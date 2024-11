S Trumpovým vítězstvím přichází i doba nejistoty pro světovou ekonomiku

S Donaldem Trumpem nastává pro světovou ekonomiku doba nejistoty. Nyní bude velmi záležet na tom, jaké kroky budou následovat. Pokud se opravdu rozhoří obchodní války napříč celým světem, může to být pro všechny poměrně těžké období.

Velmi důležité také bude, jak se Trump postaví ke geopolitickým problémům, ať už na Ukrajině, nebo Blízkém východě.

Na kolik se naplní sliby z kampaně

Donald Trump slíbil v předvolební kampani spoustu věcí, které vyvolávají politickou nejistotu. Proklamoval rezervovaný přístup k NATO, evropským partnerům a také Ukrajině. Právě jeho další postoj k otázce ruské agrese bude velmi důležitý pro uspořádání celé Evropy. Amerika je totiž největším a nejdůležitějším podporovatelem Ukrajiny v její obraně proti mocenskému Rusku.

Co slíboval Donald Trump před volbami? Uvalení 60% cla na veškerý dovoz z Číny

Uvalení 10% až 20% cla na veškerý dovoz z EU

Uvalení až 100% cla na automobily mimo USA

Snížení regulace

Snížení daňové zátěže

Omezení překážek těžby ropy

Rychlé vyřešení ukrajinsko-ruské otázky

Chladnější přístup k NATO a EU.

Migrace a tvrdý přístup k imigrantům z Jihu byly znovu velkým tématem Donalda Trumpa.

Velké otazníky také visí nad tím, zda se Trump opravdu odhodlá k zavedení cel v takovém rozsahu, jaký sliboval. Pro americkou ekonomiku by mohl být přínosem Trumpův slib na deregulaci. Přílišná regulace žádnému odvětví nikdy neprospěla a v tomto směru je vítězství Donalda Trumpa pro Ameriku pozitivní.

Případné uvalení cel negativně ovlivní nejen EU (zpomalení ekonomiky), ale také americké občany prostřednictvím růstu cen, potažmo inflace. Růst cen čeká i Evropu, jelikož se dají očekávat odvetná cla ze strany EU.

Hrozí také narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců, což by také vedlo k vyšší inflaci. Jak to vypadá, když se tyto řetězce zadrhnou, si svět vyzkoušel už v době covidu-19. Kvůli protekcionalismu Donalda Trumpa by se mohl až o třetinu snížit vývoz zboží z EU do Ameriky. A to by samozřejmě výrazně poškodilo ekonomiky evropských zemí a nejvíce těch proexportních, jako je ta česká.

Vyšší ceny by mohly mít vliv i na postoj centrálních bank ohledně nastoleného trendu snižování úrokových sazeb. Vyšší inflace přinutí evropské banky k restriktivnější měnové politice, aby dosáhly svého cíle nižší inflace.

Bezpečnost Evropy v ohrožení?

Bude Evropa tak „bezpečná“, jako byla doposud? Z úst Donalda Trumpa cítíme rezervovaný přístup k Ukrajině.

Pro Ukrajinu, ale také bezpečnost Evropy by to mohl být zásadní problém. Tedy že by se Američtí vojáci začali stahovat z území NATO a že by se tolik potřebná pomoc Ukrajině začala snižovat.

Jak to tedy dopadne s Ukrajinou a co ji bude stát Trumpova vize ukončit válku do 24 hodin, uvidíme. Důsledky pro Evropu by ale nemusely být jen negativní. Dříve, než bude pozdě, si alespoň uvědomí, že se o svou bezpečnost musí starat také sama. Samozřejmě že to ale bude něco stát.

Dopad na finanční trhy

Napříč médii se rozebírají možné dopady nadcházející Trumpovy politiky na finanční trhy. Ten se dá těžce predikovat. Velmi bude záležet na skutečných krocích staronového prezidenta.

Dopad na českou korunu a ekonomiku Trumpovo vítězství již má a dále bude mít na korunu negativní vliv. Otázkou je, jak to bude z dlouhodobého hlediska. Aktuálně můžeme sledovat oslabení koruny, a to primárně kvůli nejistotě, kterou Trumpovo vítězství přináší pro světovou ekonomiku, Evropu, ale i Českou republiku. Vidíme odliv z koruny do tzv. bezpečných přístavů, jako jsou hlavně dolar či euro. Z dlouhodobého hlediska bude velmi záležet na tom, zda Donald Trump naplní své protekcionistické plány a zavede plošná cla na dovoz zboží z EU.

Jistě víme, že pro trhy je nejhorší nejistota, kterou Donald Trump přináší. Paradoxně pozitivní skutečností je rozdíl, kterým Trump volby vyhrál. Nečekají nás alespoň žádné soudní spory a útoky na Kapitol, což trhům dodá více klidu.

Americké akcie budou moci těžit z deregulace, což pomůže dominantně bankovnímu, zdravotnickému, ale i technologickému sektoru. Jako další pozitivní impuls lze rovněž dále vnímat snižování daní, které pomůže všem. Pomoci by mohla i silnější americká ekonomika, pokud se Trumpovi podaří stáhnout výrobu zpět do USA.

Naopak Evropa by mohla trpět z nastolených cel, nižšího výkonu ekonomik, ale i utaženější měnové politiky hlavních centrálních bank. V dlouhém horizontu se ale tyto problémy budou potírat a trh si na ně zvykne.

Investoři si však budou muset zvyknout na zvýšenou volatilitu, kterou Donald Trump s jistotou přinese…