Finále Velké Ceny J+M Autodíly ukázalo sílu mladých techniků i podporu průmyslu

Technické vzdělávání a řemeslo mají v Česku silnou budoucnost, což potvrdilo i finále celostátní soutěže Velká Cena J+M Autodíly. V Národním technickém muzeu v Praze se začátkem prosince setkala špička mladých automechaniků, aby předvedli svoje znalosti, praktické dovednosti i schopnost obstát pod tlakem reálného provozu autoservisu.
|Bez partnerů by to nešlo
|Generálním partnerem byla společnost FEBI BILSTEIN, mezi hlavní partnery patřily SKF, MANN-FILTER a Filtron. Podporu dále poskytly také Valeo, KYB, TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., NRF, Schäffer a European Aerosols.
Prestižní prostředí muzea podtrhlo význam celé akce a zdůraznilo rostoucí důležitost moderních technických oborů. Velkou roli v kvalitě letošního ročníku sehrála také široká síť partnerů, která soutěži poskytla profesionální zázemí. Díky nim měli studenti přístup k moderním technologiím, odbornému know-how i k reálným postupům z praxe.
Do kvalifikací se zapojilo více než 1 000 mladých automechaniků ze všech 14 krajů. Nejprve absolvovali on-line testy z teorie. Do finále pak postoupilo 14 nejlepších – vítězové jednotlivých krajů, kteří v Praze tvořili absolutní špičku.
Finálový den prověřil jejich znalosti, dovednosti i schopnost řešit problémy pod tlakem. Odborná porota složená z profesionálů sledovala přesnost postupů, logické uvažování i samostatnost. Atmosféra byla férová, soutěživá a zároveň kolegiální – studenti si navzájem fandili, i když bojovali o každou sekundu.
Tři ocenění vítězové
Soutěž vyvrcholila vyhlášením tří nejlepších. Na prvním místě se umístil Jakub Hesoun ze školy SOŠ a SOU Písek. Druhé místo obsadil Adrian Šnajdárek ze školy Střední škola, Odry a třetí místo získala Anita Štanglicová ze školy SŠ-COPT Kroměříž. Pro oceněné nejlepší soutěžící byly připraveny hodnotné ceny. Vítěz získal 30 tisíc korun a jeho škola dalších 20 tisíc, druhé místo bylo oceněno 20 tisíci korunami pro finalistu 10 tisíci pro školu. Třetí oceněný získal 15 tisíc korun a 5 tisíc pro příslušnou školu. Finalisté obdrželi také diplomy, věcné ceny a nabídky stipendií.
„Finále ukázalo, že účast v této prestižní soutěži není jen o trofeji, ale především o startu profesionální kariéry. Mnozí účastníci získali nabídky na budoucí spolupráci a všichni odjížděli s cennou zkušeností, kontakty a novou sebedůvěrou. Velká cena J+M Autodíly tak podpořila kvalitu technického vzdělávání, propojila školy s průmyslem a pomohla tomu, aby vzdělávací systém lépe reagoval na rychlé změny v oblasti autoopravárenství.“ dodává Adam Petřík, výkonný ředitel společnosti J+M Autodíly.
Silné momenty finále přinesly situace, kdy soutěžící řešili technické úkoly s profesionální jistotou. Nechyběly napínavé okamžiky, v nichž rozhodovala přesnost měření nebo správné vyhodnocení dat, a řada výkonů si vysloužila spontánní potlesk.
Velká Cena J+M Autodíly se tak dál profiluje jako vzorová soutěž v oblasti automechaniky a jako důležitý pilíř podpory mladých techniků.
Organizátoři už připravují další ročník, který má ambici přilákat ještě více škol a talentovaných studentů z celé republiky.
Soutěž Velká Cena J+M Autodíly zůstává otevřenou výzvou pro všechny, kteří chtějí prověřit své schopnosti a posunout se blíže k úspěšné kariéře v automobilovém oboru.