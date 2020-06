Soukromé tryskáče vycházejí z koronakrize vítězně. Poptávka po dražší přepravě roste

Nouzový stav, ochromené aerolinky, obavy z cestování, výrazný pokles zájmu klientů – to vše téměř zmrazilo leteckou dopravu. Paradoxně by na tom ale mohl vydělat jeden z jejích segmentů, a to soukromé tryskáče.

Zájem o ně roste po celém světě i s tím, jak se postupně šířila koronavirová epidemie. Zatímco v době její eskalace privátní letouny využívali movití zákazníci k úniku před nákazou, s rozvolňujícím se režimem by je mohli využívat podnikatelé k cestě za byznysem a pomoci tak k restartu svých firem.

„Pro nás nejhorší období bylo od zhruba 10. dubna do 10. května, kdy platila nejtvrdší omezení a většinu lidí, kteří potřebovali nějakou repatriaci, jsme již přepravili do míst určení. Nyní poptávka roste úměrně k tomu, jak se uvolňují další opatření,“ říká pro Peak.cz Richard Santus, pilot a zakladatel letecké společnosti Aeropartner.

Jeho firma patří v Česku co do velikosti flotily letadel určených na pronájem mezi největší: operuje devět strojů, od nejmenšího Citation C-510 Mustang pro čtyři pasažéry a posádku až po největší Citation 560XL, který pojme osm pasažérů.

Poptávka roste

Nejen podle českých firem poptávka po privátních letech rychle roste. Podle Santuse bude tento typ cestování v kurzu možná ještě více než před covidem.

„Koncem ledna lidé Čínu opouštěli, nyní pozorujeme pravý opak. Telefon nepřestává zvonit,“ uvedl pro Reuters již v půli dubna James Royds-Jones, šéf Air Charter Service, provozovatele soukromé letecké dopravy. Tento trend pokračuje i nyní, kdy se začínají uvolňovat evropské „zátarasy“.

Privátním letounům nyní dává přednost celá řada lidí, kteří by si za normálních okolností pořídili letenku do první třídy některé z klasických aerolinek.

„Před několika týdny by si nikdo z nás nepomyslel, že bude naprostá většina letadel na světě uzemněna. Restrikce se postupně rozvolňují, ale ke klasickému cestování se zřejmě hned tak nevrátíme, nicméně řešením jsou právě privátní lety,“ říká Zuzana Petáková, majitelka společnosti WAPE JETS působící v oboru soukromé letecké dopravy.

Navíc současná krize je obrovská příležitost pro investory a podnikatele, ať už k rozvoji stávajícího byznysu, nebo k uzavření nových kontraktů. „Aby ji využili, potřebují cestovat. Protože velké aerolinky ještě nejsou v provozu, je private jet momentálně jediné řešení,“ popisuje pro Peak.cz Santus ze společnosti Aeropartner.

Vždy větší bezpečí

Strach a možné riziko nákazy ve sdílených prostorách s dalšími několika desítkami lidí i přes přísná hygienická opatření jsou důvodem, proč se na soukromé operátory obracejí manažeři, podnikatelé i různí vládní představitelé či úředníci.

Ti všichni dávají přednost využití privátního letu i skutečnosti, že se dostanou do cíle cesty a zpět do své domoviny v požadované lhůtě, aniž by případně museli do karantény, nehledě na komfort při cestování.

„Bezpečnost je zajištěna mimo jiné tím, že jste na palubě pouze s těmi, které si sami zvolíte, a navíc nečekáte v terminálu přeplněném lidmi,“ dodává Petáková.

Komfort a rychlost

Nejrušnější letiště pro soukromá letadla (před koronakrizí) 1. Paříž Le Bourget, Francie

2. Teterboro Airport, New Jersey, USA

3. Londýn Luton Airport, Spojené království

4. Los Angeles Van Nuys Airport, USA



Zdroj: jet4charter.com 5. Dubai World Central / Al Maktoum International Airport, SAE

Navíc aerolinky své služby obnovují teprve postupně, takže ne vždy lze sehnat letenku do potřebné destinace v požadovaném termínu.

Na rozdíl od velkých aerolinek byl restart byznysu pro soukromníky jednodušší a z hlediska destinací nejsou nijak omezeni. „Do většiny evropských destinací umíme z Prahy odletět do tří hodin. V případě Spojených arabských emirátů nebo Ruska musí klient počítat s o něco delším časem na vyřízení všech formalit,“ vysvětluje Richard Santus.

Na letiště se nemusíte dostavit s několikahodinovým předstihem jako v případě běžných aerolinek, ale klidně stačí jen dvacetiminutový předstih před odletem. „Odbavení je expresní a diskrétní, vyhnete se přitom shromáždění lidí. Jediná nevýhoda je, že private jet je dražší než letenky u pravidelných dopravců,“ dodává.

Cena úměrná výkonu

I když jsou náklady na privátní letenku zpravidla vyšší než cena letu v business class, právě dočasné uzemnění letadel ovlivnilo i ceny soukromých letů. Pasažéři nadto dostanou v poskytovaných službách private jetů komfort, kdy je každý let řešen individuálně podle potřeb a nároků klienta.

Například cesta se společností Aeropartner z Prahy do Londýna a zpět podle serveru Forbes.cz stojí kolem 250 tisíc korun pro šest lidí, do Dubaje by obousměrná cesta pro osm lidí vyšla na zhruba půl milionu.

Každopádně segment soukromých letů bude jeden z nejrychleji „oklepaných“ oborů dopravy, navíc může zaznamenat i další růst.

„Obor poroste úměrně zvýšené poptávce. Protože vzdušný prostor a letiště jsou a ještě chvíli budou poloprázdné, zkrátí se znatelně časy letů i vyčkávání na letištích. Za dobu covidu jsme díky tomuto fenoménu zaznamenali několik zajímavých rekordů nejen v letových dobách, ale například i v době pojíždění na velkých letištích jako Amsterdam nebo Frankfurt,“ uzavírá Santus.