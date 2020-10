Radek Škoda: Jenom země, které mají vojenský jaderný program, budou také ten civilní mít i za 50 let

Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová v půli září oznámila, že z dosud plánovaného 40procentního omezení chce Evropská komise závazek zvednout na nejméně 55 procent.

„Je vždy dobré si uvědomit, komu by zmíněné cíle měly prospět. Ke zmírnění globálních emisí CO 2 to nebude, neboť největšími znečišťovateli jsou Čína, Indie a USA. Pomůže to však průmyslovým odvětvím zajímajícím se o technologie, které neprodukují CO 2 ,“ říká v podcastu Peak.cz odborník na jadernou energetiku Radek Škoda, který na server pravidelně přispívá svými komentáři.

Co se týká důsledků plánů EK pro Česko, dodává, že nemáme moc možností, jak nahradit fosilní zdroje. Podle něj je současným hitem plyn, který produkuje méně CO 2 než uhlí, ale stále je znečišťovatelem ovzduší. Dalšími možnostmi jsou obnovitelné zdroje nebo jádro. „Můžeme vidět poměrně intenzivní boj o to, kdo si ten kus koláče urve,“ popisuje Škoda dění na energetickém trhu v Česku.

Na adresu sjednocené Evropy podotýká, že německý odklon od jádra znamená nahrazení tamních zdrojů sousedy, včetně Česka. „My všichni budeme podporovat německý experiment, že budou odstavovat stabilní zdroje. Je to jeden efekt sjednocené Evropy, že si navzájem pomáháme,“ říká.