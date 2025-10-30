Dárek pro novou vládu? Česká ekonomika zaskočila svým růstem

Tuzemské hospodářství v letošním třetím čtvrtletí vzrostlo meziročně o 2,7 procenta. Mezičtvrtletně pak o 0,7 procenta, jak vyplývá z předběžného odhadu ČSÚ.
Ve třetím kvartále tak HDP překonalo výrazně naše odhady. Podobně jako celý trh jsme počítali se zvolněním dynamiky růstu na +0,3 procenta mezikvartálně (z +0,5 procenta ve druhém kvartále).
Nečekaně dobrý růst
Nová vláda, kterou by měly vytvořit ANO, SPD a Motoristé sobě, tak přebírá ekonomiku ve velmi dobré fázi hospodářského cyklu. Roste nejrychleji od první poloviny roku 2022, kdy ji zasáhla a výrazně zpomalila ruská invaze a následná energetická krize.
Nová čísla jsou rovněž lehce nad poslední prognózou ČNB (+0,6 procenta q/q), kterou už velká část trhu považovala za “zastaralou” a příliš optimistickou.
To pak staví do trochu jiného světla i poslední varování viceguvernérky Evy Zamrazilové o nutnosti negativní revize růstu v nové prognóze (vyjde začátkem listopadu, pozn. red.).
Pomohly investice?
S prvním odhadem HDP ještě tradičně postrádáme jakýkoliv detailnější vhled do struktury HDP. Podle doprovodného komentáře lze nicméně usuzovat, že vedle tradičně rychle rostoucí spotřeby domácností přispívaly k růstu i ostatní složky HDP.
Pravděpodobně šlo zejména o investice, na což ostatně ukazují poměrně silná čísla ze stavebnictví z posledních měsíců.
Současně je možné, že zatím oproti našim předpokladům v zahraničním obchodě nevidíme žádné výraznější negativní ozvěny obchodních válek. A to přesto, že měsíční čísla z průmyslu nijak přesvědčivá nebyla.
Pokud se první odhad HDP potvrdí a nedojde k výraznější negativní revizi, přepíšeme odhad růstu pro tento i příští rok lehce vzhůru. I když budeme dál předpokládat lehké zvolnění dynamiky růstu na přelomu roku, celkový růst za rok 2025 pravděpodobně skončí v blízkosti 2,5 procenta (náš aktuální odhad je 2,1 procenta). V roce 2026 se pak můžeme i s negativními efekty obchodních válek pohybovat v blízkosti 2 procent (aktuálně 1,9 procenta).
V tuto chvíli jsou samozřejmě také dobrá čísla z reálné ekonomiky silným argumentem, proč neuvažovat nad dalším snižováním úrokových sazeb v bankovní radě. Jsou tak konzistentní s našimi sázkami na delší stabilitu úrokových sazeb. I když zde ještě může do hry silně promluvit další vývoj inflace a mzdové dynamiky…