Sedmimístná Škoda bude Peaq; CSG potvrdila přípravu IPO a Babišova vláda dostala důvěru aneb souhrn ekonomických událostí 3. týdne 2026

Milé čtenářky, milí čtenáři,
z původního obchodníka se zbraněmi se česká zbrojní skupina Czechoslovak Group (CSG), jejímž vlastníkem je Michal Strnad, stala jednou z nejvýznamnějších zbrojařských firem v Evropě. A nyní se chystá k historickému kroku, když plánuje vstoupit na burzu. Podle analytiků by mohlo jít o jeden z největších vstupů na amsterdamskou burzu od roku 2021. Předpoklady hovoří o tom, že by CSG mohla získat přes 3 miliardy eur (tedy přes 70miliard korun). Je tak potvrzením, že (nejen) kvůli válce na Ukrajině zažívají zbrojařské firmy „zlaté časy.“ A netýká se to jen Strnadovy skupiny CSG ale i dalších firem po celém světě. Bohužel se jejich výrobky používají k tomu nejhoršímu co lze, k zabíjení. Přesně jak praví jeden z klasických citátů: „Svět nám dal vědu — a my z ní udělali zbraně. To nejtragičtější je, že je používáme sami proti sobě…“
Libor Akrman
šéfredaktor Peak.cz
Potvrzeno: CSG chystá IPO
Holding CSG podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterodamu. Prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat akcie za 750 mil. eur (zhruba 18 mld. Kč), vyplývá z tiskové zprávy CSG. Peníze firma využije na další rozvoj. Společně s tím se v rámci této emise hlavní akcionář CSG – společnost CSG FIN – chystá prodat část akcií CSG, které vlastní. Holding už obdržel závazné nabídky od tří investorů – společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC – za celkem 900 mil. eur (téměř 22 mld. Kč).
Nové soláry ubývají, přibývá baterií
Úbytek nových instalací solárních elektráren loni v Česku zrychlil, přibývat naopak začaly baterie. V loňském roce bylo nově připojeno 27.298 fotovoltaických elektráren, meziročně o 17.295 méně. Celkový výkon nových zdrojů klesl skoro o třetinu na 696 megawattů (MW). Postupně naopak přibývá zařízení k akumulaci energie. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Připomněl, že pokles poptávky loni vedl ke krachu řady zavedených solárních firem.
Škoda chystá 7místný Peaq
Nová elektrická 7místná vlajková loď značky Škoda se jmenuje Peaq. Navazuje na studii Vision 7S, která stanovila před více než 3 lety směr budoucího vývoje portfolia modelů Škoda. Nový plně elektrický 7místný model ponese název Peaq je navržen s důrazem na dobře známé a zákazníky oceňované hodnoty značky – prostornost, praktičnost a komfort. Sedm míst v interiéru osloví rodiny i všechny, kteří chtějí kombinovat práci, volný čas a cestování.
Babišova vláda má důvěru
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech. V dolní komoře podpořilo vládu všech 108 poslanců trojice koaličních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů.
Tlak na šéfa Fedu se stupňuje
Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell oznámil, že federální prokurátoři zahájili trestní vyšetřování, které se ho týká. Uvedl, že se jedná o bezprecedentní krok, jenž podle něj souvisí s politickým tlakem ze strany administrativy prezidenta Donalda Trumpa. V reakci na zprávu nejprve posílil dolar a výrazně zdražilo zlato, to na rozdíl od americké měny drželo většinu zisků i v pondělí dopoledne.
Loňský hypoteční boom
Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 406 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 48 %. Jde o druhý největší objem za 30 let hypotečního trhu v ČR, nejvyšší byl v roce 2021. Nové úvěry bez refinancování stouply loni o 41 % na 321 mld. Kč, což znamenalo také druhý nejsilnější rok. Úrokové sazby v prosinci zůstaly v průměru pod 4,5 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
Paramount žaluje Warner Bros
Společnost Paramount Skydance podala žalobu na Warner Bros. Discovery (WBD) u soudu ve státě Delaware. Tvrdí, že vedení mediální skupiny neposkytuje akcionářům dostatek informací potřebných k posouzení nepřátelské nabídky na převzetí. Podle generálního ředitele Paramountu Davida Ellisona se žaloba týká snahy získat od vedení WBD podrobnější informace o ocenění společnosti a o transakci, kterou WBD uzavřela s Netflixem.
E-shopy měly v Česku loni žně
Obrat e-shopů v Česku loni meziročně vzrostl o šest procent na 206 mld. Kč. Vyplývá to z dat Asociace pro elektronickou komerci (APEK) a on-line srovnávače Heureka. Vyšší než 200 mld. Kč byl obrat vůbec podruhé, poprvé se tak stalo v roce 2021, kdy poptávka rostla vlivem pandemie covidu-19. Stejně jako v minulých letech i v uplynulém roce tvořily největší část tržeb prodeje elektroniky.
Lesy ČR bez ředitele
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) dnes odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Dočasným řízením podniku je pověřený výrobně-technický ředitel Libor Strakoš. Odvolání Šebestyán odůvodnil tím, že se Lesy ČR za Šafaříkova vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Výsledek výběrového řízení na nového ředitele by měl být přibližně za měsíc.
Obnova jaderek vyjde ČEZ na miliardy
V JE Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy zařízení 4,4 mld. Kč, o 200 mil. víc než vloni. V plánu tam má řadu investičních akcí. Čtyři dukovanské bloky chce provozovat celkem nejméně 60 let. Energetici budou letos pracovat na akcích, které se vztahují k turbínám, čerpadlům a dalším klíčovým zařízením. Chystat budou také projekt modernizace strojoven.
Do modernizace JE Temelín pak investuje 3,8 mld. Kč. Je to o 700 mil. Kč více než loni. Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, bude pokračovat modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod.
Rozpočtová rada: Námitky k rozpočtu na 2025 se naplnily
Námitky, které měla Národní rozpočtová rada (NRR) k sestavení státního rozpočtu na rok 2025, se v plné šíři naplnily. Výslednému saldu ale pomohl lepší než očekávaný výkon ekonomiky, řekl novinářům předseda rady Mojmír Hampl. Stát loni nedodržel plánovaný schodek 241 mld. Kč, když v hotovostním vyjádření skončil rozpočet deficitem 290,7 mld. Kč, při očištění o příjmy z Evropské unie to bylo 250 mld. Kč.
Stavebním spořitelnám se loni dařilo
Stavební spořitelny loni poskytly úvěry za 67,2 mld. Kč, proti roku 2024 se jejich objem zvýšil o 30,4 %. Rostl zájem zejména o úvěry, kdy klienti neručí vlastní nemovitostí. Počet nových smluv o stavebním spoření se meziročně snížil o 3,4 % na 437.067, klesla i úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Nezajištěné úvěry, které se zpravidla využívají k rekonstrukci bydlení, tvořily 86 % z celkem 51.258 poskytnutých úvěrů. Jejich objem meziročně narostl o 41,5 % na 38,8 mld. Kč.
Inflace na konci roku stagnovala
Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci vzrostly meziročně o 2,1 %, stejně jako v listopadu. Důvodem růstu byly zejména ceny bydlení. Za celý rok 2025 činila průměrná míra inflace 2,5 %, předloni byla o desetinu procentního bodu nižší. Ceny zboží vzrostly loni o 1,1 %, ceny služeb o 4,7 %. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad.
Maloobchodní tržby táhne e-commerce
Maloobchodní tržby v České republice loni v listopadu zrychlily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel stouply o 4,6 %, v říjnu to bylo podle revidovaných údajů o 2,4 %. K růstu přispěl zejména internetový prodej. Meziměsíčně byly listopadové tržby obchodníků vyšší o 0,8 %, informoval na webu ČSÚ.
Alphabet už 4bilionový
Tržní hodnota technologické společnosti Alphabet poprvé v historii přesáhla 4 bil. USD (83 bil. Kč). Stalo se tak poté, co společnost Apple oznámila, že bude na poli umělé inteligence (AI) spolupracovat s dceřinou firmou Alphabetu, společností Google. Apple a Google se dohodly na víceleté spolupráci. Podle serveru CNBC se bude opírat o modely Gemini a cloudovou technologii Googlu pro budoucí základní modely Applu.
Zlato znovu posunulo cenový rekord
Cena zlata k okamžitému dodání v týdnu poprvé překonala hranici 4600 dolarů (96.655 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, které se obchodovalo za více než 92 USD za troyskou unci. Ceny těchto kovů se zvýšily v situaci, kdy americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.
Slovenská 365.bank definitivně patří KBC
Belgická KBC Group dnes dokončila nákup podílu 98,45 % ve slovenské bance 365.bank od finanční skupiny J&T Finance Group za 708 mil. eur, tedy zhruba 17,2 mld. Kč. Dohoda, která byla oznámena 15. května 2025, nyní získala schválení všech příslušných orgánů a byla oficiálně uzavřena. Nákup KBC umožňuje v budoucnu sloučit 365.bank se slovenskými bankovními aktivitami skupiny pod značkou ČSOB. Transakce posiluje její ambice zůstat předním finančním hráčem ve střední a východní Evropě.
WOOD & Company prodává bratislavské centrum BBC1
Finanční skupina WOOD & Company má za sebou třetí úspěšný prodej v segmentu kanceláří. Po zhruba roce od prodeje první administrativní budovy Westend Tower v Bratislavě se uskuteční transakce týkající se Bratislava Business Center (BBC1).
Ford a GM se pouštějí do skladování energie
Automobilky stále více investují do podnikání v oblasti skladování energie, protože poptávka po bateriích pro elektromobily klesá. Konkurovat tak mají například i Tesle, která už je v tomto odvětví významným hráčem. Skladování energie využívá řadu stejných technologií jako baterie elektromobilů, a to k ukládání energie pro domácnosti, podniky a dokonce i veřejné služby. Tesla do tohoto odvětví investuje už nejméně deset let.
BlackRock má rekordní množství aktiv
Největší správce aktiv na světě BlackRock dosáhl na konci loňského roku historického maxima spravovaných aktiv ve výši 14 bil. USD. Rekord podpořil silný příliv peněz do dlouhodobých finančních instrumentů, zejména do ETF, a také integrace rozsáhlých akvizic v oblasti privátních trhů. Jen za poslední tři měsíce roku do firmy přiteklo celkem 342 mld. USD klientských prostředků, přičemž celoroční příliv kapitálu dosáhl rekordních 698 mld. USD.
ČEZ chce prodat slovenské JESS
Energetická skupina ČEZ jedná se slovenským státem o prodeji svého 49% podílu v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS). Podle výroční zprávy za rok 2024 byla před dvěma lety účetní hodnota podílu necelé tři miliardy korun.
Výsledková sezóna se rozjíždí:
Potěšily: Delta Air Lines; JPMorgan Chase; Bank of America; Wells Fargo; Citigroup; TSMC; Morgan Stanley;
Spíše zklamaly: -.