Měl by se stát zaručit za úvěr pro leteckou společnost Smartwings? Názory se různí

Měl by český stát pomoci letecké společnosti Smartwings, vlastníkovi ČSA, prostřednictvím státní záruky na bankovní úvěr?

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a člen výboru pro rozpočtové prognózy

Verdikt? ANO, ale…

Principiálně bych pomoc, případně i prodej některých firem do rukou státu určitě nevylučoval. Posouzení správnosti takového kroku ale není možné bez důkladné analýzy situace dané firmy. To platí pro firmu Smartwings, stejně jako pro kteroukoli jinou.

V první řadě je třeba zjistit, zda je u této firmy velká šance na návrat k ziskovosti. Pokud ano, vzniká otázka, proč není schopna o výhodnosti úvěru nebo kapitálového vstupu přesvědčit věřitele nebo investory ze soukromé sféry.

Pokud jsou vyhlídky firmy z hlediska ziskovosti špatné, pořád ještě může dávat smysl její udržení při životě na náklady českého daňového poplatníka, a to v případě, že bude její činnost posouzena jako nepostradatelná z hlediska soběstačnosti českého státu nebo z hlediska poskytování některých veřejných statků.

V tom případě by ale byl lepší prodej firmy nebo její relevantní části plně do rukou státu. Cena za odkup by měla být přiměřená tomu, do jaké míry k budoucí trvalé ztrátovosti firmy vedla preventivní opatření proti šíření pandemie versus do jaké míry to byly chyby dosavadních vlastníků firmy.

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Verdikt? NE

Problémy má a bude mít mnoho firem v oblasti cestovního ruchu. Stát nechává zcela na holičkách tisíce malých penzionů, hospod, průvodců a není jediný důvod k tomu, aby pomáhal firmě, která nemá pro Česko žádný strategický význam a na trhu je snadno nahraditelná. Smartwings navíc má dva velmi bohaté akcionáře, kteří nebudou mít problém firmu kapitálově posílit, pokud skutečně věří v její budoucnost.

Nedává smysl podporovat firmu, která vyváží české peníze do zahraničí. Smartwings totiž slouží především českým zákazníkům pro cesty na zahraniční dovolené a naší ekonomice téměř nic nepřináší. Pokud má český stát podporovat někoho v letecké dopravě, ať podporuje ty společnosti a linky, které naopak přivážejí cizince do Česka, aby svými penězi podpořili naši ekonomiku. Taková podpora by se velmi rychle vrátila.

Majitelé Smartwings často tvrdí, že jejich krach bude znamenat konec dostupného létání. Nic není dál od pravdy – v Evropě bude spousta volných přepravních kapacit, takže nebude problém nasmlouvat si jakékoliv spojení. Ani krach domácího dopravce neznamená konec létání.

Zkušenosti ze světa mluví jasně: tam, kde skončily hlavní domácí aerolinky, byla jejich kapacita brzy nahrazena konkurencí. Stačí se podívat například na vývoj budapešťského letiště po krachu Malévu a vzniku Wizz Air či na pád dopravců Swissair a Sabena. Výsledkem všech těchto krachů byl vznik mnohem silnějších a konkurenceschopnějších přepravců. Stejné to bude v případě krachu Smartwings.

Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR

Verdikt? ANO

Obejít se bez společnosti Smartwings by pro český cestovní ruch v tuto chvíli bylo velmi obtížné. To jsme jako Asociace cestovních kanceláří ČR jasně deklarovali, když jsme už dříve podpořili vstup státu do Smartwings.

Nikdo z nás nežije ve vzduchoprázdnu, a pokud jiné státy vstupují do národních aerolinek nebo je silně subvencují, musí se na to reagovat i u nás. Věřím, že vláda Smartwings podpoří. (Vyjádření Jana Papeže vychází z jeho citace v eXtra.cz, pozn. red.)