Holubice Scholz versus jestřáb Merz: Němci se neshodnou, jak dále vést „válku“ proti Rusku

V Německu se budou v únoru konat předčasné parlamentní volby, ze kterých má vzejít nový německý kancléř. Favoritem volebního klání je šéf křesťanských demokratů (CDU) Friedrich Merz. Se současným kancléřem ze sociální demokracie Olafem Scholzem se nejvíce pře o to, jakým způsobem podporovat Ukrajinu, jež se brání už téměř tři roky invazi silnějšího Ruska.

I když je německá ekonomika v dlouhodobé recesi, hlavním předvolebním tématem se stal právě budoucí vztah k Ukrajině a k Rusku. V boji o voliče Scholz ještě posílil postoj „mírotvůrce“ s tím, že nechce dále provokovat Moskvu.

Například blokuje poskytnutí raket s plochou dráhou letu Taurus, o které Kyjev marně žádá už dlouhou dobu. Merz se naopak prezentuje jako konzervativní a silně protiruský kandidát.

Ruleta s německou bezpečností?

Scholz například obvinil Merze, že hraje ruskou ruletu s německou bezpečností, protože vydává silná prohlášení vůči Kremlu. Merz kontroval tvrzením, že přímo v DNA sociálních demokratů je u Němců mobilizovat obavy z války.

Závodem o přízeň voličů se stala také návštěva Kyjeva. CDU tvrdí, že se k překvapivé cestě Scholz rozhodl narychlo hlavně z toho důvodu, že na Ukrajinu chtěl přijet šéf CDU. Německý kancléř se tak v hlavním městě Ukrajiny objevil na začátku prosince po dlouhých dvou a půl letech.

I když zopakoval, že Berlín bude podporovat Ukrajince tak dlouho, jak bude třeba, na druhou stranu před svými spolustraníky zdůraznil, že je třeba zachovat chladnou hlavu tváří v tvář snahám Putina „rozdmýchávat válku“.

Scholz varuje před jadernou eskalací

Scholz varuje před tím, že by mohlo dojít k jaderné eskalaci. Podle něj je spíše potřeba začít připravovat cestu pro mírové řešení.

Kritizuje i počínání Merze a zeleného vicekancléře Roberta Habecka, kteří mohou Německo „zatáhnout“ do války s Ruskem.

Politici opoziční CDU naopak vykreslují německého kancléře jako slabocha, jehož polovičatá podpora Ukrajině pouze prodlužuje válku a prospívá především Rusku.

Spor o rakety

Konzervativní Merz tvrdí, že Německo má pohrozit Rusku vyzbrojením Kyjeva raketami Taurus, pokud Moskva nepřestane bombardovat civilní cíle na Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom už dlouhé měsíce naléhá na Berlín, aby napadené zemi poskytla tyto rakety, které jsou účinnější než podobné americké nebo britské, které už ukrajinská armáda na ničení vojenských cílů na ruském území používá. Navíc mají dolet až 500 kilometrů.

Kromě CDU poskytnutí raket Taurus podporují i němečtí Zelení. Scholz ale tvrdí, že by jejich použití vyžadovalo poslat na Ukrajinu i německé specialisty a vedlo by to k eskalaci války.

Co je raketa Taurus? KEPD 350 je řízená střela s plochou dráhou letu typu vzduch-země (výrobce ale uvádí i možnost odpálení ze země).

Je určena k ničení statických pozemních cílů vysoké hodnoty, jako jsou letecké základny, radarové stanice, komunikační uzly, řídicí centra, raketová sila, muniční sklady, mosty a přístavy.

Cíle je možné dosáhnout s vysokou přesností. Raketa je navržena tak, aby překonala i hustou protivzdušnou obranu protivníka a svým dlouhým doletem umožňuje odpal mimo dosah této PVO. KEPD 350 je produktem firmy TAURUS Systems GmbH, což je společný podnik firem MBDA Deutschland GmbH (67 %) a Saab AB Dynamics (33 %). Zdroj: Wikipedia

Zbytečné telefonáty do Kremlu

Merz vyčítá Scholzovi i jeho telefonáty s ruským diktátorem Putinem, které nevedou k omezení útoků na civilní a energetickou infrastrukturu, spíše naopak.

„Tyto jednostranné Scholzovy kroky vedly ke zhoršení strategické situace,“ zdůraznil Merz. A dodal, že to také oslabuje důvěru v Německo u ostatních partnerů v rámci EU a NATO.

Podle šéfa CDU navíc největší ekonomika EU neposkytuje východoevropské zemi vojenskou pomoc dostatečně pružně a koordinovaně.

Zahraničněpolitické téma ke vztahu k Ukrajině a Rusku považuje za zásadní i německá veřejnost. Až 49 procent oslovených Němců to vnímá jako nejdůležitější problém před volbami. Válka ve východní Evropě „přeskočila“ v důležitosti pro voliče i špatný stav německé ekonomiky.

Většina Němců podporuje opatrný postoj k Rusku

Většina Němců, přes 60 procent, ale podporuje Scholzův opatrný postoj. „V Německu panuje skepse ohledně poskytnutí raket dlouhého doletu Ukrajině, zejména mezi voliči SPD,“ vysvětlila politoložka z berlínské Svobodné univerzity Julia Reuschenbachová.

Stejný postoj zaujímají i voliči Alternativy pro Německo (AfD) a levicové strany Aliance Sahry Wagenknechtové. Obě strany chtějí ukončit pomoc Ukrajině a začít vyjednávat s Ruskem o ukončení války.

Němečtí sociální demokraté tvrdí, že opatrný Scholzův přístup bude obzvláště důležitý, až do Bílého domu nastoupí Donald Trump. Německo by mělo sehrát ústřední roli při vedení mírových rozhovorů, doufají.

Scholz vytváří strach z války

Někteří političtí analytici ale současnému kancléři vyčítají, že až příliš vytváří strach z války a z toho, že opozici vykresluje jako „válečné štváče“. „Je nezodpovědné vést kampaň založenou na strachu,“ zdůraznil politolog Carlo Masala z univerzity Bundeswehru v Mnichově.

Rovněž favorit voleb Friedrich Merz varuje před tím, že Scholz přespříliš vzbuzuje strach u Němců z Ruska. Takové výroky mohou naopak povzbudit Putina. Kancléř už případnou jadernou válkou straší obyvatele Německa přes dva roky, prohlásil Merz.

Západ by měl s Kremlem spíše jednat z pozice síly. „Pokud se bojíme a dáváme to najevo každý den, povzbuzujeme Putina, aby pokračoval v útočné válce,“ míní šéf partaje, kterou by v předvolebních průzkumech volilo přes 30 procent voličů.