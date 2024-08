Bilionový Buffett; stížnosti na jaderný tendr a zaostřeno na NVidii aneb souhrn ekonomických událostí 35. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

o nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení, za kterou to schytává ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, musel už slyšet každý. Kritici volají po okamžité nápravě, návratu k původnímu systému i odvolání ministra. Nicméně pokud se na věc podívám trochu střízlivěji, tak se musím Bartoše trochu zastat. Za prvé tak robustní změna IT systému ve veřejné správě tu ještě nebyla, takže těžko srovnávat s něčím jiným. Navíc kdo se aspoň někdy byť jen vzdáleně setkal s nějakou IT aktualizací, tak dobře ví, že i přes všechny testy a zkoušky se vždycky nějaké mouchy najdou. A vždycky trvá, než si to „sedne“, což nakonec bude i případ Bartošovy digitalizace (snad to nebude trvat moc dlouho). Volání po ministrově odstoupení je pouze politické hubování, ale logicky nedává smysl, neboť než by se nový šéf resortu rozkoukal a usadil, jsou tu volby a nejspíš i další výměna. Tedy totální paralyzace možné nápravy celého stavebního systému. Takže můžeme nadávat, můžeme plakat, že něco nefunguje, ale pojďme se soustředit i na snahu odstranit problémy a posunout (nejen) stavební řízení skutečně do 21. století…

Komplikace pro jaderný tendr?

Neúspěšní uchazeči o český jaderný tendr společnosti Westinghouse a EDF podaly k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) odvolání proti výběru konkurenční KHNP v soutěži na stavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. V odvoláních zpochybňují oprávnění korejské firmy používat nabízenou technologii a transparentnost celého řízení. Antimonopolní úřad k podáním uvedl, že je nyní analyzuje. Podle společnosti ČEZ, která má jako zadavatel zakázku na starost, má tendr bezpečnostní výjimku, a není tak možné proti průběhu řízení podávat odvolání. Podle zástupců vlády jde o obvyklý krok neúspěšných uchazečů, ohrožení tendru se neobávají.

Bilionový Buffett

Tržní hodnota investiční společnosti Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta ve středu překročila bilion dolarů. Firma se tak stala prvním americkým podnikem mimo technologický sektor, který hranici bilionu dolarů pokořil, píše server CNBC. Buffett, který v pátek slaví 94. narozeniny, patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

Americká ekonomika už jede

Tempo růstu americké ekonomiky v druhém čtvrtletí výrazně stouplo. Hrubý domácí produkt se v celoročním přepočtu zvýšil o tři procenta, zatímco růst v prvních třech měsících roku činil 1,4 %. Ve zpřesněné zprávě to ve čtvrtek uvedla statistická agentura amerického ministerstva obchodu. Ministerstvo tak o 0,2 procentního bodu zlepšilo odhad zveřejněný před měsícem. Růst HDP odrážel především zvýšení spotřebitelských výdajů, soukromých investic do zásob a nebytových fixních investic, uvedl úřad. Negativně naopak působil pokles fixních investic do bydlení.

Balíkovna se oddělí od pošty za rok

Balíkovna jako poskytovatel komerčních poštovních služeb by se měla od České pošty oddělit do samostatné společnosti od 1. dubna příštího roku. Nějakou dobu pak zůstane ve vlastnictví státu, aby se ukázalo, jak dokáže samostatně fungovat. Rozdělení České pošty na provozovatele poboček, který poskytuje služby objednané státem, a na poskytovatele balíkových a logistických služeb, je jedním z kroků nynější transformace podniku.

NKÚ doporučuje reformy

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2023 doporučil rozpočtovou obezřetnost a systémové reformy. Česká ekonomika loni reálně klesla, inflace byla druhá nejvyšší v Evropské unii a stát se dál rychle zadlužoval a rostly jeho výdaje, uvedl.

Mírný růst Česka

Česká ekonomika vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 0,6 %. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ) ve zpřesněném odhadu. V předběžném odhadu z konce července statistici původně uváděli, že hrubý domácí produkt (HDP) stoupl oproti loňsku o 0,4 %. Mezičtvrtletně se HDP zvýšil podle obou odhadů o 0,3 %.

Další čínská automobilka do Evropy

Na seznam čínských automobilek, které hodlají vyrábět elektromobily v Evropě, přibývá zajímavé jméno. Po vhodné lokalitě k vybudování výrobních kapacit na starém kontinentu se totiž poohlíží také XPeng Motors, partner Volkswagenu. Německý koncern loni investoval do teprve deset let starého podniku z Kantonu 700 mil. USD, za které získal pětiprocentní vlastnický podíl a lepší vyhlídky na zvýšení prodejů v Číně. Nyní generální ředitel XPengu oznámil, že společnost expanduje do Evropy.

ČEZ chce víc „větrníků“

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje se snaží přesvědčit vytipované obce na Svitavsku, aby souhlasily s vybudování větrných elektráren ve svých katastrech. Elektrárny by jim přinesly další příjmy do rozpočtů, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Podle průzkumu, který se ve vesnicích vloni uskutečnil, obyvatelé s jejich případnou výstavbou většinou souhlasí.

NVIDIA září, ale pro trh málo

Americký výrobce čipů NVIDIA po konci středečního obchodování ve Spojených státech oznámil, že v druhém čtvrtletí svého fiskálního roku hospodařil s čistým ziskem 16,6 mld. USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 0,68 USD. Tržby podniku se meziročně více než zdvojnásobily na rekordních 30 mld. USD. Zisk i výnosy firmy překonaly očekávání analytiků, akcie Nvidie ale přesto v poobchodní fázi zamířily hluboko do červených čísel. Analytici podle dat agentury Bloomberg čekali od Nvidie upravený zisk na akcii 65 centů a tržby 28,9 miliardy USD, pokles titulu v after-marketu ale potvrdil, že jejich neveřejná očekávání byla ještě vyšší.

Důvěra v českou ekonomiku klesá

Index důvěry v českou ekonomiku druhý měsíc po sobě klesl, v srpnu se snížil proti červenci o 1,4 bodu na 93,7 bodu, uvedl v pondělí Český statistický úřad. Pesimističtější než v červenci jsou spotřebitelé i podnikatelé, ze sledovaných oborů důvěra podnikatelů v ekonomiku vzrostla jen v průmyslu. V meziročním srovnání je celková důvěra vyšší, před rokem byl index na 93,4 bodu.

Korejské reaktory po celé Evropě

Jihokorejská státní energetická společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) zaznamenala zvýšený zájem o své jaderné reaktory z Evropy a z Asie. V červenci firma získala kontrakt za 400 mld. Kč na dodávku dvou jaderných bloků do České republiky. Společnost se teď přiblížila k uzavření smluv se zákazníky ve Švédsku, Finsku, Nizozemsku a ve Slovinsku. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to prohlásil generální ředitel KHNP Ču Ho-wang.

GasNet definitivně pod ČEZem

Skupina ČEZ dokončila akvizici 55,21% podílu ve skupině GasNet, největším provozovateli plynárenské distribuční infrastruktury v ČR. Zemní plyn a později i vodík mají hrát klíčovou roli v budoucím vývoji české ekonomiky. Touto akvizicí ČEZ podporuje transformaci teplárenství a jeho přechod od uhelné energetiky k zemnímu plynu a k vodíku. Prodávaný podíl dosud spravovala společnost Macquarie Asset Management, která jednala jménem spravovaných fondů. Transakci v hodnotě 846,5 mil. eur už schválilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR i Evropská komise.

Google expanduje dozahraničí

Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet plánuje otevřít datové centrum v Uruguayi. Hodlá do něj investovat více než 850 milionů dolarů (19,22 miliardy Kč). Půjde o druhé datové centrum Googlu v Jižní Americe, připomněla agentura Reuters. První z nich společnost otevřela v roce 2015 v chilské Quilicuře Santiaga de Chile. Google v současnosti provozuje 28 datových center v 11 zemích. Agentura Reuters ve čtvrtek upozornila, že firma také uvažuje o vybudování velkého datového centra ve Vietnamu do roku 2027.

Stock posiluje udržitelnost

Skupina Stock Spirits Group („SSG“ nebo také „Skupina“) chce do roku 2030 snížit spotřebu vody a tepelné energie o 10 % na litr vyrobených nápojů a redukovat emise skleníkových plynů (GHG, Scope 1 a 2) o 42 %. SSG také plánuje do dvou let zcela odstranit ze svých produktů plastové návleky a nálevky a dále navyšovat míru recyklace svých obalů, která v roce 2023 dosáhla 93 %. V České republice Skupina dosahuje nejlepších výsledků v úspoře vody, snižování emisí skleníkových plynů i míře recyklace obalů.

Firemní reporty o výsledcích pokračují:

Potěšily: NVIDIA; Primoco UAV; PetroChina; VIG; Lego; Kohl’s; Foot Locker; Chewy; J.M. Smucker; Abercrombie & Fitch; Sellier & Bellot; BYD; Huawei; Best Buy; Campbell Soup; Lukoil; Gazprom; Saxo Bank; Broker Consulting;

Spíše zklamaly: Pernod Ricard; Dollar General; Brown-Forman; Polestar.