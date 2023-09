Je celní válka Evropy s Čínou na spadnutí? Roste tlak na cla pro čínské elektromobily

Evropský automobilový průmysl, který byl dosud motorem evropské ekonomické prosperity, má obavy z Číny. Zejména při přechodu na plně elektrické vozy se obává levné čínské konkurence. I proto se stále častěji objevují výzvy k uvalení dovozních cel.

Kritika čínského zboží zazněla už také z úst předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. V projevu před evropskými poslanci nedávno prohlásila, že Peking zaplavuje globální trhy levnými elektromobily. Německé političce se nelíbí zejména „masivní vládní dotace“, kterými komunistická vláda produkci elektromobilů podporuje.

Soutěž musí být spravedlivá

To vede k výrazně nižším cenám vyrobených čínských aut přímo v Evropě. „Máme rádi konkurenci, ale musí to být spravedlivá soutěž,“ zdůraznila šéfka Komise von der Leyenová v rozhovoru pro Bloomberg.

V tomto kontextu se připomíná osud německého fotovoltaického průmyslu. Toto odvětví před dvěma dekádami podcenilo čínskou konkurenci a nakonec z trhu prakticky zmizelo, protože nedokázalo cenovou válku vyhrát.

I když byla historicky většina fotovoltaických technologií pro komerční účely vyvinuta v Německu a firmy dostávaly také státní dotace, Peking tento model okopíroval. Nakonec dokázal vyvíjet a následně vyrábět fotovoltaické panely rychleji a především levněji.

GRAF: Globální prodeje elektromobilů v roce 2022

Podle největších značek, počet kusů.

Zdroj: Clean Technica

O třetinu levnější než Volkswagen

Situace se nyní opakuje i na poli výroby akumulátorů a elektromobilů. Čínští výrobci navíc vyhlásili prodejní ofenzivu svých značek přímo na evropském trhu.

Švýcarská banka UBS vypočítala, o kolik levnější jsou čínské vozy s elektrickou zástrčkou oproti zavedeným evropským značkám nebo také ve srovnání s americkými vozy Tesla.

„Čínský vůz BYD Seal má o 15 procent nižší cenu než Tesla Model 3 vyrobený v Šanghaji a o více než 35 procent než VW ID.3 vyrobený v Německu,“ napsal v poznámce pro investory automobilový analytik Paul Gong. Zmíněný Volkswagen ID.3 se přitom na českém trhu prodává od ceny jednoho milionu korun.

Gong ale dodal, že nelze říci, že veškerá cenová výhodnost čínské produkce jde pouze na vrub vládních dotací: „Efektivita čínské výroby a také velké objemy dodávek základních komponentů přispívají k cenové výhodě, ale také k technologickému know-how.“

Čínské vozy už podle odborníků ani nelze považovat za „chudé příbuzné“ ve srovnání se zavedenými značkami západních firem.

Důkazy, že Peking porušuje pravidla WTO

Poněkud ostřeji ale vnímá čínskou konkurenci ředitel Rakouského institutu pro ekonomický výzkum (WIFO) Gabriel Felbermayr. Podle něj existuje dostatek důkazů, že čínský stát podporuje vlastní průmysl způsoby, jež odporují pravidlům Světové obchodní organizace (WTO).

Kromě přímých dotací pro automobilky ještě existují nepřímé formy pomoci. Zmiňuje podporu výroby akumulátorů a těžbu vzácných kovů, jež je na výrobu baterií navázána. Čína fakticky dotuje celý ekosystém výroby bezemisních aut včetně celého dodavatelského řetězce, vysvětlil Felbermayr v německém deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

VÍCE K TÉMATU:

Mercedes chce porazit Teslu. Nabízí dojezd 750 kilometrů



Na jedné straně sankce, na straně druhé bez Ruska by Evropa neměla vzácné kovy



Jak udržet Čínu na uzdě? V hlavní roli americká firma, která pokládá podmořské kabely

Na rozdíl od podpory v rámci EU jsou čínské dotace mnohem vyšší. Je ale těžké uvést konkrétní čísla, protože celý čínský systém je neprůhledný. Čína rovněž poskytla rozsáhlé finanční půjčky africkým zemím. Zde se už dlouhé roky snaží vybudovat monopol na těžbu vzácných kovů nezbytných pro výrobu akumulátorů.

Nicméně případné uvalení evropských cel na čínská auta by jistě přineslo reakci Pekingu a vrátilo se Bruselu „jako bumerang“. Hrozí tak, že by kroky vedení EU mohly rozpoutat celní válku mezi oběma obrovskými ekonomickými bloky.

Cla poškodí i evropské výrobce

Že celá situace není černobílá, dokládá i Gregor Sebastian z Mercator Institute for China Studies (MERICS) v Berlíně. Na čínském trhu totiž někteří západní výrobci, jako je Tesla nebo BMW, využívají výhodné půjčky od čínských bank, které by jinde za stejných podmínek nezískali. Navíc mohou získat nemovitosti a pozemky pro výrobu téměř zdarma, a proto mají v největší asijské ekonomice mnohem nižší výrobní náklady.

Čínské ministerstvo obchodu samozřejmě veškerou kritiku ze strany Evropské unie odmítá. Čínské automobilky podle úřadu dosáhly svého postavení na trhu tvrdou prací a neustálými technickými inovacemi.

Ministerstvo vyzvalo Brusel, aby s Pekingem spolupracovalo na vytvoření „spravedlivého, nediskriminačního a předvídatelného tržního prostředí“.

Neunáhlit se s radikálními kroky

Francouzská vláda už nabídla, že by mělo být zatím pouze zahájeno šetření, zda říše středu neporušuje dotacemi pravidla WTO. Zároveň varovala před unáhlenými a radikálními kroky.

Volker Treier z německé obchodní a průmyslové komory souhlasí s tím, že je třeba prozkoumat, zda Čína neporušuje pravidla hospodářské soutěže, ale celá situace by se neměla řešit zavedením cel. Německé automobilky totiž ve velkém vyrábějí auta přímo v Číně, z velké části pro místní zákazníky. Celní válka by je pak mohla poškodit mnohem více, než je tomu nyní.

Pokud by EU zavedla cla na dovoz automobilů z Číny, musela by totiž cla uvalit i na produkci vozů VW nebo BMW z této země. A tím by tyto vozy na evropském trhu dále podražily.

Analytik Sebastian navíc dodal, že třeba francouzská vláda rovněž ve velkém dotuje produkci elektromobilů. Felbermayr z WIFO navíc varoval, že pokud se varování Evropské komise naplní a skutečně zavede cla na čínská auta, bude se Čína zcela jistě „mstít“. A jistě by Číňané argumentovali i tím, že EU rovněž poskytuje dotace na svou průmyslovou výrobu. Spor by se pak mohl táhnout řadu let.