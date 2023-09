Rusko má problém. Nedokáže porazit populární dolar, má blokované miliardy v Indii

Rusku se dařilo dlouhé měsíce vzdorovat západním sankcím tím, že přesunulo prodeje nerostných surovin, zejména ropy a zemního plynu, do dvou největších asijských ekonomik, do Číny a Indie. Ruský diktátor Putin také věřil tomu, že se mu podaří přesvědčit zbytek světa, aby nepoužíval americký dolar jako rezervní měnu.

Zejména při nákupu a prodeji různých komodit, nejen ropy, se dolar celosvětově mezi obchodníky používá. Protiruské sankce Západu ale izolovaly Rusko od amerického dolaru (respektive euru), který je volně směnitelný a je bez problémů akceptován obchodníky po celém světě.

Indické rupie volně směnit nejde

Orientace Kremlu na asijské země má ale také svá negativa. Naplno se to ukazuje u obchodování s Indií. Rupie totiž nejsou volně směnitelné. Kreml sice inkasuje v přepočtu zhruba miliardu dolarů měsíčně za ropu, peníze má ale blokovány v indické měně na účtech v místních bankách.

Agentura Bloomberg uvedla, že k penězům nemá Kreml přístup, protože indická centrální banka zakázala jejich převod do Ruska.

Ekonom a spolupracovník britského think-tanku Chatham House Timothy Ash potvrdil, že současný vývoj ruské ekonomiky a oslabování rublu k dolaru ukazuje, že ve světové ekonomice stále kraluje americká měna.

Dolar je stále králem

„Pro Rusko, Čínu a další neexistuje žádné rychlé řešení, když se globálně stále jedná o ‚americký dolar, kterému věříme‘,“ řekl pro americký magazín Newsweek. A dodal: „Myslím, že Rusko teprve zjišťuje, proč všichni věří dolaru. Je volně směnitelný, zatímco rupie nikoliv.“

Aditja Bhan z ekonomického think-tanku Observer Research Foundation z Dillí vysvětlil, že indická vláda poskytuje Kremlu a dalším státům pouze částečně konvertibilní kapitálové účty, jež nejsou volně směnitelné. Vláda Naréndry Módího se obává, že by volná směnitelnost rupie vedla k výrazné nestabilitě kurzu indické měny.

Rusko by podle agentury Reuters mohlo mít na indických účtech zablokováno v přepočtu až 39 miliard dolarů, které fakticky Kremlu chybí na financování války na Ukrajině. „Je to problém,“ stěžoval si už během května ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Rusko prý tyto prostředky nutně potřebuje.

Kreml se smiřuje, že prostředky neuvidí

V září pak musel šéf ruské diplomacie přiznat, že miliardy dolarů v rupiích ale nebude moci využít jinak, že formou investic přímo v nejlidnatější zemi světa, která již předstihla Čínu.

„Hovořili jsme s indickým ministrem zahraničí Subrahmanjamem Džajšankarem v Jakartě a diskutovali jsme o bilaterálních otázkách, včetně problémů, jako je mechanismus plateb mezi Ruskem a Indií. Nashromáždilo se mnoho miliard rupií. Indičtí přátelé nás ujistili, že nabídnou oblasti, kam je lze investovat,“ prohlásil Lavrov podle ruské agentury TASS.

Komplikací pro Kreml je zejména to, že Indie do Ruska téměř žádné zboží nevyváží. Zatímco Indie má kromě ropy zájem o zbraně, do Ruska vyvezla asijská ekonomika mezi dubnem 2022 a únorem 2023 zboží v hodnotě 3 miliard dolarů. Dovoz je ale více než desetinásobný, činil 41,6 miliardy dolarů, vyplývá z dat indické společnosti Factly.

Tlak na rubl se zvyšuje

Vysoký obchodní deficit Indie zhoršuje možnosti vypořádání s třetími zeměmi, připustil ředitel Institutu mezinárodní ekonomie a financí při ruském ministerstvu ekonomického rozvoje Alexandr Knobel.

Bývalý ruský ministr financí Michail Zadornov napsal, že nemožnost vrátit příjmy za prodej ruské ropy do Indie (často s velkou slevou) do ruského rozpočtu zvyšuje tlak na směnný kurz rublu vůči dolaru. „V Indii nemáme co koupit, ale nemůžeme tyto rupie vrátit, protože rupie je nesměnitelná měna,“ shrnul pro zpravodajský web RBC.

Kreml také navrhuje, aby se vytvořila alternativní měna k dolaru všech zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). Zatím ale příslušné země k dohodě nezávislého platebního mechanismu na Spojených státech nedospěly.