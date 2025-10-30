peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Slabá americká inflace a slabý dolar – jak dopadne do střední Evropy?

Jan Bureš 27. října 2025

Zářijovým číslem by se americká inflace měla dostat za svůj vrchol a dál již klesat. Půjde o jasný signál pro…

Mohou nižší ceny energií ovlivnit inflaci a změnit náladu ve vedení ČNB?

Jan Bureš 22. října 2025

Drahé energie jsou jedním z témat, které chce nově vznikající vláda řešit. Jedním z naznačovaných řešení je odpuštění poplatku za…

Z louže do bláta. Podnikatelské prostředí se v Česku zlepšilo jen mírně. V rámci EU jsme na spodních příčkách

Libor Akrman 21. října 2025

České podnikatelské prostředí si dle Indexu prosperity a finančního zdraví mírně polepšilo. Zatímco loni nám připadla 22. příčka z celkových…

  KOMENTÁŘ

Dárek pro novou vládu? Česká ekonomika zaskočila svým růstem

Předběžný odhad HDP za třetí čtvrtletí překvapil pozitivně. Česká ekonomika vykázala růst nad očekávání. To je obzvlášť povzbudivé vzhledem k tomu, že v první polovině roku převládaly spíše pesimistické scénáře, a to kvůli zvýšenému geopolitickému napětí a zavedení nových cel ze strany administrativy Donalda Trumpa.

Aktuální čísla naznačují, že český průmysl i spotřeba domácností pomohly české ekonomice nad očekávání. (Ilustrační foto) Zdroj: Pixabay

Napsal Jan Bureš
-
naposledy aktualizováno 30. 10. 2025 10:54
Tuzemské hospodářství v letošním třetím čtvrtletí vzrostlo meziročně o 2,7 procenta. Mezičtvrtletně pak o 0,7 procenta, jak vyplývá z předběžného odhadu ČSÚ.

Ve třetím kvartále tak HDP překonalo výrazně naše odhady. Podobně jako celý trh jsme počítali se zvolněním dynamiky růstu na +0,3 procenta mezikvartálně (z +0,5 procenta ve druhém kvartále).

Nečekaně dobrý růst

Nová vláda, kterou by měly vytvořit ANO, SPD a Motoristé sobě, tak přebírá ekonomiku ve velmi dobré fázi hospodářského cyklu. Roste nejrychleji od první poloviny roku 2022, kdy ji zasáhla a výrazně zpomalila ruská invaze a následná energetická krize.

Nová čísla jsou rovněž lehce nad poslední prognózou ČNB (+0,6 procenta q/q), kterou už velká část trhu považovala za “zastaralou” a příliš optimistickou.

To pak staví do trochu jiného světla i poslední varování viceguvernérky Evy Zamrazilové o nutnosti negativní revize růstu v nové prognóze (vyjde začátkem listopadu, pozn. red.).

Pomohly investice?

S prvním odhadem HDP ještě tradičně postrádáme jakýkoliv detailnější vhled do struktury HDP. Podle doprovodného komentáře lze nicméně usuzovat, že vedle tradičně rychle rostoucí spotřeby domácností přispívaly k růstu i ostatní složky HDP.

Pravděpodobně šlo zejména o investice, na což ostatně ukazují poměrně silná čísla ze stavebnictví z posledních měsíců.

Současně je možné, že zatím oproti našim předpokladům v zahraničním obchodě nevidíme žádné výraznější negativní ozvěny obchodních válek. A to přesto, že měsíční čísla z průmyslu nijak přesvědčivá nebyla.

Pokud se první odhad HDP potvrdí a nedojde k výraznější negativní revizi, přepíšeme odhad růstu pro tento i příští rok lehce vzhůru. I když budeme dál předpokládat lehké zvolnění dynamiky růstu na přelomu roku, celkový růst za rok 2025 pravděpodobně skončí v blízkosti 2,5 procenta (náš aktuální odhad je 2,1 procenta). V roce 2026 se pak můžeme i s negativními efekty obchodních válek pohybovat v blízkosti 2 procent (aktuálně 1,9 procenta).

V tuto chvíli jsou samozřejmě také dobrá čísla z reálné ekonomiky silným argumentem, proč neuvažovat nad dalším snižováním úrokových sazeb v bankovní radě. Jsou tak konzistentní s našimi sázkami na delší stabilitu úrokových sazeb. I když zde ještě může do hry silně promluvit další vývoj inflace a mzdové dynamiky…

Jan Bureš

