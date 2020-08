Český krizový kurzarbeit pomalu končí, ať žije nový kurzarbeit stoupající k obzoru

Podle návrhu by vláda mohla kurzarbeit zavést, pokud by ve třech měsících po sobě meziročně přibylo nezaměstnaných o více než 15 procent a bylo by jich minimálně 400 000. Kabinet by k nové podpoře v částečné zaměstnanosti mohl přistoupit i při pandemii, kyberútoku, přírodní pohromě či v jiné mimořádné situaci, která by ohrozila ekonomiku. V nařízení by stanovil, po jakou dobu či v kterém odvětví a regionu se bude příspěvek poskytovat. Podle plánu by se nový kurzarbeit měl zavést od listopadu.