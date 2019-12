Johnsonův volební triumf rozhodl nejen o budoucnosti brexitu

Británie už má v otázce brexitu jasno. Boris Johnson zaznamenal výrazné vítězství a bude mít v novém Parlamentu většinu s převahou 74 křesel. To mu umožní pravděpodobně ještě před Vánoci schválit jeho dohodu o vystoupení z EU v Parlamentu a poslat ji následně do Bruselu, kde by ji měli schválit europoslanci. Nic by tedy nemělo stát v cestě tomu, aby Británie 31. ledna 2020 opustila EU.

Šibeniční termíny v předvánočním čase

Tím ovšem zdaleka není vše hotovo. Odchodem z EU pouze startuje další přechodné období. V tom v zásadě bude většina věcí fungovat tak, jako by Británie byla členskou zemí EU, a mělo by se současně dohodnout prakticky vše důležité ohledně budoucích vztahů – od obchodních vztahů přes bezpečnost, obranu, ochranu dat, vědeckou spolupráci až po rybolov.

A nebude na to úplně dost času. Podle “rozvodové smlouvy”, kterou v nejbližších týdnech pravděpodobně schválí britští poslanci, má být vše dohodnuto do konce roku 2020. Už nyní proto hovoří diplomaté na obou stranách o tom, že se jedná o šibeniční termín.

A i proto se domníváme, že další prostor pro zisky libry je v tuto chvíli spíše omezený. Za librou také nestojí nijak silné domácí fundamenty – Británie se stále pere s poměrně vysokou vnější nerovnováhu (deficit běžného účtu přesahuje 3,5 procenta HDP) a přetrvávající nejistota spojená s vyjednáváním v příštím roce pravděpodobně bude britskou ekonomiku držet na uzdě a neumožní britské centrální bance v nejbližší době pomoci libře zvyšováním úrokových sazeb…

Krom Brexitu a obchodních válek včera investoři sledovali i první vystoupení Christine Lagardové po zasedání Evropské centrální banky. Měnová autorita na letošním posledním zasedání nic klíčového nezměnila. Sazby a program nákupu dluhopisů (APP) běží dál tak, jak jej Christine Lagardové připravil její předchůdce Mario Draghi.

Dál navíc platí, že ECB nechce zvyšovat sazby dřív než uvidí inflaci “robustně” stoupat k cíli. To podle nové prognózy, která počítá se slabším růstem, ECB nepředpokládá ani v roce 2022, kdy by měla inflace vyšplhat “pouze” k 1,6 rocenta. Hlavní zpráva tak zůstává stejná – nečekejte v bližší ani vzdálenější budoucnosti jakýkoliv obrat směrem k utaženější měnové politice.

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Stavebnictví čeká revoluce: jak šetrněji vyrábět cement, který tvoří osm procent skleníkových plynů

Burzovní start podniku Saudi Aramco „přepisuje dějiny“

Britské volby a ECB mohou naposledy v tomto roce rozhýbat trhy