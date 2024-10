ČNB zase přikoupila zlato; Google Play se musí otevřít a EDF si stěžuje na jaderný supertendr i v Bruselu aneb souhrn ekonomických událostí 41. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

zatímco u nás se stále ještě (především severovýchod republiky) vzpamatováváme po ničivých povodních, tak příroda si zařádila na opačné straně Atlantiku. Tamní poloostrov Florida zasáhl ničivý hurikán Milton, který si bohužel vyžádal i oběti na životech, ale především způsobil obrovské materiální škody. Skoro by se tak trochu škodolibě chtělo říci, že o kolik je Amerika větší než Česko, o tolik jsou větší škody. Jen obnovit přerušenou elektrickou síť, když následkem hurikánu jsou miliony domácností bez proudu, bude stát desítky milionů dolarů. A to již koncem září dopadl na tuto část světa hurikán Helene. Podle odborníků navíc v důsledku globálního oteplování budou podobné extrémní přírodní jevy zřejmě častější a hlavně ničivější. A o to více dá příroda za pravdu citátu francouzského spisovatele Julese Romainse, který před více než 100 lety prohlásil: Kdyby se občas počasí nezměnilo, polovina lidí by neměla o čem povídat…

ČNB má zase víc zlata

Česká národní banka (ČNB) ve třetím čtvrtletí nakoupila téměř pět tun zlata. Ke konci září jeho množství v rezervách centrální banky dosahovalo 1,492 mil. trojských uncí, což odpovídá 46,41 tuny. Od začátku roku 2023 narostly zlaté rezervy ČNB na čtyřnásobek. Vyplývá to z údajů o struktuře devizových rezerv, které centrální banka zveřejnila. Hodnota zlata v rezervách ČNB ke konci září dosáhla 3,98 mld USD. Zlato tak představovalo 2,58 % hodnoty veškerých devizových rezerv centrální banky.

Soud: Google musí otevřít Google Play

Soud v USA nařídil společnosti Google, aby otevřela svůj obchod s aplikacemi Google Play konkurenci. Více možností stahovat aplikace a platit za transakce v nich uskutečněné mají získat uživatelé systému Android. Podle agentury Reuters rozsudek navazuje na loňský verdikt poroty týkající se tvůrce hry Fortnite, firmy Epic Games. Matka Googlu firma Alphabet musí zrušit omezení, která vývojářům brání v zakládání konkurenčních tržišť, jež by konkurovala jejímu obchodu Google Play. To naruší dominantní postavení vyhledávacího gigantu na lukrativním trhu s aplikacemi pro Android, který jen v roce 2020 Googlu vynesl 14,66 mld. USD.

Problém pro jaderný supertendr?

Francouzská energetická společnost EdF podala stížnost Evropské komisi (EK). Nelíbí se jí rozhodnutí české skupiny ČEZ a české vlády pověřit výstavbou nových jaderných reaktorů v elektrárně Dukovany jihokorejskou společnost KHNP, a ne ji. Informoval o tom web Euractiv. EdF podle webu podala stížnost v rámci evropského nařízení o zahraničních subvencích. Francouzi mají za to, že korejská vláda může poskytnout KHNP nespravedlivou dotační podporu, čímž by mohla ohrozit hospodářskou soutěž na evropském trhu. KHNP v reakci odmítla, že by od korejské vlády obdržela dotace či jejich příslib, které by mohly ovlivnit výsledek českého jaderného tendru. Podle firmy se navíc na tuzemský tendr nevztahují aktuální pravidla EU o zahraničních subvencích.

Čína uvalí clo na brandy z EU

Čína uvalí prozatímní antidumpingová cla ve výši 30,6 až 39 % na dovoz brandy z EU. Oznámilo to čínské ministerstvo obchodu. Děje se tak poté, co členské státy sedmadvacítky minulý týden umožnily zavést definitivní cla na dovoz elektromobilů z Číny do EU. Od 11. října tak budou muset dovozci při importu konkrétních druhů brandy z EU složit čínským celním orgánům finanční zálohu, kterou ministerstvo označilo za odpovídající jistotu, uvedla agentura Reuters. Evropská komise oznámila, že cla napadne u Světové obchodní organizace (WTO).

Účet pojišťoven za povodně: 2 mld. Kč

Pojišťovny vyplatily za povodně, které zasáhly ČR v polovině září, přes dvě miliardy korun. Klienti jim nahlásili 66.300 pojistných událostí za 14,9 mld. Kč. Odhad pojištěných škod zvýšily na 17,9 mld. Kč, oznámila Česká asociace pojišťoven.

Česká makrodata

Průmysl: Průmyslová výroba v ČR po pěti měsících poklesu vzrostla. V srpnu se meziročně zvýšila o 1,5 % po červencovém snížení o 1,9 %. Vliv měl termín závodních dovolených v automobilkách. Přibylo také nových zakázek, jejich hodnota byla v srpnu meziročně vyšší o víc než desetinu, uvedl ČSÚ. Proti červenci průmyslová výroba stoupla o 1,8 %.

Stavebnictví: Meziroční růst stavební výroby v Česku v srpnu zpomalil na 0,4 %, v červenci po čtyřech měsících poklesu stavební produkce vzrostla o 2 %. V srpnu se dařilo inženýrským stavbám, mezi něž spadá budování cest či telekomunikačních a energetických sítí, naopak pozemní stavitelství zaznamenalo meziroční pokles.

Zahraniční obchod: V srpnu vykázal zahraniční obchod ČR přebytek 14,3 mld. Kč, což byl meziročně o 20,8 mld. lepší výsledek. Pozitivně se na něm podepsal vyšší meziročním růst hodnoty vývozu než dovozu, přičemž nejvíce vzrostl vývoz u aut.

Maloobchod: Růst tržeb v maloobchodu v Česku bez prodejů a oprav motorových vozidel letos v srpnu opět zrychlil. Stouply meziročně o 5,3 %, v červenci vzrostly podle revidovaných údajů o 4,9 %, uvedl ČSÚ. Meziměsíčně vzrostly tržby o 0,1 %. Tržby za prodej a opravy vozidel meziměsíčně sice stouply o 0,3 %, ale ve srovnání s loňskem se snížily o 0,4 %.

Nezaměstnanost: Na 3,9 % stoupla v ČR v září nezaměstnanost, byla tak o 0,1 procentního bodu vyšší než v předchozích dvou měsících, uvedl Úřad práce ČR. Hlavním důvodem nárůstu byl příchod zhruba 3 000 absolventů škol na trh práce. Lidí bez práce bylo na konci září 290 905, o 4 585 více než v předchozím měsíci. Stoupl ale i počet volných míst, oproti srpnu jich přibylo 1 400 na 264 654. Loni v září byla nezaměstnanost nižší, činila 3,6 %.

Inflace: Míra inflace v Česku v září stoupla na 2,6 % po srpnovém růstu o 2,2 % a čeká se její další růst. Vývoj ovlivnily především ceny potravin a pohonných hmot. Ve srovnání se srpnem ale ceny v září klesly o 0,4 %. Analytici podobný vývoj očekávali. Podle analytiků i ČNB může index spotřebitelských cen na konci roku růst v meziročním srovnání až o 3 %. Důvody k obavám ale podle nich nejsou, vyšší inflace je totiž důsledkem nízké srovnávací základny z loňského roku a začátkem příštího roku by měla opět skokově klesnout.

CSG kupuje startup smARtoo

Průmyslově-technologická skupina CSG podnikatele Michala Strnada kupuje prostřednictvím své divize CSG Aerospace startupový produkt smARtoo, který chce využít při vývoji služby pro servis na dálku. Na vývoji se bude podílet společnost Pocket Virtuality, která je součástí divize už víc než rok. Cílem je použít pokročilé technologie jako rozšířenou realitu nebo umělou inteligenci ke zjednodušení a zefektivnění práce servisních techniků. Cenu transakce CSG neuvedla.

Qerko má licenci ČNB

Míst, kde lze v Česku zaplatit kartou, stále přibývá. Na posilující zájem českých zákazníků o bezhotovostní platby naskočil například český startup Qerko, který umožňuje zaplatit pomocí QR kódu přímo od stolu. Zkraje letošního roku firma překonala hranici jednoho milionu uživatelů, a nově navíc získala licenci od České národní banky pro platební instituce. Může tak expandovat do všech zemí EU.

Muskovo robotaxi za dva roky

Šéf americké automobilky Tesla Elon Musk na akci pro investory představil samořízené taxi Cybercab a autonomní mikrobus Robovan. Podle Muska bude Cybercab stát méně než 30 tis. USD (zhruba 695 tis. Kč). Vozy nebudou dostupné veřejnosti dříve než v roce 2026, uvedla agentura AP. Podle Muska bude provoz Cybercabu časem stát 20 centů na míli (téměř 3 Kč/km) a nabíjení bude indukční, nevyžadující tedy zapojení do sítě. Mikrobus Robovan pak má mít podle Tesly kapacitu dvacet míst. Muskův plán je provozovat flotilu samořízených taxi Tesla, které si cestující přivolají prostřednictvím aplikace.

Reklama: Tištěná média ztrácí pozice

Celkové výnosy z reklamy na internetu letos i v dalších letech v České republice dále porostou poměrně rychlým tempem. Televize a rozhlas budou generovat stabilní růst reklamních příjmů, nadále ztrácet budou naopak tištěná média, vyplývá z letošní studie PwC Global Entertainment & Media Outlook. Objem reklamy na internetu letos v ČR dosáhne zhruba 67 mld. Kč, za posledních 5 let se tak téměř zdvojnásobí a do budoucna poroste průměrným tempem přes 8 % ročně. Inzerenty stále více zajímá videoherní průmysl a e-sport, kde reklamní výnosy porostou téměř 10% tempem.

Elektřinu si uložíme do Zelené želvy

Švédská architektonická a inženýrská společnost Sweco navrhne v Belgii jeden z největších bateriových systémů skladování elektřiny v EU nazvaný Green Turtle (zelená želva). Bateriový park navrhne pro společnost GIGA Storage Belgium, uvedla v tiskové zprávě firma Sweco, která se věnuje poradenství. Projekt má mít kapacitu 700 MW, což znamená skladovací kapacitu 2 800 MWh. To odpovídá průměrné roční spotřebě energie 385 000 domácností. Výstavba projektu má začít v příštím roce a s dokončením bateriového parku se počítá do roku 2028.

Byty se prostě nestaví

Bytová výstavba v České republice i nadále klesá. Podle zveřejněných srpnových dat ČSÚ se meziročně začalo stavět méně bytů a nižší byl také počet bytů dostavěných. Výjimkou je Praha, kde se bytů staví více a prodeje opět rostou. Dostupnost bydlení je ale v metropoli stále zhoršená, uvedli odborníci. Podle ČSÚ stavební výroba v srpnu vzrostla nepatrně o 0,4 %. Důvodem je pokles v pozemním stavitelství, tedy například ve výstavbě bytových domů či kanceláří. Pozemní výstavba klesla v srpnu meziročně o 2,3 %.

Vítkovice Steel přechází pod Jindal Group

Novým majitelem ostravské firmy Vítkovice Steel se stane společnost Jindal Steel International z globální průmyslové skupiny Jindal Group působící v ocelářství, energetice a těžebním průmyslu. Odkoupením podílů od dosavadních majitelů získá 100 procent akcií. Nový vlastník má ostravské firmě zajistit zelenou ocel a investice do rozvoje. Vstup investora musí ještě posoudit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Firmy omezují „zelené plány“

Britská společnost BP ruší plán, podle kterého chtěla do roku 2030 snížit těžbu ropy a plynu, uvedla agentura Reuters. Nová strategie předpokládá pomalejší transformaci energetiky a také nové investice na Blízkém východě, a to v Iráku a v Kuvajtu.

Konkurenční britská společnost Shell svou strategii pro transformaci energetiky po nástupu nového ředitele Waela Sawana také změnila. Shell prodává některé podniky na produkci energie z obnovitelných zdrojů a omezuje projekty v tomto odvětví, včetně pobřežních větrných elektráren, biopaliv a vodíku.

A zelené plány přehodnocuje i německá společnost Thyssenkrup, která chtěla více produkovat zelenou, tedy uhlíkově neutrální ocel. Firma uvedla, že přehodnocuje plán pro svoji ocelářskou divizi, včetně plánu takzvané zelené transformace, který se týká uhlíkově neutrální výroby oceli. Produkce oceli je jedním z nejvíce znečišťujících průmyslových procesů.

Zbrojní průmysl v Rusku nemá lidi

Rusko palčivě pociťuje nedostatek pracovních sil ve zbrojovkách, které hledají desítky tisíc nových pracovníků. Vhodných lidí je na trhu málo a hledání specialistů trvá i měsíce, píše server BBC News a připomíná, že výroba zbraní v Rusku prudce stoupla kvůli válce, rozpoutané proti Ukrajině. Na největších ruských portálech zaměřených na hledání práce bylo od 15. srpna do 15. září zveřejněno více než 90 000 pracovních nabídek podniků z obranné sféry, spočítala ruská redakce BBC. Nabízené výdělky u nejvíce nedostatkových profesí dosahovaly trojnásobku i čtyřnásobku průměrných platů v daném regionu.

Další fiskální injekce v Číně

Čína ještě před koncem letošního roku vyčlení z vládního rozpočtu na příští rok 100 mld. jüanů (přes 326 mld. Kč), aby urychlila výstavbu strategických projektů. Na tiskové konferenci to podle hongkongského listu South China Morning Post (SCMP) řekl předseda Národní rozvojové a reformní komise (NRRK) Čeng Šan-ťie. Tato komise má na starosti ekonomické plánování.

Kofola vyplatí zálohu na dividendu

Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko oznámila, že její představenstvo rozhodlo o výplatě zálohy na dividendu 7,50 Kč na akcii před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zálohu na dividendu je pátek 11. října, posledním dnem, kdy se na pražské burze s titulem obchoduje s nárokem na ni, je středa 9. října. Záloha na dividendu, která odpovídá hrubému výnosu 2,3 %, bude splatná od 31. října.

Největší montovna čipů vyroste v Mexiku

Tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn postaví v Mexiku továrnu, která bude největším závodem na světě na montování superčipů GB200 americké firmy NVIDIA do větších výpočetních modulů a systémů. Podrobnosti Foxconn ale nesdělil. Předseda správní rady Liu Joung-way pouze řekl, že kapacita závodu bude obrovská.

Rio Tinto posílí těžbu lithia

Britsko-australský těžařský gigant Rio Tinto převezme za 6,7 mld. USD americkou firmu Arcadium Lithium, oznámila v tiskové zprávě. Pokud bude transakce dokončena, stane se Rio Tinto jedním z největších producentů lithia na světě. Kov se využívá například při výrobě baterií pro elektromobily. Rio Tinto podle dohody za každou akcii firmy Arcadium zaplatí 5,85 dolaru v hotovosti. Kupní cena tak zahrnuje téměř 90procentní prémii k závěrečné ceně akcií na burze z 3. října.

V září méně hypoték

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v září hypoteční úvěry za 24,2 miliardy Kč, což je proti mimořádnému srpnu pokles o 8,1 miliardy. Meziroční růst činil 80 procent. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,96 procenta ze srpnových 4,98 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.

Zálohovat se bude, schválila vláda

Novelu zákona o obalech, která zavádí zálohový systém na PET lahve a kovové plechovky, vláda na svém zasedání schválila. Informoval o tom na tiskové konferenci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle ministerstva se počítá se čtyřkorunovou výší zálohy, její přesnou cenu ale stanoví až vyhláška k novele. Předlohu nyní dostane k projednání Parlament.

Stavba dálnice do Polska se rozjela

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podepsalo se sdružením v čele s MI Roads smlouvu na stavbu úseku dálnice D11 z Trutnova na hranici s Polskem. Stavba za 11,7 miliardy korun bez DPH může odstartovat. Zahájení stavby, která patří k největším v historii ŘSD, plánovalo ŘSD již loni v prosinci. Vše ale zbrzdily spory o vítězství v tendru na stavební firmu.

Finanční injekce pro vesmírný startup z Brna

Jeden z nadějných českých startupů zaměřený na dobývání vesmíru dostal finanční vzpruhu, aby kromě jiného mohl expandovat do USA. Brněnská firma Zaitra od investorů vybrala 42,5 mil. Kč na vývoj technologie pro autonomní fungování vesmírných družic. K tomu využívá prvky AI. Technologie už se do vesmíru dostala v rámci malých satelitů, takzvaných cubesatů, v rámci projektu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ). Česko je tak jednou z mála zemí, která má ve vesmíru satelit s AI.

Český železniční průmysl šlape

Tuzemské firmy z železničního průmyslu výrazně uspěly na veletrhu InnoTrans 2024 v Berlíně. Zajistily si zakázky za více než miliardu Kč. „ČR se stala jedním z nejúspěšnějších účastníků letošního ročníku veletrhu InnoTrans. Kromě nových zakázek prezentovala produkty, které přitahovaly největší pozornost, jako byly například rychlovlaky ComfortJet pro ČD na rychlost 230 km/hod., mezinárodně oceněná tramvaj pro německý Bonn nebo duální lokomotiva Dual Shunter 2000,“ uvedla Marie Vopálenská, generální ředitelka Asociace podniků českého železničního průmyslu ACRI.

4camping chystá rozšířit expanzi do Evropy

Český e-shop 4camping patří mezi 50 největších e-shopů v Česku a mezi největší prodejce outdoorového vybavení. Společnost letos očekává obrat 850 mil. Kč a do konce roku 2026 ho chce zdvojnásobit. Pomoci jí v tom má především další expanze na zahraniční trhy, která by měla navázat na letošní vstup na italský, španělský, francouzský a polský trh. V příštím roce by chtěli rozšířit svoje pole působnosti o Německo, Rakousko, Švýcarsko a státy Beneluxu. Rychlejší odbavení objednávek nově zajišťuje zbrusu nový moderní sklad v Pardubicích, který nahradí dva stávající. Firma do něj navíc plánuje další investice, které budou mířit do automatizace celého procesu.

Pár firemních výsledků na závěr:

Udělaly radost: TSMC; Aures Holding.

Spíše nepotěšily: Samsung; PepsiCo; Delta; BMW, Mercedes-Benz; Sokolovská uhelná; MOL.