že pokud by k tomuto kroku mělo dojít, bylo by potřeba další zpevnění kurzu. Navíc doplněné o citelně silnější úrovně v rámci příští, tj. listopadové, prognózy České národní banky.

S ohledem na současné hodnocení inflačních rizik je adekvátní odpovědí déle trvající stabilita sazeb, která doplňuje (a podporuje) silnější kurz koruny.

Pokud by však některé proinflační faktory citelně zesílily, nelze vyloučit debatu o možném zvýšení úroků. U té ale odhadujeme, že minimálně letos na pořadu dne nebude.

Jan Berka

hlavní ekonom skupiny Roklen Více...

