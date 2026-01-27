peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Zbrklá ČNB? Česko prodělalo desítky miliard ukvapeným prodejem zlata

Se současným závratným růstem ceny zlata závratně narůstá také ztráta České republiky z kvapného rozprodeje „zlatého pokladu republiky“ koncem 90. let minulého století.

Zlaté slitky. Nákupy zlatých rezerv centrálními bankami se v čase pandemie výrazně propadly. Foto: Pixabay

Napsal Lukáš Kovanda
-
naposledy aktualizováno 27. 1. 2026 14:54
Před takřka 30 lety pudila Českou národní banku (ČNB) k rychlému prodeji zlata obava, že když neprodá dostatečně hbitě, jiné centrální banky ji předeženou a jí nezbude nic jiného než prodávat za ještě nižší cenu. Ovšem i tak nakonec prodávala v období historicky takřka nejnižších cen zlata.

ČNB se tehdy během pár měsíců zbavila zlata střádaného už od dob Rakouska-Uherska. Centrální banka z něj při zrodu Československa vytvořila základ svých zlatých rezerv převedením více než tuctu tun žlutého kovu. Tuto rezervu v téže době rozšířilo zlato ze sbírky na zlatý poklad republiky, což byly dobrovolné příspěvky jejích obyvatel.

Jak zachycuje tabulka níže, tuzemská centrální banka se koncem 90. let zbavila zhruba 51 tun zlata. Utržila za něj přibližně 16 miliard korun, což kvůli inflaci odpovídá dnešním necelým 40 miliardám. Kdyby to samé množství zlata jako tehdy prodala dnes, utržila by 170 miliard, tedy reálně – po zohlednění inflace – o nějakých 130 miliard více.

TABULKA: Tržní ceny zlata a hodnota zlatých rezerv v USA a ČR

Zdroj: archiv autora

Zbytečný spěch

Jeden – specifičtější – příklad za všechny ilustruje někdejší až obsesivní spěch ČNB při prodeji zlata. V roce 1998 vítězné mocnosti druhé světové války rozpustily Tripartitní komisi pro navrácení zlata uloupeného nacisty.

V rámci konečného vypořádání ČNB obdržela od této komise zhruba 330 kilogramů zlata. Nelenila a obratem je prodala za 100 milionů korun. Tuto částku takřka celou poslala do státního rozpočtu. Kvůli inflaci tehdejších 100 milionů odpovídá zhruba dnešním 225 milionům.

Kdyby však ČNB uvedenou část zlata uloupeného nacisty prodávala až letos, nyní, vynese jí to 1,1 miliardy korun, tedy reálně takřka pětkrát tolik.

Ještě v roce 2000 se přitom představitelé ČNB nechávali slyšet, že prodejní cena kovu, které dosáhli v roce 1997 – 323 dolarů za unci – byla ještě úspěchem. V rychlosti likvidace zlatých zásob země jim však ve druhé polovině 90. let mohla z dnešní EU konkurovat jedině Malta.

Ostatní centrální banky zemí EU postupovaly obezřetněji. Neprohloupily. Zhruba od roku 2005 totiž zlato začalo znatelně zhodnocovat, což jim do dnešních dní dalo přes 1100 procent výnosu. ČNB, respektive Česku zbyly oči pro pláč.

Samozřejmě, po bitvě je každý generál. Koncem 90. let, v geopoliticky klidné éře, nikdo nemohl tušit, jak závratně zlato zase podraží. ČNB však rozprodávala extrémním tempem i na poměry EU. Ostatní se takového kvapu vyvarovali, Česko ne…

Lukáš Kovanda

