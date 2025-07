Čtyřbilionová Nvidia; Bulharsko bude členem eurozóny a Škodovka tahounem koncernu VW aneb souhrn ekonomických událostí 28. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

.“..doufaj, že dílko se podaří a když ne no tak zas budou Bulhaři…“ zpívá skupina J.A.R. v jedné ze svých již legendárních písní. Každopádně „dílko“ se na rozdíl od Čechů podařilo spíše Bulharům. Ti totiž od 1. ledna 2026 začnou platit eurem, již jako 21. stát eurozóny. O něčem podobném si v Česku můžeme nechat zdát, i když podnikatelská obec po tom volá již řadu let. Například dubnový průzkum PwC zjistil, že 70 procent generálních ředitelů českých firem si myslí, že případné přijetí eura v Česku by pro jejich firmu mělo pozitivní byznysový vliv. Bohužel politici, kteří o přijetí rozhodují, se byznysovými průzkumy moc neřídí. A vzhledem k tomu, že průzkumy mezi běžnými obyvateli ve prospěch jednotné evropské měny zase tolik nevolá, zůstává zde i nadále euroskepticismus. A vlády si toto důležité rozhodnutí předávají jako horký brambor, aniž by zaujaly k přijetí kladný postoj. Tak třeba se jednou dočkáme…

Bulhaři mají schválené euro

Členské státy EU definitivně schválily vstup Bulharska do eurozóny od 1. ledna 2026. Rozhodli o tom v Bruselu ministři financí bloku. Evropská komise už na začátku června zveřejnila takzvanou konvergenční zprávu, ve které dospěla k závěru, že Bulharsko plní veškerá kritéria, aby mohlo od 1. ledna příštího roku začít používat euro. Eurozóna se tak rozšíří na 21 zemí.

Nvidia jako první čtyřbilionová

Americký výrobce čipů Nvidia se stal celosvětově první firmou s akciemi na burze, jejíž tržní hodnota dosáhla čtyř bilionů dolarů (84,2 bil. Kč). Tzv. tržní kapitalizace vyjadřuje finanční hodnotu firmy podle celkové hodnoty všech akcií v oběhu. Nejhodnotnější společnost světa podle tržní kapitalizace vyrábí vyspělé polovodiče využívané v infrastruktuře pro provozování modelů generativní umělé inteligence (AI).

Škodovce to jde nejlíp z koncernu VW

Automobilka Škoda Auto ve druhém čtvrtletí zvýšila odbyt meziročně o 18,7 % na 270.800 vozidel. Oznámil její mateřský koncern Volkswagen. Škoda tak zaznamenala zdaleka nejvýraznější růst odbytu ze všech značek skupiny Volkswagen. Celá skupina zvýšila čtvrtletní odbyt o 1,2 % nad 2,27 mil. vozů. Škoda vede i v pololetním srovnání – od ledna do konce června zvýšila odbyt meziročně o 13,6 % na 509.400 vozů. Růst odbytu celé skupiny Volkswagen za pololetí dosáhl 1,3 % nad 4,40 milionu vozidel.

Bitcoin se „podíval“ nad 116 tisíc USD

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin se ve čtvrtek vyšplhala na nový rekord, když překonala hranici 116.000 dolarů (asi 2,4 mil. Kč), informovala agentura Bloomberg. Rekordní cenu od začátku roku bitcoin překonal už několikrát. Za letošní rok si k čtvrtečnímu večeru připsal přibližně 24 procent.

Česká zbrojovka vybaví i Němce

Hospodářské noviny informovaly, že Česká zbrojovka, součást Colt CZ Group, údajně zvítězila v tendru na pistole pro německou armádu. Podle dostupných informací jich má německý úřad v plánu pořídit až 186 tisíc, z toho 62 tisíc by měla být pevná objednávka. Objednávka má být uhrazena z programu ve výši 25 mil. eur, který bude na podzim schvalovat Bundestag.

Samsung představil tři nové skládačky

Samsung představil tři nové modely skládacích smartphonů – ultratenké Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 a cenově dostupnější Galaxy Z Flip 7 FE. Jihokorejský gigant tak reaguje na rostoucí konkurenci ze strany čínských značek jako Honor a Oppo a sází na kombinaci designu, AI funkcí a širší dostupnosti. Vlajkový model Galaxy Z Fold 7 je výrazně tenčí než jeho předchůdce – v zavřeném stavu měří pouhých 8,9 mm a v otevřeném 4,2 mm. Modely přinášejí nové funkce založené na umělé inteligenci. Po boku nových smartphonů startuje také vylepšená série chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch8, Watch8 Classic a rovněž model Galaxy Watch Ultra (2025).

Trump zavede clo na dovoz mědi

Spojené státy od 1. srpna zavedou 50procentní clo na dovoz mědi, oznámil americký prezident Trump. Rozhodnutí podle něho padlo po důkladném zhodnocení národní bezpečnosti. Trump v březnu zavedl cla na dovoz oceli a hliníku z celého světa ve výši 25 % a v červnu je zdvojnásobil na 50 %. Už od února Washington analyzoval také dopady možného zavedení cel na měď s cílem podpořit domácí výrobu.

Průmysl v květnu přidal

Průmyslová produkce v Česku v květnu zrychlila meziroční růst na 2,2 % z dubnových dvou procent. Meziměsíčně byla nižší o 1,6 %. Hodnota nových zakázek oproti loňskému květnu vzrostla o pět procent, oznámil Český statistický úřad (ČSÚ). Český průmysl tak roste meziročně čtvrtý měsíc po sobě.

Stavebnictví se daří

Stavební výroba v Česku v květnu meziročně vzrostla o 11,6 %, dvouciferným tempem posílila produkce v pozemním i v inženýrském stavitelství, informoval ČSÚ. Podle statistiků k růstu zčásti přispěla nízká srovnávací základna. Meziměsíčně byla letos v květnu stavební produkce vyšší o 2,3 %. Stavebnictví zaznamenalo v květnu sedmý meziroční růst v řadě, v letošním roce rostlo nejvýrazněji v březnu, a to o 12,5 %. V dubnu pak tempo růstu zpomalilo na 1,9 %.

Inflace v červnu letos nejvýše

Inflace v Česku byla v červnu letos zatím nejvyšší. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,9 % po květnovém zvýšení o 2,4 %. Proti květnu se ceny zvýšily o 0,3 %. Čísla zveřejnil ČSÚ na svém webu a potvrdil tak svůj předběžný odhad z minulého týdne. Víc než před rokem lidé v červnu platili hlavně za potraviny, inflaci naproti tomu zmírňoval pokles cen pohonných hmot.

Nezaměstnanost stagnuje na 4 procentech

Nezaměstnanost v Česku činila v červnu 4,2 %, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo ke konci uplynulého měsíce v celé zemi 315.465 lidí, o 595 méně než v květnu. Současně vzrostl počet evidovaných volných pracovních míst, a to o 2264 na téměř 98.700. Meziročně se podíl nezaměstnaných zvýšil o 0,6 procentního bodu, uchazečů o práci bylo v červnu o zhruba 42.800 víc než před rokem. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR).

Brusel přiklepl Česku povodňovou pomoc

Evropský parlament dnes schválil přidělení 114 mil. eur (zhruba 2,8 mld. Kč) České republice po loňských povodních. Částka je součástí pomoci v hodnotě 280 mil. eur. Opatření je součástí širšího balíku povodňové pomoci v hodnotě 280 mil. eur (6,9 mld. Kč), který kromě ČR zahrnuje také Slovensko, Polsko, Rakousko, Moldavsko a Bosnu a Hercegovinu.

DeepSeek má státní správa zakázaný

Vláda zakázala používat ve státní správě jakékoli produkty čínské společnosti DeepSeek. Rozhodla tak na základě doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle kterého existuje riziko při ochraně dat uživatelů produktů této společnosti. Po jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Nová Trumpova cla

Americký prezident Donald Trump oznámil nová dovozní cla pro další země. Od 1. srpna zavádí USA nová dovozní cla pro devět zemí, nejvyšší ve výši 50 % se týká Brazílie, Kanada bude čelit 35% clu. Na zboží z Alžírska, Iráku, Libye a Srí Lanky bude uvaleno clo 30 %, na Moldavsko a Brunej 25 % a Filipíny 20 %. Vyplývá to z dopisů, které prezident Trump adresoval představitelům dotčených zemí. Později oznámil Trump i clo na dovoz zboží z Evropské unie ve výši 30 %.

Zalando se spojilo s About You

Němečtí internetoví prodejci módy Zalando a About You dokončili dříve oznámené spojení. Slibují, že společně pokryjí větší podíl evropského trhu s módou. Firmy o svém záměru spojit se informovaly loni v prosinci. Tehdy uvedly, že berlínská společnost Zalando převezme svého menšího hamburského konkurenta About You za 1,1 mld. eur (asi 27 mld. Kč). Evropská komise dala souhlas s transakcí 1. července.

Škoda Group rozjíždí spolupráci s indickým Tata

Společnosti Škoda Group, globální výrobce komponentů a vozidel pro veřejnou dopravu a bezemisní mobilitu, a TATA AutoComp, přední indický výrobce automobilových komponentů a součást dynamicky rostoucího konglomerátu TATA Group, založily v Indii společný podnik (joint venture) na výrobu pohonných systémů a komponentů pro kolejová vozidla. Cílem tohoto strategického partnerství je využít potenciál rychle rostoucího indického trhu železniční dopravy a mobility.

Ferrero kupuje WK Kellogg

Italská společnost Ferrero Rocher, která mimo jiné vyrábí čokoládovou pomazánku Nutella, koupí za 3,1 mld. USD (65,2 mld. Kč) amerického výrobce snídaňových cereálií WK Kellogg. Firmy to oznámily ve společné tiskové zprávě. Ferrero díky akvizici rozšíří svou nabídku a posílí růst v Severní Americe.

Apple žaluje EU kvůli půlmiliardové pokutě

Technologický gigant Apple se v pondělí obrátil na druhý nejvyšší soud EU s žalobou proti rozhodnutí Evropské komise, která firmě v dubnu udělila pokutu ve výši 500 mil. eur. Komise tvrdí, že Apple porušil pravidla nového zákona o digitálních trzích (Digital Markets Act), když bránil vývojářům aplikací ve směrování uživatelů na levnější nabídky mimo App Store.

V Bílině skončí těžba za 8 let

Těžba hnědého uhlí v severočeském dole Bílina skončí nejpozději v roce 2033. Potvrdil to Český báňský úřad svým rozhodnutím, které zveřejnil na úřední desce. Na ukončení těžby v roce 2033 se v polovině května dohodlo ministerstvo životního prostředí a polostátní skupina ČEZ, která vlastní Severočeské doly. Původní termín byl rok 2035.

Merck jde do 10miliardové akvizice

Farmaceutická společnost Merck oznámila akvizici firmy Verona Pharma za přibližně 10 mld. USD. Hlavním přínosem obchodu je získání přístupu k léku Ohtuvayre, určenému k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), který byl schválen v USA v roce 2024. Dohoda byla schválena představenstvy obou společností a očekává se, že bude dokončena ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Transakce podléhá schválení akcionářů Verony a finálnímu posvěcení britským Nejvyšším soudem Anglie a Walesu.

Dividenda z letiště vynese státu 2 miliardy

Stát si vezme od Letiště Praha dvě miliardy korun jako dividendu z loňského zisku letiště. Jde zhruba o 80 % loňského zisku, zbylých 471,4 mil. Kč letišti. Rozhodlo o tom ministerstvo financí, které zastupuje stát jako hlavního akcionáře firmy. Vyplývá to z informací v Obchodním rejstříku. Dividenda pro stát je tak výrazně vyšší, než se původně předpokládalo, uvedl server e15.cz, který na rozhodnutí ministerstva upozornil.

VW zavírá závod v Číně

Německý automobilový koncern Volkswagen (VWú a jeho čínský partner SAIC ukončili výrobu v čínském závodě ve městě Nan-ťing kvůli slábnoucí poptávce po automobilech se spalovacím motorem, závod bude uzavřen. V závodě se vyráběly také vozy Škoda. Je to vůbec poprvé, kdy VW úplně zavírá závod v Číně. Definitivní uzavření má být postupné a bude dokončeno ve druhé polovině roku. Zbývající výroba bude přesunuta do sousedního závodu ve městě I-čeng.

Zájem o aplikaci Moje VZP povzbudilo BankID

Spolupráce největší české zdravotní pojišťovny VZP a Bankovní identity mění způsob, jakým lidé přistupují k informacím o čerpaných zdravotních službách a svém pojištění. Počet uživatelů zabezpečené aplikace a webové stránky Moje VZP a aplikace VZP Point překročil 2,75 milionu. U téměř třetiny nových registrací do Moje VZP lidé využili právě BankID, u níž oceňují rychlý a bezpečný přístup. V aplikaci Moje VZP se klienti během několika vteřin dostanou k přehledům čerpané péče, žádostem o příspěvky nebo ke svému virtuálnímu průkazu pojištěnce.

Firemní výsledky v kostce:

Potěšily: Iveco; Škoda Auto; Levi Strauss.

Spíše zklamaly: Spolana; Olma; OKD; Shell; Mercedes.