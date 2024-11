Nový člen ve vedení ČNB; antimonopolní tanečky kolem jaderného supertendru a vlna firemních výsledků aneb souhrn ekonomických událostí 44. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento týden se nebojím nazvat v kontextu „ČEZkého“ byznysu jaderným. Na tak malou zemi se toho totiž během pár dní událo v naší jaderné energetice více než kolikrát jindy za X let. Hned po státním svátku společnost ČEZ podepsala se společností Rolls-Royce SMR strategickou spolupráci na vývoji modulárních reaktorů a oznámila, že koupí zhruba 20procentní podíl, za který zaplatí jednotky miliard korun. O den později vyšla zpráva, že antimonopolní úřad vydal předběžná opatření, které zakazuje uzavření smlouvy s korejskou firmou KHNP na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Tím vyhověl návrhům společností EDF a Westinghouse, jež se o zakázku rovněž ucházely. Nešlo o žádnou stopku pro náš jaderný supertendr, spíše lze tento krok úřadu vykládat jako získání času, aby celou věc řádně posoudil. O to překvapivější bylo, že už o den později měl ÚOHS v této věci jasno. Podle úřadu bylo vše v pořádku a řízení s EDF i Westinghouse byla zastavena. Nicméně obě firmy se mohou odvolat. No není to na tři dny až až? Každopádně už Aristoteles říkal, že podstatou života je energie mysli…

ČEZ koupí podíl v Rolls-Royce

Energetická společnost ČEZ podepsala s firmou Rolls-Royce SMR strategickou spolupráci na vývoji modulárních reaktorů. V britské firmě koupí zhruba 20% podíl, za který zaplatí jednotky miliard korun. Oznámili to v úterý premiér Petr Fiala (ODS) a zástupci obou společností. První tuzemský modulární reaktor by měl vzniknout v první polovině 30. let v Temelíně.

Jakub Seidler jde do vedení ČNB

Hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jakub Seidler se 1. prosince stane členem bankovní rady České národní banky (ČNB). Do funkce ho ve středu jmenoval prezident Petr Pavel. Seidler v sedmičlenné bankovní radě nahradí Tomáše Holuba, kterému na konci listopadu skončí šestileté funkční období. Seidler bude prvním členem bankovní rady ČNB, kterého jmenovala současná hlava státu. Zároveň by měl být jediným jmenovaným za nynějšího Pavlova funkčního období.

VW prý zavře tři fabriky

Největší evropská automobilka Volkswagen plánuje zavřít v Německu nejméně tři závody a zrušit desítky tisíc pracovních míst. Chce tak snížit náklady a zvýšit konkurenceschopnost. Uvedla to podle agentury DPA šéfka podnikové rady Volkswagenu Daniela Cavallová na akci, na které informovala zaměstnance o plánech vedení. Německá vláda vyzvala k zachování pracovních míst, zatímco Volkswagen trvá na tom, že restrukturalizace je v zájmu konkurenceschopnosti nezbytná.

Po 3 kvartálech růst o 1,3 %

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu vzrostla o 0,3 % oproti předchozímu čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1,3 %. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Mezičtvrtletní růst hrubého domácího produktu (HDP) podpořila rostoucí domácí poptávka, zatímco zahraniční poptávka stagnovala.

EU si posvítí na Temu

Evropská komise (EK) začala vyšetřovat čínského internetového prodejce Temu. Podezírá ho, že se dostatečně nesnaží zabránit prodeji nelegálních a potenciálně nebezpečných výrobků. Tím by se firma provinila proti unijnímu právu. „Chceme se ujistit, že prodávané výrobky (na platformě Temu) splňují normy EU a neohrožují spotřebitele,“ uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Pokud se podezření komise potvrdí a společnost Temu bude shledána vinnou z protiprávního jednání, může podle nového evropského nařízení o digitálních službách (DSA) dostat pokutu v ekvivalentu až šesti procent svého ročního obratu.

Jaderný tendr je OK, rozhodl ÚOHS

Výběrové řízení na výstavbu dvou jaderných reaktorů v elektrárně v Dukovanech bylo v pořádku, rozhodl zatím nepravomocně o námitkách společností EDF a Westinghouse Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Informoval o tom ve čtvrtek v tiskové zprávě. Jaderný tendr napadly společnosti EDF a Westinghouse, ÚOHS se jejich návrhy zabýval ve dvou řízeních. V obou řízeních antimonopolní úřad dříve vydal předběžná opatření, která zakazují uzavření smlouvy s korejskou firmou KHNP na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Tento zákaz zatím platí. Platit by přestal, pokud by firmy nepodaly rozklad nebo až o jejich rozkladech rozhodne předseda ÚOHS.

Čeká Německo firemní „exodus“?

Téměř polovina německých průmyslových firem chce expandovat do zahraničí, ukázal průzkum poradenské společnosti EY. Domácí investice neplánuje ani šestina oslovených, podniky táhnou do zahraničí lepší podmínky, uvedla agentura Reuters. V zářijovém telefonickém průzkumu mezi vrcholovými manažery 115 průmyslových podniků jich 45 procent uvedlo, že se poohlížejí po zahraničí. Pouze 13 procent chce založit nové závody v Německu.

Letošní schodek je zase větší

Schodek státního rozpočtu v říjnu vzrostl o 19 mld. Kč na 200,7 mld. Kč. V pátek o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit je nejlepší od pandemie covidu-19, ale zároveň pátý nejhlubší v historii Česka. Loni byl říjnový rozpočtový schodek 210,7 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) čeká ve zbylých dvou měsících tlaky na výdaje i s ohledem na odstraňování povodňových škod, očekává ale dodržení plánovaného schodku 282 miliard korun.

Boeing potřebuje miliardy USD

Americký výrobce letadel Boeing zahájil nabídku akcií, ze které by mohl získat až 19 mld. USD. Společnost se tak snaží posílit své finance, na které má negativní dopad více než měsíc trvající stávka zaměstnanců, a zachovat si investiční rating, uvedla agentura Reuters. Firma nabízí více než 90 mil. kusů kmenových akcií a povinně konvertibilní cenné papíry (MCS) za pět miliard USD. MCS se automaticky převádějí na akcie v předem stanoveném termínu a za předem stanovenou cenu, obvykle ale nabízejí vyšší výnos než běžné dluhopisy. Růst USA zvolnil Hrubý domácí produkt Spojených států se v letošním třetím čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 2,8 %, tempo růstu kleslo z 3 % v druhém čtvrtletí. Ve středečním odhadu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Americká ekonomika tak pokračuje v solidním růstu, přestože úrokové sazby centrální banky USA zůstávají na relativně vysoké úrovni.

Zakladatel TikToku na čele čínských boháčů

Zakladatel aplikace pro sdílení krátkých videí TikTok Čang I-ming se s odhadovaným majetkem za 49,3 mld. USD stal nejbohatším mužem v Číně. Vyplývá to z žebříčku čínských miliardářů, který na webu zveřejnil list Hurun. Celkově se ale počet miliardářů v Číně snižuje. Jedenačtyřicetiletý Čang patří k nové generaci čínských podnikatelů, kteří jsou více mezinárodně zaměření než jejich předchůdci. Skupina ByteDance, kterou založil a do níž patří i TikTok, v loňském roce zvýšila celosvětový obrat o 30 % na 110 mld USD.

Rekordní pokuta pro Google, je z Ruska

Americká společnost Google dostala v Rusku pokutu více než dva sextiliony rublů, což je číslo, kdy po dvojce následuje 36 nul. V korunách pokuta činí 480 kvintiliard, tedy 480 a za tím 33 nul. Důvodem je, že firma ze své platformy YouTube odstranila státní a provládní účty. Informovaly o tom ruské agentury. Pokuta je mnohem vyšší, než hrubý domácí produkt (HDP) celého světa. Mezinárodní měnový fond (MMF) jej odhaduje na 110 bil. dolarů, tedy zhruba 2,6 bld. Kč.

Intel vypadl z Dow Jonese

Výrobce čipů Intel přestane být po 25 letech součástí akciového indexu Dow Jones Industrial Average. Nahradí ho konkurenční firma NVIDIA. Změna je důsledkem posunu na trhu s čipy a znamená další neúspěch pro Intel, který se potýká s problémy. NVIDIA se k indexu připojí od pátku 8. listopadu 2024. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zprávu společnosti S&P Dow Jones Indices, která index spravuje.

Výsledková sezóna nabírá na obrátkách:

Potěšily: Alphabet; Microsoft; Meta; Apple; Amazon; Škoda Auto; ON Semiconductor; HSBC; Adidas; Pfizer; PyaPal; Sofi; Standard Chartered; GSK; UBS; Raiffeisenbank; Kraft Heinz; AbbVie; Garmin; Humana; BYD; Airbus; Komerční banka; Erste Group Bank; Repsol; Société Générale; CaixaBank; STMicroelectronics; ING Groep; AB InBev; Gen Digital; Shell; Merck; Uber; Bristol-Myers Squibb; Comcast; ConocoPhillips; Norwegian Cruise Line Holdings; Mastercard; Huawei; Charter Communications;

Spíše zklamaly: Ford; Lufthansa; Banco Santander; BP; Novartis; McDonald’s; BASF; Volkswagen; Toyota; Aston Martin; Eli Lilly; Caterpillar; Stellantis; BNP Paribas; Total Energies.