Panika na trzích; výsledky ČEZ a přelomový verdikt soudu ke Googlu aneb souhrn ekonomických událostí 32. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

A pak, že máme okurkovou sezónu. Už dlouho se na finančních trzích neodehrálo takové zemětřesení jako zkraje tohoto týdne, navíc v takovém rozsahu, když trhy krvácely v Tokiu, Evropě i v Americe. Stojí za tím nervozita investorů, kteří mají strach z možné recese v USA, k tomu hrozba většího konfliktu na Středním východě visí ve vzduchu a obavy z AI bubliny. A když vyjde zpráva, že takový borec jako Warren Buffet prodává půlku svého podílu v Applu (bratru za 75 miliard dolarů), tak to leckoho také vyděsí, jestli za tím není něco většího. Do toho se investoři obracejí na Fed, aby už sakra ty sazby poslal níže, jinak, že ta recese zahnat nepůjde. Což tedy Fed zřejmě časem udělá, jen je otázkou, zda si to pak investoři nevyloží zase trochu jinak, přeci jen doba je nejistá… Ostatně sám Buffett kdysi prohlásil, že neexistuje pravidlo toho, jak hluboko mohou akcie v krátkodobém časovém horizontu klesnout. A ještě dodal, že strašidelné komentáře a titulky v médiích mohou znervóznit kohokoli, přičemž nerozvážná mysl nedělá dobrá rozhodnutí. No, tak uvidíme…

Krvavá lázeň na akciových trzích

Začátek týdne přinesl prudký propad na akciových trzích po celém světě. Aktuální nervozita na trzích spustila jeden z největších výprodejů od března 2020, kdy trhy zasáhl obrovský propad způsobený strachem z šíření nového typu koronaviru. Důvodem je podle analytiků kombinace očekávané recese ve Spojených státech, obav ze splasknutí bubliny umělé inteligence (AI) a také geopolitické napětí, které narůstá mezi Izraelem a Íránem. Propad se nevyhnul ani kryptoměnám.

ČEZ s nižším ziskem, ale lepším výhledem

Energetická skupina ČEZ vydělala v prvním pololetí letošního roku 21,1 mld. Kč. Čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o 5 %. Za poklesem stojí nižší zisk z obchodování s komoditami a také vliv rozdílných harmonogramů odstávek jaderných zdrojů. Provozní zisk společnosti naopak vzrostl. ČEZ se zveřejněním výsledků také potvrdil očekávání čistého zisku za celý rok ve výši 25 až 30 mld. Kč, zlepšil ale výhled provozního zisku před odpisy (EBITDA), ten v pololetí činil 69,2 mld. Kč. To znamená meziroční nárůst o 6,8 mld. Kč neboli 11 %. Ve výsledku se projevilo zejména ukončení povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby v ČR, které zatížily náklady společnosti v loňské první polovině roku částkou 11,1 mld. Kč. Výhled EBITDA pro celý rok společnost navýšila na 118 až 122 mld. Kč ze 115-120 mld. Kč.

Soud: Google má nezákonný monopol u vyhledávání

Společnost Google si v rozporu se zákonem udržuje monopol na poli internetového vyhledávání, čímž potlačuje konkurenci a brání inovacím, uvedl soud v americkém Washingtonu. Podle agentury AP jde o přelomové rozhodnutí, které může změnit podobu internetu. Široce očekávaný verdikt, které vynesl soudce Amit Mehta, přichází téměř rok od zahájení soudního procesu, v němž proti Googlu stojí americké ministerstvo spravedlnosti. Podle AP jde o největší antimonopolní spor ve Spojených státech za poslední čtvrtstoletí.

České banky v pololetí spokojené

Šestici největších tuzemských bank stoupl v prvním pololetí 2024 čistý zisk o šest procent na celkem 39,5 mld. Kč. O rok dříve to bylo 37,4 mld. Kč. Vyplývá to z výsledků bank. Bankám podle analytiků většinou klesaly čisté úrokové výnosy. Pokračoval proces ztenčování úrokových marží bank, uvedl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Snižování sazeb ČNB podle něj prozatím nedokázalo rozpumpovat poptávku po úvěrech, produkce nových úvěrů rostla pomalejším než očekávaným tempem. Na druhou stranu pozitivní zprávou jsou stále nízké náklady rizika, které potvrzují dobrou kvalitu úvěrových portfolií zdejších peněžních ústavů, podotkl.

Buffett zredukoval investici do Applu

Warren Buffett prodal ve druhém letošním kvartálu zhruba 390 milionů akcií Applu. Zdaleka největší pozici v portfoliu Berkshire Hathaway tak zredukoval téměř na polovinu a teď drží rekordní množství hotovosti. Ke konci června to bylo 277 mld. Kč.

Recese v USA pravděpodobnější?

Ekonomové z americké investiční banky Goldman Sachs zvýšili pravděpodobnost hospodářské recese ve Spojených státech v příštích dvanácti měsících na 25 %, zatímco dosud ji viděli na 15 %. Riziko recese ale nadále považují za spíše omezené. Uvedli to ve zprávě klientům, z níž citovala agentura Bloomberg.

Český průmysl je dál v útlumu

Průmyslová produkce v Česku v červnu zrychlila meziroční pokles na 3,4 %, v květnu se snížila o 3,2 %. V meziměsíčním srovnání byl výkon českého průmyslu o 0,7 %vyšší. Hodnota nových zakázek oproti loňskému červnu vzrostla o 4,1 %. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Maloobchod pomalu oživuje

Maloobchodní tržby v Česku v červnu sedmý měsíc po sobě meziročně stouply. Růst zrychlil na 4,4 % z květnových revidovaných tří procent, nejvíc k tomu přispěl internetový prodej. Meziměsíčně tržby obchodníků bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel stouply o 0,7 %. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil ČSÚ. Meziroční růst červnových tržeb v maloobchodě o 4,4 % mírně překonal odhad trhu, který počítal s navýšením o 4,1 %. Oživení spotřeby domácností je však podle analytiků stále pozvolné.

Continental čekají změny?

Německý koncern Continental oznámil, že chystá odštěpení své automotive divize do samostatné společnosti, která má vstoupit na burzu v příštím roce. Výdělečný byznys s pneumatikami a plastovými díly si naopak ponechá. Velká nejistota se tak vznáší nad některými českými závody, jejichž osud může záviset na tom, zda a případně s jakým úspěchem se podaří případné IPO, primární veřejná nabídka akcií. Zda ke změnám dojde, rozhodne představenstvo v letošním čtvrtém čtvrtletí a následně valná hromada.

Creditas s novou centrálou

Banka Creditas koupila od developerské skupiny Sekyra Group projekt administrativní budovy v pražském Karlíně. Dokončen by měl být za tři roky a stane se novým sídlem banky a dalších společností z její skupiny. Investice do výstavby a dokončení budovy by měla být přes dvě miliardy korun. Budova bude mít 17 000 metrů čtverečních a kapacitu pro 2 000 lidí.

Photon Energy mění strategické plány

Generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Photon Energy Georg Hotar v rozhovoru pro e15 potvrdil, že společnost ruší plán výstavby vlastních solárních elektráren o výkonu 600 MW. Odůvodnil to poklesem cen elektřiny, vyššími úrokovými sazbami, zdlouhavými povolovacími procesy a trendem tzv. kaňonové křivky, kdy v průběhu slunečného dne cena elektřiny prudce klesá. Nově se chce firma zaměřit na dodávku „zelených“ energetických řešení pro firmy a budovat s nimi takzvaného agregátora flexibility.

Hypotéky jen tak nezlevňují

Úrokové sazby hypotečních úvěrů v Česku zůstávají vysoké. ČNB sice v srpnu opět snížila základní úrokovou sazbu (tentokrát o čtvrt procentního bodu na 4,50 %), většina bank však nadále pevně stojí na brzdovém pedálu a se snižováním hypotečních sazeb nespěchá. Výsledkem je srpnové snížení sazeb o 0,25 procentního bodu na straně ČNB, a jen o 0,07 procentního bodu proti červenci na straně bank, měřeno průměrnou nabídkovou sazbou hypoték podle Swiss Life Hypoindexu. „Nicméně ledy pomalu roztávají a uvidíme, zda vysoce konkurenční hypoteční trh přiměje banky snížit sazby výrazněji a s větší dynamikou,“ říká Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.

Dell mění strategii

Texaská technologická společnost Dell oznámila změnu investiční strategie, jejíž součástí je personální restrukturalizace. Kvůli větší orientaci na umělou inteligenci plánuje slučovat většinu prodejních týmů, a některým pracovníkům se tak nevyhne propouštění. Kolik lidí ztratí práci nebo bude muset změnit pozici, zatím firma tají, odhady ale mluví až o 12 tisících lidí, což představuje deset procent všech zaměstnanců.

Fúze a akvizice moc nejdou, ale když, tak velké

Počet fúzí a akvizic v ČR byl v 1. pololetí nejnižší za šest let. Zároveň se ale na trhu projevuje trend zájmu o velké transakce, celkový objem fúzí vzrostl trojnásobně. Ve zbytku roku lze v Česku očekávat oživení, řada transakcí je těsně před dokončením. Objem fúzí ve světě je mírně vyšší než loni, vyplývá z aktuální analýzy poradenské firmy PwC. V ČR bylo v prvním pololetí 45 obchodů, loni ve stejnou dobu to bylo 81 transakcí. Objem transakcí prudce vzrostl a dosáhl 1,4 mld. USD, proti loňským 430 mil. USD. Zatím největší letošní českou investicí je vstup polostátní společnosti ČEZ do distributoru plynu GasNet.

Nezaměstnanost stoupla

Nezaměstnanost v Česku v červenci vzrostla na 3,8 %, v červnu i v květnu činila 3,6 %. Lidí bez práce bylo v polovině letních prázdnin 283 011, oproti předchozímu měsíci o 10 327 více. Volných pracovních míst bylo osmý měsíc za sebou méně než zájemců o práci, oproti předchozímu měsíci jich ubylo 1 526 na 262 026. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v červenci byla nezaměstnanost o tři desetiny procentního bodu nižší, tedy 3,5 %.

A výsledky tento týden oznámily další firmy:

Potěšily: Uber; Tyson Foods; InterContinental Hotels Group; Zalando; Marathon Petroleum; Caterpillar; Yum! Brands; Duke Energy; Molson Coors Beverage; Siemens Energy; Ahold Delhaize; Continental; Sony; Walt Disney; Hilton Worldwide Holdings; Lyft; New York Times; Ralph Lauren; Warner Music Group; CTP; Deutsche Telekom; Siemens; Allianz; Rheinmetall; Deliveroo; Eli Lilly; T-Mobile; ČSOB; XTB

Spíše zklamaly: Saudi Aramco; Infineon Technologies; Carl Zeiss Meditec; Bayer; Vista; voestalpine; Glencore; Commerzbank; ABN AMRO Bank; Puma; A.P. Møller-Mærsk; Novo Nordisk; ČEZ; KBC; Plug Power.