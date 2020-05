Willi Song (Huawei): Rok 2020 bude pro zavádění sítí páté generace klíčový

Současná pandemie se projevuje i v propadu trhu s mobilními telefony. Celosvětovou dvojkou na trhu za jihokorejským Samsungem a před americkým Applem je čínská Huawei. Stejně jako všichni výrobci se potýká s poklesem tržeb.

Ty za první čtvrtletí celosvětově stouply jen o 1,4 procenta na 182,2 miliardy jüanů (přes 650 mld. Kč) oproti loňskému nárůstu o 39 procent za první tři měsíce roku. Kromě toho se také potýká se sankcemi ze strany USA kvůli údajným bezpečnostním rizikům především v souvislosti s budováním sítí 5G.

Kvůli sankcím nemůže Huawei používat služby amerického Googlu, což nahrazuje vlastním ekosystémem. „Pro případ, že v našich nových modelech už nebudeme moci používat Mobilní služby Google (GMS), se nyní zaměřujeme na budování vlastního ekosystému Mobilních služeb Huawei (HMS). Ty již pokrývají více než 170 zemí a regionů a počet jejich uživatelů překročil 570 milionů,“ říká k tomu ředitel české, slovenské a rakouské pobočky Huawei Willi Song.

Podle jeho slov Huawei také pokračuje v rozvoji 5G sítí, i když USA vyvíjejí tlak na další země, aby technologii odebíraly odjinud. Song ale podotýká, jejich zavádění se nevyhne žádná země.

„Rok 2020 bude pro zavádění sítí páté generace klíčový. Mezi naše partnery v Evropě patří například španělská Telefónica, švýcarský Sunrise nebo holandská společnost KPN,“ dodává.

Společnost Huawei má globálně silnou pozici. Jak se jí podařilo vyrůst v globálního obra, když v Číně existují spousty „podobných“ výrobců chytrých telefonů?

Odpověď je jednoduchá. Jak říká náš zakladatel (Žen Čeng-fej, který je generálním ředitelem, pozn. red.), zaměřujeme se na to, co umíme nejlépe. Stali jsme se globálním lídrem ve vybavení pro telekomunikace a chytré telefony díky třem dekádám masivních investic do výzkumu a vývoje. Jenom v loňském roce jsme investovali více než 15 procent našich tržeb zpět do výzkumu a vývoje. Za posledních deset let jsme pak investovali do výzkumu a vývoje v přepočtu přibližně 170 miliard korun. V oblasti výzkumu a vývoje zaměstnáváme zhruba 96 tisíc zaměstnanců z celkového počtu zhruba 200 tisíc.

Willi Song Ve společnosti Huawei působí od roku 2008. Od roku 2010 do konce roku 2015 zastával v sousedním Rakousku různé manažerské pozice. Loni v srpnu byl jmenován CEO pro Českou, Slovenskou a Rakouskou republiku. Předtím působil jako ředitel Enterprise Business Group (EBG).

Song v rámci působení v Huawei získal řadu ocenění, například Diligence Award za více než deset let zkušeností mimo čínský region nebo cenu prezidenta EBG za vynikající prodejní výsledky.

Huawei koncem února oznámila vybudování nového výrobního závodu ve Francii. Jaké je hlavní zaměření této továrny?

Ve Francii vybudujeme náš první výrobní závod v Evropě, v němž této zemi vytvoříme zhruba 500 pracovních míst. Na evropské půdě již máme zásobovací centrum, které je v Maďarsku. V koordinaci s dalšími závody bude francouzská továrna dodávat technologie pro celý evropský trh, nikoli pouze pro Francii.

Náš závod se bude specializovat na vybavení pro sítě 4G a 5G. Huawei v první fázi výstavby závodu na systém základnových mobilních stanic investuje zhruba 200 milionů eur, což je investice přesahující v přepočtu pět miliard korun.

Jak úspěšní jste v náboru zaměstnanců v Česku a v dalších zemích vzhledem k aktuální nízké nezaměstnanosti? Máte nějakou spolupráci s vysokými školami v oblasti výzkumu a vývoje?

Je pravda, že v současné době není hledání vhodných kandidátů snadné. Obor telekomunikací není obecně moc velký a Česká republika v tom není výjimkou. Nicméně musím říci, že se nám daří získávat nové talenty. Zájemcům nabízíme přístup ke špičkovým technologiím a produktům, lákáme je na možnost sebevzdělávání, nabízíme celou řadu vzdělávacích programů. Nyní v Česku máme zhruba 300 lidí z téměř 13 tisíc v Evropě.

Z mladých talentů se v Huawei zaměřujeme na studenty vysokých škol, kterým je určen náš projekt Seeds for the Future. Každý rok společnost Huawei zve celosvětově tisíc studentů – deset z jedné země –, aby studovali v ústředí naší společnosti v Číně. Se studenty například diskutujeme o nejnovějších trendech v oboru a ukazujeme jim, jak mohou využívat nových příležitostí, třeba právě u nás. Celosvětově jsme program Seeds for the Future zahájili v roce 2008 a v roce 2016 jsme ve spolupráci s pěti předními univerzitami do programu přidali také Českou republiku. Loni jsme také nabídli stáže v čínském centru pro výzkum a vývoj.

Vlastní ekosystém

Prostředí trhu mobilů je vysoce konkurenční. Huawei bojuje o pozici lídra trhu se Samsungem, Applem, Xiaomi a další dodavatelé se také velmi snaží. Jak si chcete svoji pozici udržet?

Nejenže je trh vysoce konkurenční. Čelíme také dalším výzvám, jako je křehká globální ekonomika, pandemie koronaviru covid-19 a tlak ze strany USA. Pro případ, že v našich nových modelech už nebudeme moci používat platformu Android a Mobilní služby Google (GMS), se nyní zaměřujeme na budování vlastního ekosystému.

Naše Mobilní služby Huawei (HMS) již pokrývají více než 170 zemí a regionů a počet jejich uživatelů překročil 570 milionů. Počet aktivních uživatelů obchodu s aplikacemi App Gallery překročil 400 milionů měsíčně. Tím pádem je nyní třetím největším obchodem s aplikacemi na světě. Celý ekosystém HMS navíc vzniká v úzké součinnosti s partnery z oboru a vývojáři z celého světa.

Abychom podpořili další vývoj tímto směrem, představili jsme Developer Program 2.0, do kterého v příštích pěti letech budeme investovat 1,5 miliardy dolarů. Navíc jsme ve spolupráci s dalšími výrobci chytrých telefonů vytvořili alianci Global Developer Service Alliance (GDSA).

Výrobci se snaží zákazníky nalákat na nové a nové modely. Co je atraktivní pro české zákazníky? A čím lákáte zákazníky v konkrétním případě nových modelů zařízení Huawei, popřípadě sesterské značky Honor?

Spotřebitelé v České republice milují nejnovější technologie a funkce, což je přesně to, co může Huawei nabídnout. Díky našim inženýrům, partnerům v oboru a vývojářům z celého světa jsme schopni neustále přinášet inovace. Jako například v případě naší nejnovější řady P40, což je historicky nejpokročilejší řada chytrých telefonů. Nejenže přináší špičkové vybavení pro novou vizi fotografování, ale také plnou konektivitu 5G, a představuje velký krok na cestě k bezproblémovému zážitku umělé inteligence.

Technologický pokrok

Nahradí mobilní telefony nakonec fotoaparáty? Dočkáme se i mini foťáků v chytrých hodinkách?

Máte pravdu, že systémy fotoaparátů integrované do chytrých telefonů již dosáhly srovnatelné úrovně jako samostatné digitální fotoaparáty. Systém fotoaparátů, který jsme nedávno představili ve vlajkových modelech řady P40, představuje špičku dnešní digitální fotografie, což umožňuje uživatelům Huawei realizovat své fotografické vize.

Nemyslím si, že by sektor klasických fotoaparátů zmizel, ale je možné, že budeme svědky bližší spolupráce mezi výrobci chytrých telefonů a tradičními značkami fotoaparátů. Pokud se týká fotoaparátů v chytrých hodinkách, můžu vám doporučit, abyste se nechali překvapit dalšími inovacemi, které brzy představíme.

Nedávno byly také představeny skládací displeje. Jedná se o budoucnost mobilních telefonů, tabletů a obrazovek obecně? Nebo je to spíš jenom takový „designový výstřelek“?

Naše modely Huawei Mate X a Mate Xs nejsou zamýšleny jako telefony, které budou lámat rekordy v prodejnosti. Chceme jimi demonstrovat náš technologický pokrok. Náročným uživatelům nabízí mimořádné schopnosti, které jsou běžně k dispozici pouze u počítačů nebo tabletů, navíc s vynikající konektivitou sítě nové generace.

Současnost má jméno 5G

Jak vypadá rozvoj sítí 5G ve světě? Které země jsou z pohledu Huawei jako lídra v oboru nejprogresivnější?

Technologie 5G postupně zavádějí všude na světě a rok 2020 bude pro zavádění sítí páté generace klíčový. Huawei úspěšně realizuje 5G ve Švýcarsku a podporuje mobilní operátory v Jižní Koreji. Podepsali jsme zatím 91 komerčních smluv na technologie 5G a více než polovina z nich je v Evropě. Mezi naše partnery patří například španělská Telefónica, švýcarský Sunrise nebo holandská společnost KPN.

Které oblasti života a byznysu budou nejvíce ovlivněny sítěmi 5G?

Sítě nové generace přináší spoustu nových schopností a možností, a to od průmyslového využití internetu věcí přes domácnosti až po jednotlivé koncové uživatele. Sítě 5G už ale nejsou otázkou budoucnosti. Jejich rozvoj a nástup se odehrává právě teď, jde spíše o evoluci. Dílčí oblasti zahrnují tzv. průmysl 4.0, chytrá města (smart cities), inteligentní dopravní systémy včetně automatizované a autonomní mobility, e-learning a celý ekosystém 5G včetně koncových uživatelů. Je toho ovšem mnohem více.

Sítě 5G zjednodušeně řečeno nejsou ničím jiným než další generací mobilních širokopásmových sítí, které případně nahradí, nebo alespoň rozšíří aktuální připojení 4G LTE. Se sítěmi 5G zažijete exponenciálně rychlejší stahování a exponenciálně vyšší rychlosti nahrávání. Latence neboli čas, který zařízení potřebuje pro komunikaci s bezdrátovými sítěmi, se také dramaticky sníží.

Abych uvedl některé další přínosy, například přibude virtuálních interakcí v reálném čase typu face-to-face s našimi spotřebiteli. Vše bude více propojené a efektivnější, více lidí se přesune k softwaru založenému na cloudu. Sítě 5G přinesou také změnu ve způsobu, jak konzumujeme média; přinesou boom průmyslového využití internetu věcí a rychlost přenosu dat bude nápomocná posunu směrem k distribuované umělé inteligenci.

Sítě 6G až za deset let

Do jaké míry je náročné zavést tuto technologii do reálného života a v čem spatřujete problémové oblasti?

Vlastně existuje více výhod než možných překážek. Samozřejmě že vlády musí připravit legislativní a organizační prostředí pro zavedení sítí nové generace a operátoři musí učinit rozhodnutí o své strategii pro každý jednotlivý trh. Tohle všechno se vlastní rychlostí děje všude na světě a Česká republika si v tomto ohledu vede dobře.

Pro zavedení sítí 5G existuje silná motivace jak ze strany operátorů, tak i průmyslu. Operátoři dnes například čelí nedostatku prostoru pro antény v hustě zalidněných oblastech. S technologií Huawei pro základnové stanice 5G jsme schopni dramaticky uspořit nejen prostor, ale i energii.

Co tedy budoucnost, tedy sítě šesté generace, 6G?

V tuto chvíli investujeme do 5G, ale současně již pracujeme i na vývoji sítí šesté generace. V Huawei vnímáme, že průmysl informačních a komunikačních technologií bude v blízké budoucnosti čelit ještě silnějšímu tlaku na sdílení znalostí a oborovou spolupráci. Podle našich odhadů však ke komerčnímu využití sítí šesté generace nedojde dříve než za deset let. Huawei ale má skvělé předpoklady být i nadále na špici ve vývoji a výzkumu 6G, stejně jako jsme nyní lídrem v technologiích 5G.