Rozvojové země chtějí změnit mocenskou mapu. Hodlají konkurovat Západu

Původní členové BRICS: Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika se rozhodli minulý týden pozvat do klubu i Argentinu, Egypt, Írán, Etiopii, Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty.

To je zvláštní slepenec zemí, z nichž mnohé hrají klíčovou roli při těžbě ropy. BRICS tak může jednou směle konkurovat OPEC, protože dalších 34 zemí stojí v řadě a také se chtějí stát členy BRICS. Zemí vyvážejících ropu tak bude časem v BRICS více.

Zajímavé je slyšet argumenty, proč se chtějí tyto země proti Západu spojovat. Prý to jsou sankční režimy, což bude asi největší problém Ruska. Také to má být neadekvátní vliv Západu na chod mezinárodních organizací, což je asi při počtu obyvatel problém Číny a Indie.

Prý jim také vadí, že Západ pro sebe vykoupil vakcíny na covid-19 na úkor chudých zemí, což bude problém Afriky. Já to vnímám především jako snahu rozdat nové geopolitické karty a vytvořit protiváhu Západu.

Jenže takto to nikdo z diplomatů pojmenovat nechce. Hlavně menší země jako Jihoafrická republika nechtějí uskupení stavět do tohoto světla. Potřebují ještě minimálně několik let dobré vztahy s USA.

Čína se však k tomuto tématu nevyjadřuje vůbec, protože ta to tak podle mě musí chápat. Její celá zahraniční politika je proti Západu. Pokud se jí podaří získat pár satelitů, jako kdysi míval Sovětský svaz v RVHP, byl by to jen bonus.

Země, které nemají mnoho společného

Ale je to složitější, protože je BRICS nesoudržný slepenec. Víme, jak se Indie pře s Čínou o hranice. Tyto dvě velmoci jdou spíš proti sobě a Indie, která už vysílá vozítka na měsíc, nebude nikomu satelitem.

To samé platí pro Rusko. Zatímco Rusko je se Západem ve válce, ačkoli se tváříme, že to tak není a je to válka Ukrajiny, Saudská Arábie nebo Argentina mají se Západem dobrý vztah.

Západ slovy USA a Německa prý v seskupení BRICS hrozbu nevidí, s čímž souhlasím. BRICS už existuje řadu let a zatím tato organizace nedokázala nic podstatného. Chybí jí vedení, je tam zkrátka tam moc kohoutů na jednom smetišti. Země se pak nedokáží shodnout prakticky na ničem.

Graf: Vývoj HDP zemí skupin BRICS a G7 s výhledem do roku 2028

Pro některé je sice spojovacím prvkem nenávist k USA, ale to také neplatí u všech. Brazílie si od spojení rozvíjejících se zemí slibuje novou měnu, která bude protiváhou dolaru. To je jen divoký sen brazilského prezidenta.

Proč by na něco takého přistoupily Čína s Indií? Ty se naopak budou snažit, aby se v budoucím uspořádání světa staly novým dolarem jejich měny. Navíc nelze udržovat jednotnou měnovou politiku pro tak odlišné země, které mohou společnou měnu používat jen jako účtovací jednotku. Proč ale znovu vymýšlet něco, co už vymyšleno bylo? Stačí použít čínský jüan.

Celou organizaci BRICS proto vnímám jen jako projekt, který umožní Číně a Indii lépe vyvážet zboží do rozvojových zemí. Představa, že Čína jedná s Etiopií jako s rovným partnerem, je úsměvná. A to musí malé a chudé státy chápat. BRICS není o bratrství a rovnosti…