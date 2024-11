CSG získá muniční divizi od Vista Outdoor; první Trumpova cla zamíří na Mexiko, Kanadu a Čínu a zkrachovalá Liberty Ostrava jde do konkurzu aneb souhrn ekonomických událostí 48. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

zatímco za Atlantikem nabírají pomalu ale jistě obrysy mocenské plány znovuzvoleného prezidenta Donalda Trumpa, u nás se již pomalu druhý týden řeší (mimo jiné) německé platy. Tedy výrok premiéra Petra Fialy, že bychom do čtyř let měli mít naše platy na úrovni našich sousedů. Jedinou podmínkou pro tenhle majstrštyk je, že musí dostat mandát. Navzdory tomu, že celá řada ekonomů a analytiků jeho výrok zpochybnila a vypočítala, proč něco takového není možné, tak premiér i nadále svoje slova bere vážně. A dokonce ho „těší debata, kterou to vyvolalo.“ Otázkou je, zdali myslel i nedávnou debatu ve Sněmovně, kdy šéf hnutí ANO Andrej Babiš zpochybnil premiérovo duševní zdraví. Je pravda, že se šéf největší opoziční strany dostal za hranu toho, co by se v poslaneckých lavicích mělo řešit. Nicméně u obou politiků (a i těch dalších) by mělo vždy platit několik pravidel, než něco vypustí z úst (popř. na sociální síť X). Minimálně to, že méně je někdy více (především slov) a také, že mlčeti zlato, mluviti stříbro. A hlavně by neměli mít na mysli, že na každém šprochu, pravdy trochu…

CSG hlásí rekordní akvizici v USA

Americká společnost Vista Outdoor prodá svoji divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group firmě Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada. Prodej schválili akcionáři na valné hromadě, informovala společnost Vista. Hodnota transakce činí zhruba 2,2 mld. USD (cca 53 mld. Kč). Kinetic vznikla závěrem roku 2023 vyčleněním divize Sporting Products společnosti Vista Outdoor do samostatného právního subjektu. CSG se dohodla s Vistou na převzetí divize před více než rokem, o Kinetic Group však projevily zájem i jiné podniky. Vista a CSG se proto opakovaně dohodly na zvýšení ceny a valná hromada, na které měli akcionáři Visty transakci schválit, byla několikrát odložena.

Češi mají poprvé zainvestováno přes 3 biliony

Celkový objem majetku svěřeného správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosahoval ke konci září 3,081 bil. Kč, narostl tak během třetího čtvrtletí o 185 mld. Kč neboli o 6,4 % z 2,896 bil. Kč ke konci června. Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly ke konci září 1,146 bil. Kč.

ČR a Itálie: Zmírněte sankce v autoprůmyslu

Česko společně s Itálií vyzývají Evropskou unii, aby zmírnila sankce, které se mají od příštího roku uplatňovat vůči automobilkám, které neprodávají dostatečný podíl elektromobilů. Vyplývá to z takzvaného non-paperu, tedy neformálního dokumentu, který Praha a Řím představí na čtvrtečním jednání unijních ministrů průmyslu v Bruselu. „Konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu musí zůstat ústředním bodem politiky EU,“ uvádí se ve dvoustránkovém materiálu, který podpořily rovněž Rakousko, Bulharsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Trump: První cla uvalím na Mexiko, Kanadu a Čínu Nastupující americký prezident Donald Trump oznámil, že hned první den ve funkci zavede 25procentní cla na veškeré zboží z Mexika a Kanady, k tomu zavede ještě dodatečné desetiprocentní clo na čínské výrobky. Cla podle Trumpa zůstanou v platnosti, dokud obě sousední země s USA nezakročí proti drogám, zejména fentanylu, a proti migrantům, kteří nelegálně překračují americké hranice. Pokud jde o Čínu, Trump obvinil Peking, že nepodnikl dostatečně důrazné kroky proti přílivu drog.

Menší firmy čekají růst tržeb

Mezi malými a středními firmami a podnikateli v Česku začíná sílit optimismus. Růst tržeb očekává příští rok 45 % z nich, dalších 35 % zopakování letošního výsledku. Meziroční pokles tržeb předpokládá 14 %, zbylých šest procent se nevyjádřilo, vyplývá z průzkumu ČSOB Index očekávání firem. Rozrůstá se tak podle ČSOB skupina podniků a živnostníků, která se vzpamatovala z covidové a energetické krize z minulých let. Na úroveň tržeb před pandemií covidu-19 se letos dostane zhruba 40 % malých a středních firem a podnikatelů. Další čtvrtina z dotazovaných v letošním roce překoná předcovidovou úroveň tržeb.

BBC: Royal Mail míří do rukou Křetínského

Prodej britské pošty Royal Mail do rukou společnosti EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského je blízko dokončení a mohl by být potvrzen během příštích dvou týdnů. Informoval o tom server BBC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Mluvčí EP Group Daniel Častvaj uvedl, že spekulace společnost nekomentuje. Křetínského poradci se tento tento týden podle BBC setkali se zástupci odborů. Podle některých zdrojů mají odboráři z Křetínského stále obavy, odborový svaz sdružující zaměstnance v odvětvích komunikace a poštovnictví CWU nicméně schůzky označil za konstruktivní, píše BBC.

Zkrachovalá Liberty Ostrava do konkurzu

Zkrachovalá hutní společnost Liberty Ostrava půjde do konkurzu, rozhodli na schůzi u Krajského soudu v Ostravě její věřitelé. Reorganizaci podniku nikdo ani nenavrhl. Rozhodnutí o konkurzu ještě musí vydat soud. Insolvenční správce nyní začne připravovat transparentní výběrové řízení na prodej firmy. Mezi zájemci o koupi Liberty Ostrava jsou podle dostupných informací Třinecké železárny nebo skupina CE Industries Jaroslava Strnada, která už v podniku financuje provoz dvou závodů.

ERÚ: Lidé ušetří za elektřinu a plyn

Koncové ceny energií pro všechny odběratele podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v příštím roce klesnou. Elektřina pro průměrnou domácnost meziročně zlevní o 10,1 %, plyn o 8,5 %, odhadl. Regulovaná složka ceny, kterou určuje stát, přitom v příštím roce pro domácnosti o jednotky procent vzroste. U elektřiny o 1,4 %, u plynu o 8,6 %, což znamená nárůst o desítky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh).

Antimonopolní vyšetřování v Microsoftu

Americká Federální obchodní komise (FTC) zahájila rozsáhlé antimonopolní vyšetřování softwarové společnosti Microsoft, které se týká mimo jiné licencování softwaru a cloudových aktivit. Informovaly o tom agentury Reuters a Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. FTC podle zdrojů zkoumá rovněž praktiky Microsoftu v oblasti kybernetické bezpečnosti a produktů souvisejících s umělou inteligencí (AI). Komise zaslala Microsoftu rozsáhlou žádost o poskytnutí informací a její právníci se příští týden setkají s konkurenčními podniky, aby shromáždili další údaje, napsala s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg. Zpřesněná data o Česku: růst o 1,3 % ve 3. kvartále

Česká ekonomika v třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 1,3 %, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ) ve zpřesněném odhadu, kterým potvrdil svůj předběžný odhad z konce října. Meziroční růst HDP byl podpořen zejména vyššími výdaji na konečnou spotřebu. Negativní vliv měla změna tvorby hrubého kapitálu. Mezičtvrtletně hrubý domácí produkt stoupl o 0,4 %. V tomto případě ČSÚ dřívější predikci vylepšil o 0,1 procentního bodu.

Kávy bude málo a bude drahá

Ceny kávy, které na světových trzích v posledních letech zrychlují růst na rekordní hodnoty, se budou dále zvyšovat. Důvodem je větší poptávka na globálním trhu a zároveň nižší nabídka kávy. Hrozí proto i její nedostatek. Například podle dat XTB na základě statistik Eurostatu je cena kávy v ČR letos o 46 procent vyšší než v roce 2015, v EU to je v průměru o 34 procent. Aktuálně cena kávy odrůdy Arabica překonala tři dolary za libru, což je nejvíce od roku 2011, uvedl ředitel neziskové organizace Fairtrade ČR a SR Lubomír Kadaně. Důvodem je očekávaný pokles produkce způsobený suchem v Brazílii, která je dlouhodobě největším světovým producentem tohoto druhu kávy.

Dráha na letiště vyroste na PPP projektu

Správa železnic vypsala výběrové řízení na dodavatele PPP projektu pro železniční trať z Prahy-Veleslavína na pražské letiště. Má to být první spolupráce státu se soukromým sektorem na železnici. Vítěz výběrového řízení zajistí vybudování trati a její údržbu po dobu 25 let. Správa hledá dodavatele se zkušenostmi jak s realizací železničních staveb, tak i s následnou údržbou. Rozhodovat budou i zkušenosti se zajištěním jejich financování soukromými bankami nebo finančními institucemi jako Evropská investiční banka.

Národní koordinátor pro euro zatím ne

Vláda se neshodla na potřebě jmenovat národního koordinátora pro euro. Na síti X to krátce po konci zasedání kabinetu oznámil vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan. Jeho hnutí STAN vytvoření pozice požadovalo. Rozhodnutí potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle kterého vláda o věci hlasovala, a to pestře, nikoli STAN proti zbytku koalice. Kabinet také projednal analýzu Národní ekonomické rady vlády (NERV). Závěrem mimo jiné je, že pobyt v mechanismu směnných kurzů ERM II má trvat co nejkratší dobu a má být spojen s oznámením indikativního data vstupu Česka do eurozóny, řekl šéf státní pokladny na tiskové konferenci po jednání.

EIB podpoří růst menších firem v Česku

Evropská investiční banka (EIB) půjčí Komerční bance a společnosti SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF) celkem 400 mil. eur, tedy asi 10,108 mld. Kč, s cílem podnítit růst malých a středních podniků v ČR a na Slovensku. Část peněz banka přidělila na opatření v oblasti klimatu a na environmentální udržitelnost. Podporu získají projekty prosazující obnovitelnou energii a energetickou účinnost, jako je doprava, stavebnictví a strojírenství. Úvěry budou mimoto zaměřeny na iniciativy, jež posilují hospodářskou a sociální soudržnost regionů. Předpokládá se, že více než 90 % peněz uvolněných EIB bude směřováno do méně rozvinutých oblastí.

První mobily Huawei s vlastním systémem jsou na trhu

Čínská technologická společnost Huawei uvádí na trh první telefony s nejnovějším operačním systémem, který vyvinula vlastními silami. Firma pokračuje v úsilí o nezávislost, aby se kvůli americkým sankcím odpoutala od amerických technologií. Informoval o tom zpravodajský web CNBC. Přístroj Mate 70 je nástupcem řady Mate 60, která byla uvedena na trh v srpnu loňského roku. Představuje návrat společnosti Huawei na trh špičkových chytrých telefonů a ke konkurenci s americkou firmou Apple poté, co podnikání Huawei silně zasáhlo omezení vývozu pokročilých čipových technologií ze Spojených států do Číny.

Trump bude klackem pod nohy Německu i Evropě

Většina německých univerzitních ekonomů předpokládá, že návrat Donalda Trumpa do Bílého domu bude mít negativní dopad na hospodářský růst v Německu i v celé Evropě. Vyplývá to z výsledků průzkumu ekonomického institut Ifo a listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Negativní dopady Trumpova prezidentství na hospodářský růst v Německu očekává 89 % dotazovaných ekonomů a v celé Evropě 87 %. S pozitivními dopady pak v obou případech počítají pouze dvě procenta respondentů. Ostatní podle průzkumu neočekávají žádný dopad, nebo nevědí.

Německý Schaeffler zavře dvě továrny

Německý výrobce automobilových součástek Schaeffler uzavře v rámci dříve ohlášené restrukturalizace továrnu v rakouském Berndorfu a závod v britském Sheffieldu. Firma působí i v České republice. Už začátkem listopadu oznámila, že ve svých evropských závodech plánuje propustit kolem 4 700 zaměstnanců. Uzavření továrny v Berndorfu se podle agentury APA dotkne zhruba 450 zaměstnanců. Část výroby podle Schaeffleru převezme jeho závod ve slovenské Kysuci, i na ten však bude mít vliv plánované snižování počtu pracovníků.

UniCredit chce koupil Banco BPM

Italská bankovní skupina UniCredit chce koupit konkurenční Banco BPM za 10,09 miliardy eur. Spojila by se tak druhá a třetí největší italská banka a společně by oba bankovní domy rozšířily svou působnost na evropském trhu. UniCredit o tom informovala na svém webu. Banco BPM nevyžádanou nabídku na převzetí odmítá, neboť banku podhodnocuje, svazuje jí ruce při strategických transakcích a vytváří nová rizika pro akcionáře.

Ministrem financí USA budeScott Bessent

Zvolený americký prezident Donald Trump oznámil, že si za ministra financí vybral investora Scotta Bessenta. Informovala o tom agentura AP. Bessent je považován mimo jiné za zastánce politické kontroly nad Fedem a snižování deficitu. V minulosti pracoval jako finanční manažer pro Georga Sorose a je zakladatelem investiční společnosti Key Square Group.

Tučná pokuta pro Barclays

Britský finanční regulátor (FCA) v pondělí oznámil, že uložil společnosti Barclays pokutu 1,5 mil. eur za to, že v roce 2008 nezveřejnila některé dohody s katarskými subjekty. Pokuta se vztahuje na období vrcholící finanční krize v letech 2008 až 2009, kdy se Barclays snažila získat finanční prostředky od zahraničních investorů včetně Kataru, aby se vyhnula státní finanční pomoci.

Oceláři Thyssenkruppu budou propouštět

Ocelářská divize německé průmyslové skupiny Thyssenkrupp hodlá v příštích šesti letech snížit počet zaměstnanců zhruba na 16 000 ze současných asi 27 000. Firma v pondělní tiskové zprávě oznámila, že do roku 2030 plánuje zrušit 5 000 pracovních míst. O dalších 6 000 se má počet zaměstnanců snížit v důsledku prodeje částí podniku a přesunu aktivit na externí poskytovatele služeb.

„Protiruské“ sankce i na čínské firmy?

Evropská unie navrhuje uvalit sankce na čínské firmy, které podle ní pomohly ruským společnostem vyvinout útočné drony nasazené v bojích na Ukrajině. Evropská komise (EK) coby výkonný orgán EU také zvažuje další omezení na ruské ropné tankery, aby Moskvě více zkomplikovala obcházení stávajících restrikcí. S odvoláním na příslušné dokumenty k těmto návrhům to uvedla agentura Bloomberg. Produkce vína bude letos tragická Světová produkce vína se v letošním roce patrně opět sníží a bude nejslabší od roku 1961, hlavní příčinou je špatné počasí. Uvedla to Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV). Podle jejího odhadu by se produkce měla pohybovat v rozmezí 227 mil. až 235 mil. hektolitrů, což bude zhruba o dvě procenta méně než loni.

Český Trask chce na Wall Street

Trask, přední česká technologická společnost, oslavuje 30 let svého působení. Od vzniku v roce 1994 vyrostla z malé lokální firmy na globálního lídra v oblasti digitálních řešení. Společnost má za sebou více než 7 000 úspěšně realizovaných projektů ve 20 zemích světa, kde pomáhá firmám čelit technologickým výzvám a rozvíjet jejich potenciál. Během třicetileté historie Trask úspěšně implementoval digitální projekty, které pomohly firmám napříč klíčovými obory – od financí a pojišťovnictví přes automobilový průmysl až po energetiku a telekomunikace, ale i v dalších.

Flowlance získal další investici

Startup Flowlance, který prošel Sherpa akcelerátorem Czech Founders VC, po pár měsících získává pre-seed investici 500 tisíc eur na další vývoj a růst platformy pro tvůrce a solopreneurs od Czech Founders VC, Purple Ventures, Patero a angel investora Miroslava Uďana. Flowlance je platforma, která pomáhá prodávat služby a produkty tvůrcům digitálního obsahu a drobným podnikatelům.

SVS oznámila cenu vody na rok 2025

Přestože náklady na suroviny, stavební materiál, práce a technologie neustále rostou, cena vodného a stočného od Severočeské vodárenské společnosti (SVS) se příští rok zvýší jen o pět procent. Za dodání 1000 litrů pitné vody a odvedení a vyčištění stejného množství vody odpadní zaplatí obyvatelé severočeského regionu 149,89 Kč. Z této částky vodohospodáři státu odvedou 33 korun a 63 korun investují zpět do vodárenské infrastruktury ve formě obnovy majetku a potřebných oprav.

Flowpay expanduje dál na Západ

Český startup Flowpay, který malým a středním firmám zjednodušuje přístup k provoznímu financování pomocí prediktivních AI modelů, automatizace & embedded finance, expanduje do Nizozemska. Po Slovensku, kam se vydal ve spolupráci se Shoptetem, se jedná o druhý trh, na který tento rychle rostoucí fintech letos rozšířil své působení. Do Nizozemska vstupuje společně s partnerem, díky němuž získá přístup k desítkám tisíců potenciálních zákazníků. Flowpay tak pokračuje ve své misi zpřístupnit díky moderním technologiím financování malým a středním podnikům (SME), které jinak mají složitější přístup ke kapitálu, a nemohou tak optimálně růst.

