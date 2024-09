Další otřesná čísla. Německo prohlubuje dál svůj ekonomický propad

Poslední ekonomická data, která dorazila z Německa rozhodně nejsou radostná.

Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu totiž klesnul v září na 44,8 bodu z 45,8 bodu a v sektoru služeb klesá na 50,5 bodu z 52,9 bodu. Bohužel to není žádný krátkodobý výkyv, tohle se děje už roky.

Německý ekonomický model eroduje již nějakou dobu, doprovázený otřesným rozhodováním v oblasti energetické politiky, investic do infrastruktury a migrace. A to jsme se ještě nedostali do opravdu špatných časů!

Několik hřebíčků do německé rakve

V minulosti byl německý model postaven na několika klíčových předpokladech: levná energie z Ruska (to už je pryč a rozhodnutí vzdát se jádra to jen zhoršilo) trvalý růst exportu, hlavně do Číny.

Čína přitom čelí vlastním problémům s domácí spotřebou a zhoršující se demografickou situací. Za poslední desetiletí však replikovala mnoho z německého průmyslového know-how. Navíc může Německo překonat v rozsahu výroby, a teď i v kvalitě. Od aut až po solární panely, což není dobré zpráva ani pro domácí ekonomiku.

V neposlední řadě hrála pozitivní roli dostupná pracovní síla ve střední a východní Evropě jako součást logisticky výhodného dodavatelského řetězce. To částečně funguje, ale rozhodně už to není tak atraktivní jako dřív. Vzpomeňme i na prudký růst českých nákladů na pracovníka.

Kapitolou samo o sobě je regulatorní rámec v podobě transmise průmyslu a požadavky na emise v rámci politiky tzv. Green dealu. Právě zde se hraje o takový poslední hřebíček do rakve německé ekonomiky.

Kolik slabosti „povolí“ EU?

Evropská unie (EU) si rozhodně nemůže dovolit ekonomicky slabé Německo. Tamní ekonomika v lepších časech táhla „předlužené“ ekonomiky, jako Itálie nebo Řecko.

Německo ručí za dluhy předlužených států eurozóny především prostřednictvím různých záchranných mechanismů a programů EU. Zejména přes Evropský stabilizační mechanismus (ESM), Evropský fond finanční stability (EFSF) a programy Evropské centrální banky (ECB).

A v jiném ohledu táhli Němci i Českou republiku. Ekonomický profil Česka se do velké míry zrcadlí s Německem, s velkou závislostí na západním sousedovi, kdy 30 procent našeho exportu směřuje do této země. Bohužel, kroky tamních dvou posledních vlád nás stahují společně s nimi dolů…