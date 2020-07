Peníze a hackeři nikdy nespí, hypotéky zlevňují a v kauze Wirecard padlo první doznání aneb souhrn událostí 29. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

nejznámější Murphyho zákon praví: „Může-li se něco pokazit, pokazí se to.“ A další říká:„Všechno trvá déle, než předpokládáme.“ Narážím na situaci na železnici, kde se v posledních týdnech stalo hned několik vlakových neštěstí. Mám pocit, že není ani týdne, aby se nějaký vlak nesrazil s autem. Což potvrzuje další z rodiny Murphyho a navazujících citátů, že „neštěstí nechodí nikdy samo“.

I když se stále volá po lepším zabezpečení českých železnic a také se na něm aktivně pracuje, vězte, že k podobným nehodám (byť možná méně často) bude docházet i v budoucnu. Důvod? Ať děláme, co děláme, vždy nám v nějaké míře zůstává ve hře lidský faktor, který sehrává nejen na železnici stále velmi důležitou roli. Prostě, jak říká zákon robotiky: Jediné reálné chyby jsou lidské chyby.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Peníze na jádro v Dukovanech dá stát bezúročně

Nový jaderný blok v Dukovanech by stát při výstavbě mohl financovat bezúročně, za provozu pak počítá s úrokem 2 %. Stát by měl energetické společnosti ČEZ na výstavbu poskytnout půjčku ve výši 70 % očekávané hodnoty stavby. Zbytek by měl zaplatit ČEZ, který bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Vyplývá to z materiálu k modelu financování nového jaderného zdroje, který by měla projednat vláda. Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše asi šest mld. eur (přibližně 162 mld. Kč ).

Hypoteční boom na obzoru?

Průměrná úroková sazba hypoték v Česku klesla v červnu na 2,21 % z 2,3 % v květnu. Sazba klesá již třetí měsíc v řadě, vyplývá z Fincentrum Hypoindexu. Objem poskytnutých hypotečních úvěrů vzrostl meziměsíčně o 27 % na téměř 21 mld. Kč, a zájem o úvěry na bydlení tak byl nejvyšší od listopadu 2018. Vzhledem k nastavení základní úrokové sazby v ekonomice lze podle Fincentra v následujících měsících očekávat, že se budou hypoteční sazby dál snižovat.

A zase ti hackeři

Historický útok, nejhorší událost za 14letou existenci Twitteru, bezprecedentní narušení důvěry. Takto média a bezpečnostní experti komentují čtvrteční hackerský útok, kdy útočníci převzali twitterové účty řady osobností a využili je k podvodu s kryptoměnou bitcoin. Jménem skutečných vlastníků účtů tvrdili, že chtějí pomoci a že když jim někdo pošle v bitcoinech částku 1000 dolarů, obdrží za to dvojnásobek. Síť už podle všeho obnovila normální provoz, pozadí incidentu ale zůstává mlhavé. Spekuluje se i o tom, že skutečným motivem nebylo vylákat z uživatelů peníze. Hackerům se podařilo získat bitcoiny v hodnotě přes 2,3 milionu korun.

Americko-evropský datavod

Soudní dvůr EU označil za neplatné rozhodnutí Evropské komise, které umožňuje firmám předávat osobní údaje uživatelů do USA. Soud tak reagoval na podnět rakouského aktivisty Maxe Schremse, podle něhož společnost Facebook nerespektovala pravidla ochrany citlivých dat. Podle soudu dohoda známá jako „štít EU-USA“ nezajišťuje dostatečnou ochranu dat evropských uživatelů. Naproti tomu dřívější rozhodnutí komise, na jehož základě společnosti poskytovaly data o uživatelích do mimounijních zemí, je podle verdiktu soudu platné.

5G v Británii bez Huawei

Britská vláda premiéra Borise Johnsona zakázala mobilním operátorům v Británii, aby po letošním 31. prosinci využívali při výstavbě telekomunikačních sítí páté generace (5G) technologie čínské firmy Huawei. Čínský podnik v reakci uvedl, že rozhodnutí Londýna je pro něj zklamáním. Na to, aby Londýn firmu Huawei z budování sítí 5G vyřadil, dlouhodobě kvůli bezpečnostním rizikům naléhaly USA, napsaly světové agentury.

Musk má víc než Buffett

Zakladatel a šéf společnosti Tesla Elon Musk se díky pátečnímu růstu ceny akcií podniku stal bohatším než legendární investor Warren Buffett. S odvoláním na svůj index miliardářů o tom informovala agentura Bloomberg. Objem Muskova majetku podle indexu přesáhl 70 mld USD. Devětačtyřicetiletý Musk se tak stal sedmým nejbohatším člověkem na světě. Většinu jeho majetku tvoří asi pětinový podíl v Tesle, jejíž akcie již od začátku letošního roku posílily o více než 260 procent.

Půl bilionu sem, půl bilionu tam

Prezident Miloš Zeman ve středu podepsal novelu, která zvyšuje schodek letošního státního rozpočtu až na 500 mld. Kč. Informoval o tom Hrad. Jde už o třetí letošní zvýšení schodku. Původní schválený schodek byl 40 mld. Kč. Vláda ho kvůli dopadům epidemie koronaviru a souvisejícím vládním opatřením musela zvýšit nejprve na 200 mld. a poté na 300 mld. Kč.

Místo Googlu Seznam

Společnost Seznam.cz podepsala s čínským výrobcem mobilních telefonů Huawei dohodu o strategickém partnerství. Díky ní se na český trh dostanou telefony Huawei s již předinstalovanými aplikacemi Seznamu, jako je vyhledávač či Mapy.cz. Čínský výrobce se tak snaží nahradit aplikace Googlu, které kvůli embargu USA Huawei už nemůže využívat. Prvními telefony, které budou mít předinstalovanou většinu aplikací nabízených Seznamem, budou modely z řady P40. Kromě vyhledávače a map to budou například Novinky.cz nebo Seznam Zprávy.

První doznání v kauze Wirecard

Uvězněný bývalý šéf jedné z dceřiných firem německé společnosti Wirecard přiznal prokuratuře, že se podílel na miliardových účetních machinacích. S odvoláním na právního zástupce někdejšího ředitele dubajské firmy Cardsystems Middle Easto tom informovala agentura Reuters. Podle ní jde o první známé doznání k porušení zákona v rámci vyšetřování obřího finančního skandálu. Wirecard minulý měsíc vyhlásila insolvenci poté, co se ukázalo, že jí chybí asi 1,9 miliardy eur, které vykazovala ve svém účetnictví.

Australští těžaři chtějí na pražskou burzu

Australská společnost European Metals Holdings (EMH), jejíž dceřiná firma Geomet zkoumá možnosti těžby lithia pod Cínovcem, podle svého prohlášení zvažuje vstup na pražskou burzu.

Photon Energy jede burzovní rally

Akcie fotovoltaické společnosti Photon Energy na pražské burze od začátku roku přidávají více než 160 %. V ročním horizontu rostou dokonce o 440 %. Jejich raketový růst je reakcí na ohlášený záměr společnosti přesunout své cenné papíry v Praze a Varšavě na hlavní burzovní trh, vedle titulů jako je ČEZ nebo O2. Firma zároveň uvedla, že by později chtěla být kótovaná také na trhu ve Frankfurtu, aby investoři v eurozóně nemuseli při nákupu a prodeji jejích akcií čelit měnovému riziku.

Aerolinky rozdávají padáky

Letecká skupina Smartwings, do níž patří i dopravci Smartwings a ČSA, zahájila první vlnu propouštění, s níž odchází 50 pilotů, 75 letušek a stevardů a dalších 45 administrativních pracovníků. Celkově by do února příštího roku mělo skupinu kvůli koronavirové krizi opustit přes 600 zaměstnanců. Zástupci firmy uvedli, že k záchraně společnosti bude nutné do firmy vložit kolem dvou miliard korun. Společnost už několik týdnů jedná se státem o pomoci, vládu žádala o poskytnutí státní garance za komerční úvěr v hodnotě kolem 800 milionů korun. Na konci června kabinet rozhodl, že velkým dopravním firmám včetně Smartwings umožní žádat o garance z podpůrného programu COVID Plus.

Konečně pořádná fúze

Americký výrobce čipů Analog Devices koupí zhruba za 21 mld. USD konkurenční firmu Maxim Integrated Products. Zvýší si tak podíl na trhu s čipy pro automobilový průmysl a sítě 5G. Firmy uvedly, že spojením vznikne podnik o hodnotě 68 miliard USD. Jde zatím o největší podnikové spojení v USA od začátku roku. Převzetí by mohlo být dokončeno příští rok v létě, musí ho ale ještě schválit akcionáři obou firem a regulační úřady.

Milionáři pro humanitu

Desítky milionářů ze Spojených států a šesti dalších zemí vyzvaly vlády, aby zvýšily zdanění bohatých a získané peníze využily k financování programů, které si vyžádala pandemie nemoci covid-19. Za výzvou stojí skupina, která se označuje jako „Milionáři pro humanitu“ a zahrnuje přes 80 bohatých lidí, včetně dědičky společnosti Walt Disney Abigail Disneyové či bývalého šéfa investiční společnosti BlackRock Morrise Pearla, napsala agentura Bloomberg.

Strnadova VHM skončila v konkurzu

Ostravská společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM) skončila v konkurzu, který vyhlásil Krajský soud v Ostravě. Majetek firmy, která je od 19. března v úpadku, tak bude rozprodán. Firma před časem stáhla návrh na reorganizaci. O konkurzu jako jediném řešení úpadku se mluvilo už minulý týden, když se u soudu konala schůze věřitelů. Většinovým vlastníkem VHM holding CE Power Industries podnikatele Jaroslava Strnada.

Netflix pod tlakem z konce gaučingu

Americký provozovatel placené internetové televize Netflix ve druhém čtvrtletí získal po celém světě 10,1 milionu nových předplatitelů. Firma těžila z opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým lidé trávili více času doma. Ve třetím čtvrtletí však Netflix počítá s prudkým zpomalením růstu, což vedlo k výraznému propadu ceny jeho akcií.

Notebooky Huawei do Česka

Čínská společnost Huawei se rozhodla vstoupit na český trh i s notebooky. Od konce července začne nabízet čtyři modely řady MateBook. Vlajkovou lodí řady je MateBook X Pro, následovaný MateBookem 13 a MateBooky D14 a D15. Kvarteto modelů má

celokovové tělo, displeje s tenkými rámečky, čtečku otisků prstů v zapínacím tlačítku, solidní výdrž baterie společně s rychlým nabíjením. Všechny pak prostřednictvím řešení Huawei Share přináší inovativní způsob práce propojením MateBooku a chytrého telefonu Huawei.

Škoda v pololetí: obrat o třetinu méně než loni

Automobilce Škoda Auto v letošním prvním pololetí klesl meziročně odbyt o 31,3 % na 426 700 vozů. Oznámil to mateřský koncern Volkswagen. Automobilový trh letos výrazně zasáhla koronavirová krize. V červnu se už ale odbyt Škody Auto meziročně snížil pouze o 16 % na 94 600 vozů po květnovém propadu o více než 45 %.