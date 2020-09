Hladová voda a speciální technologie ve Slavkově „vyrábějí“ ultračisté oděvy

Když se řekne prádelna, člověk si nejspíš představí hromady špinavého oblečení, tucty praček v jedné místnosti s „hladovými chřtány“ v podobě rotačních bubnů nebo jen jednu obrovskou pračku, která na jeden zátah přežvýká metráky prádla.

Rozhodně si ale málokdo představí malý provoz, kterému vévodí hermeticky uzavřená prosklená místnost. V té se pohybují pracovníci zahalení do prodyšných kombinéz, rukavic a brýlí, kteří vás trochu znejistí, zda nejste v blízkosti biologické zbraně nebo smrtelného viru. Obzvlášť v dnešní době všudypřítomného covidu.

Specialisté na speciální oděvy

Naštěstí nás ale ihned sympatická brunetka uklidňuje, že tady se ničeho takového nemusíme obávat. Nacházíme se ve Slavkově u Brna, kde závod francouzské společnosti Elis provozuje ultračistou prádelnu Elis Cleanroom určenou pro servis speciálních oděvů.

„Pereme a dekontaminujeme speciální pracovní oděvy do těch nejnáročnějších provozů,“ vysvětluje mi Markéta Mlčochová, manažerka slavkovského závodu Elis. Tato společnost se včetně Česka zabývá v 28 zemích světa šitím, praním a veškerým servisem kolem pracovních oděvů, včetně zmíněných speciálních.

„V porovnání s běžnou prádelnou, kterou máme například kousek odsud ve Velkých Pavlovicích, působí náš cleanroom jako malý provoz. Máme tu celkem 28 zaměstnanců,“ vypočítává Mlčochová.

Čistota nade vše

Slavkovští pracovníci od pondělí do pátku ve dvousměnných provozech vyperou, dekontaminují, sterilizují a nakonec zavakuují 16 tisíc kusů neboli čtyři tuny oděvů týdně.

Ty se poté ze Slavkova rozvezou mezi české, slovenské, ale i maďarské zákazníky. Mezi ně patří hlavně farmaceutické a zdravotnické firmy, ale také výzkumné týmy univerzit nebo výrobci elektroniky, optiky, nanotechnologií nebo vozů. Konkrétně jde o firmy jako Zentiva, HBM Pharma, Bioveta nebo Panasonic a CEVA.

„Jsme přísně kontrolovaný provoz,“ naráží slavkovská manažerka Elisu na to, že celý proces čištění a sterilizace musí probíhat ve striktně daných podmínkách, jež vyhovují legislativním normám a kvalitativním standardům.

Hlavně pokud jde o třídy čistoty, v kterých Elis s více než čtvrtmiliardovými tržbami jen v Česku splňuje ISO 5.

Ve světě mikročástic

V celém provozu se pravidelně sleduje celá řada ukazatelů, jako jsou teplota, tlak, nečistoty nebo vodivost vody, která je jednou z klíčových součástí celého procesu. Nelze totiž použít klasickou vodu z kohoutku, ale tzv. hladovou vodu zbavenou veškerých minerálů a mikrobů. Tu si zde Elis upravuje z vody z vodovodního řadu ve vlastní úpravně.

„Každou prací šarži, která projde celým procesem, musíme zkontrolovat na velikost částic. To je pro nás propouštěcí kritérium. Když ale částice nevyjdou, pak je něco špatně. Ale co? Voda, teplota, tlak, nebo se něco porouchalo v sušičce? Takové hledání vám může zabrat týdny. Jediná cesta, jak se mu vyhnout, je mít opravdu vše pod kontrolou,“ vysvětluje Mlčochová.

I proto používají vlastní informační systém Laundry Flow, v kterém jsou uloženy informace o každém jednotlivém kusu oděvu, ať už jde o pláště, ponožky, rukavice, boty, nebo i brýle, které Elis buď pronajímá, nebo rovnou dodává svým zákazníkům.

Nejen vyprat, ale i informovat

V systému Elis eviduje více než 200 tisíc kusů pracovního oblečení a s nimi i kompletní historii například o počtu pracích cyklů.

„Když se hodnota přesáhne, kus se vyřadí a nahradí se novým. Data o vyřazených kusech ale nadále archivujeme, kdyby je zákazník v budoucnu potřeboval,“ přibližuje Mlčochová. Zákazníci podle ní vzhledem k povaze své činnosti a k související administrativě potřebují od prádelny kromě vyprání i velmi mnoho dat.

„I proto mají vzdálený přístup do našeho systému, což jim usnadňuje práci například při auditech,“ doplňuje manažerka. Vše, co „jde do prádla“, má na sobě čárový kód, ukazuje na jeden z oděvů, který před námi ve vozíku spolu s dalšími kusy čeká na svou „očistu“.

„Ten má na sobě každý oděv a díky němu máme přehled o každém kusu – nejen o tom, kolikrát byl praný, ale i o tom, pro koho je určený, a tedy i do které prací šarže patří, jak se s ním má zacházet.“

Každý zákazník je totiž specifický, jeden chce sterilizaci pomocí autoklávu, druhý pomocí gama záření, o které se starají ve Veverské Bítýšce. „Prostě když znáte historii zákazníka, víte, co a jak, a spoří vám to čas,“ vysvětluje manažerka.

Specifická činnost

Rozdíl je ale i ve finálním složení oděvů a jejich zavakuování, o což se v době naší návštěvy staralo v izolované prosklené místnosti trio pracovníků ve speciálních prodyšných oblecích.

Od okolního světa je kromě personální propusti, skrz kterou přicházejí do místnosti nebo z ní vycházejí, odděluje jen pár otvorů, kterými mohou prostrčit ruce ke kolegyním a předat jim dekontaminované pracovní oděvy. Ty se pak s pomocí kódů a počítače starají o třídění a finální kontrolu kvality oděvů.

„Lidé tu jsou velmi kvalifikovaní. Není to tak, že by se tu operátor zaučil během týdne, jde spíše o dva tři měsíce. Je to i tím, že každý zákazník je specifický a má své speciální potřeby. Nejde jen o rutinní činnost, musíte u práce více přemýšlet,“ uzavírá Mlčochová.