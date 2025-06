Snížený rating USA, tahanice kolem dostavby Dukovan a Amerika s Čínou mají na čas celní příměří aneb souhrn ekonomických událostí 20. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento týden se ukázalo, že cimrmanovská hláška: „očekávání je matkou zklamání“ je stále poplatná. Mám na mysli od víkendu avizované (a očekávané) setkání na neutrální turecké půdě hlav Ruska a Ukrajiny s (očekávanou) dohodou na nějakém válečném příměří nebo alespoň dočasné dohodě klidu zbraní. Nicméně Vladimir Putin usoudil, že do Istanbulu se mu za Volodymyrem Zelenským nechce (a zároveň se objevila zpráva, že se chystá do Iránu). Takže otěže jednání mají převzít další zástupci obou zemí. (Nutno podotknout, že zde už takové očekávaní nepanuje). A tak se zdá, že naděje na alespoň dočasné utuchnutí válečné vřavy na Ukrajině se zatím oddaluje a jak tvrdí někteří analytici, Rusko jen „natahuje“ čas. Uvidíme jestli znovu „rozzlobí“ hlavu Bílého domu Donalda Trumpa, ale ten spíše od „povolební tutovky“ v podobě míru na Ukrajině bude řešit, kam zaparkovat nový letoun Air Force One od Saúdské Arábie. Tak snad to v Americe nedopadne – slovy Cimrmana – voláním po „sebekritice“: kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?

Moody´s snížila rating USA

Americká agentura Moody’s Investors Service snížila rating úvěrové spolehlivosti Spojených států z nejvyššího stupně Aaa na Aa1, informují agentury Reuters a AFP. Je to první takový krok od lednového jmenování Donalda Trumpa americkým prezidentem. Moody’s byla poslední ze tří hlavních ratingových agentur, která USA hodnotila nejvyšším stupněm.

USA po dohodě s Čínou odkládají cla

Spojené státy a Čína se dohodly na výrazném snížení dodatečných cel a na 90 dnů přeruší výběr většiny z nich. Po víkendovém jednání v Ženevě to oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Takzvaná reciproční cla podle něj na obou stranách klesnou o 115 procentních bodů, uvedla agentura Reuters. Obě země usilují o ukončení celní války, která kvůli abnormálně vysokým clům znamená faktické obchodní embargo.

Inflace je v ČR nejníž za 7 let

Spotřebitelské ceny v ČR v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,8 % z březnových 2,7 %. Meziroční inflace tak byla nejnižší od března 2018. Meziměsíčně ceny klesly o 0,1 %. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předběžný odhad z minulého týdne. Podle statistiků je důvodem nižší inflace mimo jiné zlevnění pohonných hmot a loňská vyšší srovnávací základna.

Jak to bude s dostavbou Dukovan?

Podpis finální dohody s vítězem tendru – jihokorejskou společností KHNP byl původně plánovaný na středu 7. května, Krajský soud v Brně ovšem den předtím předběžným opatřením tento podpis zablokoval. Rozhodl tak na návrh francouzské firmy EDF, jež v soutěži neuspěla a která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něj byl tendr v pořádku. O žalobě EDF zatím soud nerozhodl. O odklad podpisu smlouvy požádal v dopise datovaném 2. května rovněž místopředseda EK Séjourné. Nyní podle mluvčího komise probíhá předběžné posuzování celé věci a není možné předjímat, jaké budou další kroky.

TikTok zlobí EK

Evropská komise (EK) obvinila provozovatele čínské platformy TikTok z porušování pravidel EU kvůli netransparentnosti v reklamě. Komise, která v EU plní i funkci antimonopolního úřadu, to uvedla v tiskové zprávě. TikTok, který patří čínské firmě ByteDance, se může k předběžnému nálezu vyjádřit. Pokud ale podezření komise nevyvrátí, hrozí mu pokuta až do šesti procent z ročního globálního obratu.

Trump si plácl se Saúdy

Americký prezident Donald Trump a saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán podepsali dohodu o strategickém hospodářském partnerství. Trump podepsal dohodu o hospodářské výměně v celkové hodnotě 1,2 bil. USD (26,7 bilionu Kč). Součástí jsou smlouvy o spolupráci v energetickém, těžebním a obranném průmyslu, přičemž zakázky pro americké firmy dosahují hodnoty 600 mld. USD (13,4 bil. Kč), uvedl Bílý dům na webu. Dohoda o prodeji vojenského materiálu dosahuje hodnoty téměř 142 mld. USD (3,2 bil. Kč). Mimochodem protože firma Boeing má zpoždění s dodávkou nového prezidentského letadla pro Bílý dům, Katarci darují Spojeným státům luxusní letadlo v hodnotě 400 mil. USD.

Nissan a jeho brutální „cut“

Japonská automobilka Nissan Motor ve snaze zlepšit hospodaření zruší dalších 11.000 pracovních míst. Celkem půjde už o 20.000 míst, protože firma o zrušení 9000 pozic informovala už dříve. Počet zaměstnanců podniku se tak v celém světě sníží asi o 15 %, uvedla agentura Kjódó. Počet výrobních závodů pak Nissan sníží ze 17 na 10.

EBRD Česku nevěří

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) opět zhoršila výhled růstu české ekonomiky, zdůvodňuje to zejména situací v Německu. Na letošní rok očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) o 1,6 %, zatímco v únorovém výhledu počítala s růstem o 1,9 %. Banka to uvedla v aktualizovaném výhledu. Na příští rok počítá s růstem české ekonomiky o 2,2, což je o dvě desetiny procentního bodu méně, než čekala v únoru.

ČEZ navrhuje dividendu 47 korun

Energetická skupina ČEZ navrhuje vyplatit z loňského zisku dividendu přes 25 mld. Kč. To je 80 % upraveného zisku a v přepočtu na jednu akcii to znamená 47 korun. O návrhu bude hlasovat valná hromada 23. června. Za první čtvrtletí firma vykázala očištěný čistý zisk 12,7 mld. Kč, meziročně tak vydělala o šest procent méně.

Obří kabelová fúze

Americké firmy Charter Communications a Cox Communications se dohodly na fúzi v hodnotě 34,5 mld. USD (více než 767 mld. Kč). Firmy to oznámily ve společné tiskové zprávě. Dohoda spojí dva z největších poskytovatelů kabelových služeb ve Spojených státech, letos jde o jednu z největších obchodních transakcí ve světě, uvedla agentura Reuters.

Hypotéka bez nemovitosti

ČSOB Hypoteční banka spouští nový produkt, který má posílit pozici kupujících na napjatém trhu s nemovitostmi. ČSOB Hypotéka bez nemovitosti totiž umožňuje zájemcům nejprve získat a podepsat hypoteční úvěr s garantovanou sazbou, a až potom hledat vysněné bydlení. Reaguje tak na rekordně vysoké ceny staveb a pozemků a rostoucí tlak

na rychlé rozhodování kupujících. V rámci nového produktu banka navíc klientům automaticky sníží sazbu, pokud tržní úroky klesnou, a k dispozici dává i odbornou technickou inspekci nemovitosti.

Objem hypoték mírně klesnul

Banky a stavební spořitelny poskytly v dubnu hypotéky za 32,2 mld. Kč, což je proti březnu pokles o téměř 2 %. Nové úvěry bez refinancování klesly o čtyři procenta na 26 mld. Kč. Úrokové sazby v březnu pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,68 % na 4,65 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Trump zaútočil na farmaceutiky

Americký prezident Donald Trump dnes podepsal exekutivní příkaz, který podle něj povede ke snížení cen léků ve Spojených státech o 59 až 90 %. Především Evropská unie ale podle Trumpa bude muset za léky platit více, aby se příjmy farmaceutických firem výrazně nesnížily. Pokud tak EU, která je v Trumpových očích v mnoha ohledech „zákeřnější“ než Čína, neučiní, projeví se to na clech.

PPF má zálusk na větší díl z Pro7

Investiční skupina PPF nabídla odkup akcií německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 s cílem zdvojnásobit svůj podíl na 29,99 %. Reaguje tak na nabídku italské MFE-MediaForEurope rodiny Berlusconiů, která chce ProSiebenSat ovládnout. PPF nabídla za akcii sedm eur, což je o 21 procent více, než je předpokládaná nabídková cena MFE.

Nezaměstnanost v ČR stagnuje

Nezaměstnanost v Česku dosáhla v dubnu 4,3 %, zůstala stejná jako v březnu. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce v celé zemi 318.540 lidí, o 3600 méně než v březnu. Současně vzrostl počet evidovaných volných pracovních míst, a to o 4046 na 95.798. Meziročně se podíl nezaměstnaných zvýšil, loni v dubnu činil 3,7 %. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Analytici přitom předpokládali, že kvůli sezonním pracím by dubnová nezaměstnanost mohla oproti březnu klesnout o 0,2 procentního bodu na 4,1 %.

Dimon chystá odchod s JPMorgan

Generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon se chystá pomalu uzavřít svou mimořádně úspěšnou kariéru v čele největší americké banky. Jeho plánovaný odchod ale vyvolává mezi investory obavy z budoucnosti banky, kterou vede od roku 2006. Pod jeho vedením JPMorgan Chase dlouhodobě překonává konkurenci, což potvrzuje i mimořádná návratnost investic dosahující v průměru 20 % ročně.

Kofola chystá nové sídlo

Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko do dvou let zrekonstruuje budovu Nových koupelen v historickém areálu Dolu Hlubina v Ostravě. Budova poté bude jejím novým sídlem. Odhadované náklady přesahují 230 mil. Kč, Evropská unie přispěje přibližně 57 %.

Dalších pár firemních výsledků v kostce:

Potěšily: ČSOB; UniCredit Bank v ČR a SR; AAA Auto; MTX Group; ČEZ; Footshop; MOL; FIXED; NETGEAR; Gevorkyan; Walmart; Siemens; Allianz; Foxconn; Tencent; Fox; Saudi Aramco.

Spíše zklamaly: Česká pošta; Alibaba; Honda;