Milovaná i proklínaná Tesla. Očekávání investorů zatím ale spíš nenaplňuje

Tesla v tomto týdnu zveřejnila údaje o prodeji nových vozů. Po dvou slabších čtvrtletích, kdy se nepodařilo překonat loňské prodejní výsledky, se jí podařilo trend zvrátit. Ve třetím čtvrtletí Tesla prodala přibližně 463 tisíc vozů, což představuje nárůst o 6,4 procenta oproti stejnému období loňského roku.

Očekávání analytiků z LSEG a FactSet se však zcela nenaplnila, neboť se očekával prodej vyšší ještě o 500 až 5 000 vozů.

Tesla dělá pokroky i na poli výroby. Po slabších výsledcích ve druhém čtvrtletí, kdy počet vyrobených vozů meziročně klesl o celých 14 procent, se výroba opět zvedla. Tesla vyrobila 469 tisíc vozů, což představuje meziroční nárůst o 9,13 procenta. Protože prodala méně vozů, než vyrobila, přidala na sklady 6,9 tisíc vozů.

GRAF: Vývoj prodejů a výroby automobilů Tesla

Od začátku roku do 3. čtvrtletí 2023, kvartální údaje v abs. počtech.

Zdroj: reporty automobilky Tesla

Zajímavým překvapením pro investory bylo také množství bateriových úložišť, které Tesla v tomto čtvrtletí poskytla domácnostem a podnikům.

Ve druhém čtvrtletí dokázala Tesla díky náběhu nové továrny na bateriová úložiště dodat až 9,4 GWh energie, což je o 132 procent více než v prvním letošním kvartálu. Podíváme – li se však na třetí kvartál, čísla značně zaostávají – Tesla dodala jen 6,9 GWh, což je o 27 procent méně než ve druhém čtvrtletí.

V tomto segmentu se pravděpodobně také očekávala větší dynamika a analytik Morgan Stanley předpokládal, že tato oblast bude tvořit asi 50 dolarů z ceny akcií 250 dolarů, tedy jednu pětinu.

S takovým zpomalením však investoři pravděpodobně také nepočítali, a proto akcie na příchozí zprávu reagovaly negativně a klesly o 3,5 procenta.

GRAF: Vývoj akcií automobilky Tesla

Od začátku letošního roku do 3. října 2024, v USD.

Zdroj: tradingeconomics.com

Tesla vs. konkurence

Konkurence tradičních výrobců automobilů v segmentu elektromobilů zatím není ve Spojených státech významná. I když automobilky jako Ford a General Motors (GM) také dělají pokroky a hlásí nárůst prodejů.

V případě Fordu je to o 12 procent více a v případě GM až o 60 procent. Co do počtů jsou

však stále značně pozadu. Ve třetím čtvrtletí prodal Ford jen 24 tisíc elektrovozů, zatímco GM 32 tisíc elektrovozů.

Největší konkurencí je nyní Čína, kde společnost BYD prodává 420 tisíc elektromobilů a hybridů měsíčně a oproti Tesle roste o 46 procent meziročně a o 12 procent meziměsíčně.

GRAF: Srovnání prodejů elektromobilů Tesla vs. BYD

Čtvrtletní údaje od roku 2020 do 2. čtvrtletí 2024, v abs. počtech.

Zdroj: CnEVPost/reporty automobilek

Za jedno čtvrtletí se čínské automobilce podařilo vyrobit dokonce více než jeden milion vozidel. Nicméně vyšší poptávku zaznamenávají právě hybridní modely. Čistě bateriových vozů prodala 443 tisíc, což je meziročně o 2,74 procenta více a o 20 tisíc méně než právě Tesla.

Zklamání pro investory

V letošním roce se Tesle na burze příliš nedaří. Od začátku roku se její akcie obchodují přibližně za stejnou cenu jako na začátku roku. Oproti tomu však index Nasdaq 100, stejně jako index S&P 500, dokázal vzrůst o necelou pětinu.

GRAF: Srovnání vývoje akcií Tesly a indexu Nasdaq 100

Od začátku letošního roku do začátku října 2024, v procentech

Zdroj: Yahoo Finance/XTB

Od začátku roku tak výrazně zaostává za trhem. Díky mírně lepším vyhlídkám v sektoru elektromobilů a blížícímu se představení dlouho očekávaných robotických taxíků, které by společnost měla představit 10. října, se dokázala rychle zotavit ze svých minim ze začátku letošního roku, kdy se propadla až o 40 procent.

Ocenění akcií je stále vysoké, násobek zisku (ukazatel P/E, pozn. red.) dosahuje úrovně 111 a násobek tržeb (ukazatel P/S, pozn. red.) pak úrovně 8,6. V sektoru elektromobilů a automobilových společností se přitom běžné násobky pohybují v rozmezí 1-1,5 a násobky tržeb v okolí 4-5.

Dokonce i BYD, rychle rostoucí čínská společnost vyrábějící elektromobily, má násobek zisku 20, což je pětina toho, co má Tesla. Ocenění Tesly zůstává výrazně vysoké, což souvisí především s velkými očekáváními investorů od její technologie autonomního řízení. A také robotických vozů, které by měly stát za dynamickým růstem ziskovosti společnosti a přinést tak do firmy další miliardy.

Říjnová událost tak bude pro ocenění společnosti klíčová a volatilita na akciích bude vysoká. Je však stále otázkou, zda se očekávání investorů naplní. Pokud se tak stane a odhalení robotických taxíků bude úspěšné, myslím, že cena akcií výrazně vzroste.