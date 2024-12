Bitcoin prolomil hranici 100 tisíc dolarů; Babiš zrušil svěřenský fond a královnou Spotify je Taylor Swift aneb souhrn ekonomických událostí 47. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

nedávno jsem se v jednom komentáři, který se vyjadřoval k aktuálnímu politickému dění v souvislosti s blížícími se parlamentními volbami, dočetl, že „český volič toho snese hodně“. No nevím, osobně mi Alena „hranolka“ Schillerová už fakt přijde za hranou. A vzhledem k tomu, že považuji za českého voliče, tak tohle je moc i na mě. Do voleb je ještě dost daleko a spousta politiků (vládních i opozičních) si zřejmě vystavila ve svých kancelářích (či domovech) slova Jana Wericha, že „co je pitomý, to se bude líbit.“ Bohužel se tím začala i řídit, v čele „aschillerkou“ — jak zní její TikTokový profil. Při představě, že se hranolková Schillerová v budoucnu vrací do ministerského křesla, je dost děsivá. Ale možná, že ještě do voleb uvidíme další klipy ve stylu názvu italské filmové klasiky z 80. let Bože, jak hluboko jsem klesla…

Bitcoin nad 100 tisíc USD

Bitcoin poprvé v historii překonal hranici 100 000 dolarů. Tento milník je třešničkou na dortu výrazného letošního růstu, kdy cena největší světové kryptoměny vzrostla již přes 130 % a její tržní kapitalizace poprvé překročila 2 biliony dolarů. K rekordnímu růstu přispěly přílivy do spotových bitcoinových ETF, čtvrtý halving a očekávaná pro-krypto politika pod vedením Donalda Trumpa. Analytici Standard Chartered očekávají růst na 200 000 USD do konce roku 2025 díky institucionálním investicím. Podle společnosti ARK Invest má bitcoin stále značný potenciál a může v budoucnu předčit zlato jako hlavního uchovatele hodnoty.

Babiš rozpustil svěřenský fond

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) po doporučení správců fondů souhlasil s rozpuštěním svěřenského fondu, kam dříve mimo jiné vložil akcie firmy Agrofert. Nic mi nebrání v tom, abych akcie držel, není to v rozporu s funkcí poslance, uvedl ve vyjádření. Do vedení koncernu se Babiš nevrací, nebude ani v žádné manažerské funkci.

Taylor Swift opět ovládla Spotify

Nejstreamovanější umělkyní pomalu končícího roku na platformě Spotify se stejně jako vloni stala popová hvězda Taylor Swift. Kromě ní lidé celosvětově nejvíc poslouchali kanadského The Weeknda nebo portorikánského rapera Bad Bunnyho. Nejhranější písní roku bylo Espresso od Sabriny Carpenter. Žebříčku nejposlouchanějších desek celosvětově dle očekávání vévodí dubnové dvojalbum The Tortured Poets Department od Taylor Swift. Na druhém místě skončilo Hit Me Hard and Soft od Billie Eilish, třetí je Sabrina Carpenter s nahrávkou Short n‘ Sweet.

MPO má 700 milionů na projekty s AI

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozdělí 700 mil. Kč na projekty s využitím umělé inteligence (AI). O podporu mohou malé, střední i velké firmy žádat od 4. prosince do 12. února příštího roku. Peníze půjdou z programu TWIST, který vláda schválila letos v červnu. První dotační kolo z programu TWIST podpoří projekty, které s pomocí AI vyvinou nové produkty nebo zlepší procesy ve firmách. Peníze podnikům pokryjí nejvýše 70 procent výdajů na daný účel, přičemž maximální podpora na jeden projekt činí 30 milionů korun.

Průměrná mzda vzrostla

Ve třetím čtvrtletí roku vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v České republice na 45 412 Kč, což představuje oproti stejnému období loňského roku nominální nárůst o 7 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,3 %, reálně tak mzda vzrostla o 4,6 %. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

ČEZ koupil elektromontážní EL-ENG a postavil obří FVE

Energetická společnost ČEZ ESCO koupila tuzemského poskytovatele elektrotechnických a inženýrských prací, firmu EL-ENG. Podnik z Holešova na Kroměřížsku bude v rámci firmy nabízet komplexní elektromontáže a další služby pro technická zařízení budov.

Ekonoický deník pak upozornil, že ČEZ také postavil u Dolního Podluží na Děčínsku solární elektrárnu s instalovaným výkonem 10,2 MW. Jde o největší fotovoltaickou elektrárnu, která v Česku vznikla za posledních 13 let.

Juchelka povede KB dalších 5 let

Dozorčí rada Komerční banky zvolila s účinností od 5. srpna 2025 šéfa banky Jana Juchelku členem představenstva. Pravděpodobně tpovede banku jako ředitel a předseda představenstva do roku 2029. Juchelka se v roce 2017 stal prvním českým předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky od doby, co se finanční dům stal součástí francouzské skupiny Société Générale. Juchelka pracoval při studiích na Slezské univerzitě v Opavě v soukromé sféře. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku ČR, v letech 2002 až 2005 byl předsedou jeho výkonného výboru.

Malé modulární reaktory pomohou růstu

Téma malých modulárních reaktorů (SMR) si v české energetice získává stále větší pozornost. Na setkání pořádaném Institutem pro veřejnou diskusi (IVD) odborníci zdůraznili jejich strategický význam pro budoucnost České republiky. Výstavba těchto reaktorů může nejen posílit energetickou soběstačnost, ale také výrazně přispět k růstu HDP a tvorbě nových pracovních míst. EU má dohodu se zeměmi Mercosur Evropská unie dojednala dohodu o volném obchodu s jihoamerickým společenstvím Mercosur, o níž obě strany vyjednávaly přes dvě desetiletí. Uzavření dohody, která vyvolávala protesty zemědělců v řadě evropských zemí, oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nesouhlas s paktem kvůli obavám z přílivu levných zemědělských produktů vyjádřily Francie, Itálie a Polsko, kvůli čemuž se očekává obtížné schvalování dohody v unii. Hypoteční sazby zrychlují pokles Úrokové sazby hypoték podle Swiss Life Hypoindexu zaznamenaly v prosinci druhý nejvýraznější pokles v letošním roce – o desetinu procentního bodu na 5,22 %. Celkově letos sazby hypoték klesly o 0,8 procentního bodu. Pro srovnání, Česká národní banka (ČNB) snížila ve stejném období klíčovou dvoutýdenní repo sazbu o 2,75 procentního bodu. Ani bankéři již nepopírají, že existuje prostor pro výraznější snížení úrokových sazeb u hypoték. Ty se však zatím zuby nehty drží nad hranicí 5 %. Maloobchodní tržby pokračují v růstu Úrokové sazby hypoték podle Swiss Life Hypoindexu zaznamenaly v prosinci druhý nejvýraznější pokles v letošním roce – o desetinu procentního bodu na 5,22 %. Celkově letos sazby hypoték klesly o 0,8 procentního bodu. Pro srovnání, Česká národní banka (ČNB) snížila ve stejném období klíčovou dvoutýdenní repo sazbu o 2,75 procentního bodu. Ani bankéři již nepopírají, že existuje prostor pro výraznější snížení úrokových sazeb u hypoték. Ty se však zatím zuby nehty drží nad hranicí 5 %. Kryptoaktiva mají konečně zákon Zavést pravidla regulace trhu s kryptoaktivy a přinést lepší ochranu spotřebitelům má nový zákon o digitalizaci finančního trhu, který schválila Sněmovna. Nad trhem bude dohlížet ČNB. Zákon nyní dostane k projednání Senát. Předloha stanoví například požadavky na odbornou způsobilost. Bude mezi ně patřit i schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit povahu kryptoaktiv, informace týkající se této oblasti nebo služeb souvisejících s kryptoaktivy a poskytnout mu doporučení.

Obří stávka ve Volkswagenu

Téměř 100 000 zaměstnanců automobilky Volkswagen (VW) v Německu se v pondělí podle odborů zapojilo do výstražné stávky. Na výzvu odborového svazu IG Metall přerušili práci v devíti z 10 závodů koncernu v Německu, včetně ústředí ve Wolfsburgu či tří továren v Sasku. Stávka byla naplánována pokaždé zhruba na dvě hodiny a opakovat se má v každé směně. Odboráři protestují proti ohlášenému rozsáhlému propouštění, snižování mezd a pravděpodobnému zavírání továren automobilky v Německu. České společnosti Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen, se stávka přímo netýkala. Další výstražná stávka by měla proběhnout zase další pondělí.

Stellantis opouští Carlos Tavares

Mezinárodní automobilový koncern Stellantis mění výkonného ředitele, zatímco se potýká s poklesem prodejů zejména ve Spojených státech. Z funkce po několika letech odstoupil Carlos Tavares, oznámila společnost, která vlastní značky Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler nebo Jeep. Dodala, že jmenování nového šéfa chce dokončit do několika měsíců, informují světové tiskové agentury. Tavares vedl jednu z největších automobilových firem na světě od jejího vzniku na začátku roku 2021 a původně měl být ve funkci do roku 2026. Ambiciózní Škoda Auto

Škoda Auto plánuje příští rok výrazně přesáhnout v prodeji elektromobilů rok 2023, kdy jich zákazníkům dodala rekordních 80 000. Přispět k tomu má nový model Elroq, který doplňuje větší Enyaq. Prodeje Elroqu mají být zároveň vyšší než Enyaqu. Při prezentaci modelu Elroq to řekl manažer produktového marketingu Jaromír Mendl. Automobilka dosud prodala přes 200 000 elektromobilů Enyaq a i s Elroqem nyní eviduje dalších 50 000 objednávek, z toho 20 000 na v říjnu představený Elroq. V příštím roce bude muset prodej elektrických aut výrazně zvýšit, aby splnila zpřísněné emisní limity pro flotilu vyráběných vozů. Globální zadlužení posunulo rekord Celosvětové zadlužení v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostlo o více než 12 bil. USD na rekordních téměř 323 bil. USD. Informoval o tom podle agentury Reuters Institut pro mezinárodní finance (IIF). K růstu zadlužení podle zprávy přispěl mimo jiné pokles úrokových sazeb. Vysoké vládní rozpočtové schodky podle IIF naznačují, že samotné státní dluhy by se do roku 2028 mohly zvýšit o třetinu a přiblížit se ke 130 bil. USD, což by zvýšilo riziko problémů s jejich splácením. Rozpočet prošel, schodek bude 241 mld. Kč Poslanecká sněmovna hlasy poslanců vládní koalice schválila státní rozpočet na příští rok. Počítá se schodkem 241 mld. Kč. Proti letošnímu upravenému rozpočtu klesne schodek o 41 mld. Kč. Příjmy se proti letošnímu rozpočtu zvyšují o 146 miliard korun a výdaje se proti upravenému rozpočtu zvyšují o 105 mld. Kč. Převážnou část schodku pokryje zvýšení státního dluhu o 248 mld. Kč. Opozice podrobila rozpočet kritice.

Novo Nordisk bude mít v Česku závod, koupí ho od Novavaxu