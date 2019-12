Investice v roce 2019: Prakticky nešlo šlápnout vedle, kdo neinvestoval, prodělal. A co vy?

Zatímco závěr roku 2018 probíhal na finančních trzích v apokalyptickém duchu, loňský rok byl zcela jiný. Před 12 měsíci hlavní akciové indexy výrazně ztrácely a řada investorů si byla prakticky jistá, že desetiletý růstový cyklus je u konce.

Kvůli panickým výprodejům tak bylo v roce 2018 uměním neztratit na finančních trzích peníze. Vždyť například německý akciový index DAX zažil nejhorší roční výkonnost za celou dekádu, když odepsal přibližně pětinu své hodnoty.

Pod tlak se dostaly i americké akcie, konkrétně index S&P 500 ztratil i se započítáním dividend přes 4 procenta, přičemž na ceně klesaly kvůli rostoucím výnosům i dluhopisy. Příčinou byly centrální banky, zejména zámořský Fed.

Ten totiž koncem roku 2018 signalizoval ochotu nadále zvyšovat sazby a pro rok 2019 naznačoval s vysokou pravděpodobností hned trojnásobné utažení měnové politiky.

Otočka o 180 stupňů a makroekonomické uklidnění

V návaznosti na signály týkající se ekonomického zpomalení, vyhrocenou situaci na finančních trzích a snad i hlasité spílání Donalda Trumpa bankéři nejsledovanější centrální banky světa otočili směrování své politiky o 180 stupňů.

Fed od ledna snížil pásmo základní sazby hned třikrát, přičemž začal opět dodávat na trh likviditu prostřednictvím navyšování své bilance (ačkoliv to oficiálně nenazývá kvantitativním uvolňováním).

GRAF: Vývoj základní úrokové sazby v USA

Za posledních 5 let, v procentech (horní hranice pásma).

Zdroj: tradingeconomics.com

Pozadu nezůstala ani ECB, která snížila depozitní sazbu ještě hlouběji do záporu a spustila další kolo odkupu státních dluhopisů.

To bylo pochopitelně vodou na mlýn pro akciové trhy, na které má vítr v zádech v podobě přísunu likvidity ze strany centrálních bank blahodárné účinky.

Živnou půdou pro současný optimismus bylo i dění okolo americko-čínských obchodních vztahů. V první polovině prosince byla uzavřena první fáze obchodní dohody, která znamená snížení eskalace napětí mezi oběma zeměmi.

Příznivě se vyvinula i šlamastyka jménem brexit. Drtivé vítězství Borise Johnsona mu totiž dává příležitost pohodlně prosadit svůj předvolební slib, tedy vyvést Británii z Unie. Zároveň to však znamená prakticky vyloučení scénáře tvrdého brexitu.

Akciové trhy zaplaveny optimismem

Americké akcie taženy hlavně růstem valuací Dobrá nálada přetrvává i za situace, kdy americké firmy neprožívají zrovna nejlepší časy. Podle odhadů dojde v roce 2019 k poklesu čistých zisků společností v rámci indexu S&P 500 o 1,5 procenta, což s růstem cen akcií příliš nekoresponduje. Investoři však sází na to, že v roce 2020 zisky porostou o více než 8 procent, a tím pádem společnosti svými fundamenty dnešní poměrně optimistické ceny doženou.

Při pohledu na valuaci indexu metrikou násobku očekávaných čistých zisků v příštích 12 měsících se však i přes to hlavní americký index zdá být poměrně optimisticky oceněný. Zatímco před rokem se obchodoval za 15násobek očekávaných zisků, dnes musíte z kapsy vytáhnout rovnou 19,4násobek.

Tyto faktory vedly k výraznému optimismu na finančních trzích. Index S&P 500 od ledna včetně dividend připsal 31 procent, zatímco evropský STOXX EUROPE 600 vzrostl o 28,5 procent.

Slušně si vedly i rozvíjející se trhy, kdy index MSCI Emerging Markets včetně dividend přinesl v dolarech 18procentní výnos.

Ani český akciový rybník nepřišel zkrátka, index pražské burzy PX Total Return vygeneroval zhodnocení o 19 procent.

Kdo tak využil výprodejů na konci roku 2018 a vsadil na akcie, může se plácat po zádech.

GRAF: Vývoj výkonnosti indexů STOCK EUROPE 600 a S&P 500

Za rok 2019, bazické indexy v procentech (31.12. 2018 = 100).

Zdroj: Thomson Reuters

Svět dluhopisů postavený na hlavu

Díky uvolněné měnové politice a poklesu úrokových sazeb napříč trhy můžou i dluhopisoví investoři sčítat zisky. Nejvýše vystoupaly ceny dluhopisů v průběhu srpna, kdy se se záporným výnosem do splatnosti obchodoval dluh v objemu neuvěřitelných 17 bilionů dolarů.

Dluhopisoví investoři zkrátka nevěřili v pokračující ekonomický růst a byli ochotni se spokojit s mírnou, avšak jistou ztrátou. Dnes se s negativním výnosem do splatnosti obchoduje dluh v hodnotě přibližně 11 bilionů dolarů, což nadále staví základní zákony financí na hlavu.

V průběhu roku 2019 se výnos pětiletého amerického státního dluhopisu propadl z lednových 2,5 procenta na hladinu 1,7 procent.

Tuzemští investoři profitovali z poklesu výnosů českých státních dluhopisů, například pětiletý se dnes obchoduje s výnosem 1,3 procent, tedy výrazně pod inflací. Hlouběji do záporu propadly výnosy německých státních bondů.

Dá se tak říct, že přinejmenším fondy zaměřené na státní dluhopisy si vybraly své zisky dopředu a v příštích letech od nich zajímavé zhodnocení očekávat nelze.

GRAF: Vývoj výkonnosti vybraných 5letých státních dluhopisů

Za rok 2019, v procentech.

Zdroj: Thomson Reuters

Nemovitosti? Podle ČNB předražené

Investice do nemovitostí se staly díky nízkým úrokovým sazbám velmi populární. To se pochopitelně propsalo do jejich cen, které pokračovaly v růstu i v roce 2019.

K dispozici jsou nyní (zatím) data za třetí čtvrtletí, kdy došlo podle Českého statistického ústavu (ČSÚ) k meziročnímu růstu cen starších bytů v Česku o 9,3 procenta.

O tom, že jsou ceny nemovitostí vysoko, začíná poměrně hlasitě mluvit i centrální banka (ČNB), podle jejíchž modelů se míra nadhodnocení pohybuje okolo 15-20 procent. Není se tak čemu divit, když za posledních 5 let ceny starších bytů u nás vzrostly o 63 procent.

Snaha ČNB o moderaci růstu cen skrze přísnější regulaci poskytování hypoték komerčními bankami je tak naprosto logická.

GRAF: Vývoj cen starších bytů v Česku

Za posledních 5 let, v procentech (předchozí období = 100).

Zdroj dat: ČSÚ

V prostředí rostoucích cen se pochopitelně dařilo tuzemským nemovitostním fondům, které do jednoho připisovaly slušné zisky. Například největší z nich ČS nemovitostní zhodnotil od ledna o 4,2 procent.

Jeho menším konkurentům – zejména z řady fondů pro kvalifikované investory – se však často dařilo ještě výrazně lépe.

Zlato i bitcoin na růstové vlně

Ani alternativní investice nezůstaly pozadu. Zlato těžilo z řady nejistot, které v průběhu roku nedaly investorům spát.

Po několika letech přešlapování na místě tak vystřelilo nad hladinu 1 500 dolarů, v korunovém vyjádření se dokonce dostalo na nejvyšší úrovně v historii. V průběhu září se totiž obchodovalo za více než 36 tisíc korun za unci.

I zlatu pomohla uvolněná měnová politika, neboť nízké úrokové sazby snižují oportunitní náklady jeho držby. Na rozdíl od dluhopisů totiž zlato nenese žádné průběžné výnosy.

GRAF: Vývoj ceny zlata

Za rok 2019, v USD za trojskou unci.



Zdroj: tradingeconomics.com

Po nevydařeném roce 2018 se slušně vedlo i bitcoinu, který posílil na bezmála dvojnásobek.

Zatímco začátkem ledna se obchodoval okolo čtyř tisíc dolarů, koncem prosince jeho cena osciluje nad 7 000 dolarů. Bitcoinoví spekulanti však v průběhu roku o vzrušení nouzi neměli, cena jedné „mince“ této nejpopulárnější kryptoměny totiž v létě atakovala úroveň 13 tisíc dolarů, od té doby však bitcoin klesá.

GRAF: Vývoj ceny bitcoinu

Za rok 2019, v USD.

Zdroj: tradingeconomics.com

Opakování minulých zisků spíše nepravděpodobné

Pravděpodobnost opakování skvělé výkonnosti prakticky všech důležitých tříd aktiv i v nadcházejícím roce příliš vysoká není.

Akciové trhy totiž po historickém růstu začínají být poměrně drahé, stejně jako dluhopisy, které si často vybraly zisky na řadu let dopředu. Investoři tak většinou budou rádi, když v nadcházejícím roce alespoň dokážou porazit inflaci.

Jejich oči budou opět upřeny na kroky centrálních bank, které se zřejmě znovu stanou hlavními kormidelníky dění na trzích.

A jak se v minulosti ukázalo, předvídat rozhodnutí členů bankovních rad je jako věštit budoucnost z kávové sedliny. O překvapivý vývoj zpravidla nebývá nouze…