Důvěra investorů v technologické velikány dostala citelný zásah

Start posledního lednového týdne na finančních trzích byl ve znamení výrazných výprodejů, které zasáhnuly společnosti spojené s AI (umělou inteligencí). Technologické akcie tak negativně reagovaly na zprávy o novém modelu umělé inteligence, který představil čínský start-up DeepSeek.

Tento model, nazvaný R1, překonal očekávání a ukázal se být konkurenceschopný s těmi nejlepšími na trhu, včetně produktů od OpenAI. Čína tedy výrazně pokročila v oblasti AI, což má zásadní důsledky pro americké technologické společnosti.

Akcie firem jako Nvidia, Microsoft, Alphabet a Palantir zažily prudký pokles. Nvidia, která je lídrem v oblasti výroby grafických procesorů pro AI, ztratila téměř 17 procent své hodnoty, což odpovídá ztrátě přibližně 589 miliard dolarů. Propad je reakcí na obavy investorů, že čínské společnosti, které dlouhodobě čelí geopolitickým tlakům a regulacím, by mohly v oblasti AI získat významnou převahu, a dokonce ohrozit dominanci amerických firem.

Problém spočívá nejen v technologických pokrocích, ale také v ekonomické efektivitě čínských modelů AI. DeepSeek se zaměřuje na metodu „mixture of experts“, což znamená, že modely jsou vysoce efektivní a používají méně výpočetního výkonu než tradiční AI systémy. To by mohlo znamenat nižší náklady na provoz AI aplikací a zároveň větší dostupnost této technologie pro širší trh.

Investoři se právem obávají, že náklady v řádech desítek miliard USD investovaných do technologií byly k ničemu. Jen Meta letos plánovala kapitálové výdaje až 60 miliard dolarů.

„Nezbytná“ geopolitika

Aktuální propad akcií ukazuje rovněž na další vlnu napětí mezi USA a Čínou. Washington se stále obává, že rychlý pokrok v AI v Číně může ohrozit americkou konkurenceschopnost.

Jak se ukazuje, boj o AI nebude jen o technologických inovacích, ale i o geopolitických faktorech, které budou formovat globální ekonomiku v nadcházejících letech.

S tím, že nezapomeňme na strategii z Bílého domu, kde se připravuje vlna nových cel s výrazně vyšší sazbou než 2,5 procenta. Tato cla mají napomoci upravit trvale nastavené dodavatelské řetězce v USA a ochránit americké podniky.

A v konečném důsledku i domácí trh práce. Tento krok je součástí širší strategie zaměřené na podporu domácí výroby a snížení závislosti na zahraničním dovozu. Pomalu se tak stupňují negativní zprávy, které mohou dopadnou na světovou ekonomiku v letošním roce.

Začíná období tzv. „ping pongu“ v mezinárodních obchodních vztazích s nevyzpytatelnými výsledky. Volatilita významných kapitálových trhů tak může pokračovat delší dobu a investoři by na to měli být připraveni.