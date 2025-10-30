peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Stačila jedna věta šéfa Fedu a trhy zažily nečekané překvapení

Americká centrální banka (Fed) rozhodla na svém měnovém zasedání o dalším snížení úrokových sazeb, a to o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75-4,00 procenta. Sazby jsou nyní nejníže od konce roku 2022. Fed snižuje náklady na půjčky podruhé v řadě. Předseda Fedu Jerome Powell ale prohlásil, že představitelé Fedu nemají dostatečnou shodu na tom, co bude dál s měnovou politikou...

Šéf Fedu Jerome Powell (na snímku) na tiskové konferenci po zasedání 29. října 2025 vyjádřil opatrnost ohledně budoucího vývoje. Zdroj: Fed

Napsal Jan Berka
-
naposledy aktualizováno 30. 10. 2025 10:26
Když jsou si trhy až příliš jisté, překvapení bolí nejvíc. Tak lze popsat reakci finančních trhů na výstup z říjnového zasedání americké centrální banky. Ke změně nálady přitom stačila jediná věta.

„Prosincové snížení sazeb není předem dané,“ uvedl na tiskové konferenci guvernér Fedu Jerome Powell. Pro trh to byla studená sprcha, protože měl ve svých očekáváních zaceněno snížení úroků jak na říjnovém, tak na prosincovém zasedání.

Teď si touto poslední letošní úpravou nebude – alespoň krátkodobě – tak jistý. Potvrdilo to oslabení dolaru, růst výnosů a pokles akcií.

GRAF: Vývoj základních úrokových sazeb USA
Za posledních 18 měsíců, v procentech.

Zdroj: tradingeconomics.com

Ekonomika USA stabilní

Hodnocení kondice největší ekonomiky světa se oproti září nijak zásadně nezměnilo. Ekonomika roste, inflace zůstává zvýšená, míra nezaměstnanosti je vyšší, avšak stále relativně nízká. V pozadí nadále pracujeme s dopady cel na tempo růstu cen, které Fed vnímá jako přechodné.

Powell uvedl, že po očištění inflace o efekty cel nejsme daleko od inflačního cíle. Klíčové je, že inflační očekávání zůstávají ukotvená. Firmy omezují tvorbu nových pracovních míst, zatím však výrazně nepropouštějí.

Stále relativně nízká míra nezaměstnanosti je z velké části dána faktory na straně nabídky. Roli hraje migrace a nižší míra participace, tedy méně lidí na trhu práce (zaměstnaných či práci hledajících). Rizika jsou zde však vychýlena směrem dolů.

Chybí data

Problémem Fedu je nedostatek aktuálních dat. Uzavírka federálních úřadů pozastavila zveřejňování klíčových statistik, zejména těch navázaných na trh práce. Alternativní údaje ze soukromého sektoru sice naznačují slabší kondici, nemají však stejnou váhu. Centrální banka trend vnímá, bez relevantních podkladů se ale jen obtížně zavazuje k dalším krokům.

Není jasné, jak dlouho ještě vládní shutdown potrvá. I kdyby skončil dnes, pořád není jisté, že se všechna data stihnou sesbírat a zpracovat k termínu oficiálního zveřejnění v příštím měsíci.

Týká se to nejen inflace, ale i trhu práce, kde je největší problém se sběrem údajů od domácností v rámci šetření k míře nezaměstnanosti. Úředníci jsou totiž na nucené dovolené kvůli politické neshodě. Domácností se tak nemá kdo ptát.

Trhy se vrátí

Náš výhled zůstává i přes větší nejistoty beze změny. Stále očekáváme, že Fed v prosinci sníží sazby o čtvrt procentního bodu. Přestože trhy tomuto kroku dnes nepřiřazují tak vysokou pravděpodobnost jako před středečním zasedáním, signály o ochlazování trhu práce přetrvávají a riziko jejich rozmnožení zůstává zvýšené.

A právě to bude Powella a jeho kolegy zajímat nejvíc. Riziko, že se trhy vrátí k dřívějším očekáváním z doby před říjnovým setkáním centrálních bankéřů, je proto více než reálné…

Jan Berka

