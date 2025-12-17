peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • KOMENTÁŘ

Povedený rok české měny. Má šanci udržet se poblíž 24 korun za euro i příští rok?

Česká koruna má za sebou nad očekávání dobrý rok. Na jeho začátku byli analytici nastaveni na její přibližnou stabilitu okolo úrovně 25 korun za euro, tuzemská měna ale překvapila více než tří procentním posílením na 24,30 korun za euro. A co bude dál?

Napsal Dominik Rusinko
17. 12. 2025
Na začátku letošního roku byli analytici (včetně nás) nastaveni na přibližnou stabilitu kurzu koruny okolo úrovně 25 korun za euro. Nicméně teď už lze říci, že česká koruna má za sebou nad očekávání dobrý rok.

Tuzemská měna překvapila více než tří procentním posílením na 24,30 korun za euro. Nikoli skokově, ale spíše plíživě. A to navzdory turbulentnímu vývoji na trzích kvůli neortodoxním politikám Donalda Trumpa.

Má koruna v příštím roce šanci tyto zisky udržet? My si myslíme, že ano. A nejen to, vidíme prostor i pro další lehké posílení pod hranici 24 koruna za euro. Do karet by jí měly hrát – podobně jako v letošním roce – tři důležité faktory: jestřábí ČNB, silné domácí makro fundamenty a pokračující oslabování amerického dolaru.

GRAF: Výhled na vývoj kurzu koruny vůči euru (ČSOB vs. ČNB)
Od roku 2019 do roku 2026.

Zdroj: ČSOB, ČNB

Příznivé faktory i nadále

Kombinace stabilních sazeb na 3,5 procenta a příznivého úrokového diferenciálu bude i nadále představovat silný podpůrný faktor pro korunu. Převaha proinflačních rizik – setrvačná inflace ve službách, stále svižný růst mezd a boom na nemovitostním trhu – udrží ČNB v jestřábím módu.

A nic na tom nezmění ani vládou schválené odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Ty totiž zlevní elektřinu, což posune lednovou inflaci pod 2 procenta. Z pohledu centrální banky jde o administrativní zásah, který nebude hrát roli při úrokových sazeb.

V průběhu letošního roku se navíc podstatně zlepšily fundamenty české ekonomiky. Obnovení makroekonomické stability, tedy kombinace silného růstu, nízké inflace a přebytkové vnější pozice, je pro korunu pozitivním impulsem.

Vyhlídky na příští rok přitom zůstávají optimistické. Pozitivní růstový diferenciál vůči eurozóně při současném (třebaže cyklickém) oživení německé ekonomiky by měly dodat vzpruhu i českému exportně orientovanému průmyslu.

A konečně i příští rok bude hrát ve prospěch koruny slabší dolar. V tomto roce odepsal dolar na frontě s eurem téměř 11 % a oslabil na úroveň 1,17. Vzhledem k očekávanému snižování sazeb ze strany Fedu a zvýšené nejistotě ohledně jeho kredibility (změny ve vedení centrální banky) odhadujeme pro konec roku 2026 kurz 1,22 EUR/USD.

Náš výhled na korunu patří aktuálně k těm nejvíce optimistickým na trhu – pro konec příštího roku očekáváme kurz v okolí 23,80 korun za euro. Rizik však zůstává celá řada: od rozkolísané geopolitiky, přes vývoj v pro nás klíčovém Německu až po nepředvídatelné kroky amerického prezidenta Trumpa. Celkově však náš výhled zapadá do pozitivního obrazu tuzemské ekonomiky pro nadcházející rok.

Dominik Rusinko

