Babišův konec s Agrofertem; Central Group odkládá nové projekty a pod Netflix jde část Warner Bros aneb souhrn ekonomických událostí 49. týdne 2025
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Tak jsme se (skoro) konečně dočkali. Vláda bude, Andrej Babiš se nenávratně vzdal Agrofertu, čímž splnil podmínku prezidenta Petra Pavla pro jmenování šéfa ANO do funkce premiéra. Stane se tak již příští týden, takže Babiš stihne i jednání hlav států EU v půli prosince. A zřejmě v lednu se vláda vydá požádat sněmovnu o důvěru, aby se mohla definitivně ujmout své vládnoucí role. Agrofert mezi tím zamíří do tzv. blind trustu, kde ho budou řídit a kontrolovat zcela nezávislý správce a protektor. „Půl roku života“, jak prohlásil Babiš, tedy zamíří do zcela cizích rukou, zatímco sám šéf ANO se definitivně nechá pohltit politikou. Inu už Albert Einstein kdysi prohlásil: „Musím být ochotný vzdát se toho, co jsem, abych se stal tím, čím budu.“ A Babiš? Evidentně rovněž…
Babišův konec s Agrofertem
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Prezident Petr Pavel v reakci na Babišovo prohlášení uvedl, že jmenuje šéfa ANO premiérem v úterý 9. prosince.
Průměrná mzda vzrostla
Průměrná mzda v Česku stoupla ve třetím čtvrtletí meziročně o 7,1 % na 48.295 Kč. Ve srovnání se stejným loňským kvartálem tak přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3194 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2,5 %, mzda reálně vzrostla o 4,5 %, informoval na webu Český statistický úřad (ČSÚ). Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu ale nedosáhnou. Medián mezd, tedy hodnota, proti které má polovina zaměstnanců mzdu vyšší a polovina nižší, dosáhla ve sledovaném čtvrtletí 42.901 Kč, doplnila vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová. U mužů medián dosáhl 45.502 Kč a u žen 40.059 korun.
Netflix kupuje HBO Max a studio Warner Bros
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix se domluvil na převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery za 72 mld. USD (1,5 bil. Kč). Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. Netflix podle dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max. Dohodnutá cena za akcii činí 27,75 USD a představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros.
Central Group stopne start výstavby projektů
Největší rezidenční stavitel CENTRAL GROUP, stejně jako celý trh, nyní zažívá prodejní i stavební boom. Ve výstavbě má firma rekordních 3.200 bytů v osmi lokalitách po celé Praze. A to bez potřeby bankovních úvěrů. Také prodeje nových bytů má v letošním roce rekordní. Přesto nyní o jeden rok odkládá zahájení všech svých nových projektů. Důvodem je nezdravé přehřívání stavebního trhu. To žene ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů na už neakceptovatelnou úroveň pro investory.
FTMO se rozrůstá v globální byznys
FTMO, globální lídr v moderním prop tradingu, dokončil akvizici společnosti OANDA Global Corporation („OANDA“), jedné z předních světových online tradingových skupin. Transakce probíhala od začátku tohoto roku, kdy FTMO podepsalo kupní smlouvu s dosavadním vlastníkem, fondem CVC Asia Fund IV („CVC“), podmíněnou standardními regulatorními schváleními. V listopadu FTMO získalo poslední potřebné regulatorní povolení a 1. prosince úspěšně obchod dokončilo. Podle zakladatelů FTMO Otakara Šuffnera a Marka Vašíčka jde o zásadní milník na jejich cestě k vybudování globálního tradingového powerhousu, který kombinuje moderní prop trading, brokerage a další související služby.
KKCG znovu nabídne dluhopisy
KKCG Real Estate Financing a.s. uvádí na trh zajištěné dluhopisy v předpokládaném objemu 1 miliardy korun, s možností navýšení až do výše 2 miliard. Dluhopisy jsou určeny retailovým investorům. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 000 Kč s fixním kupónem ve výši 6,50 % p.a., který je splatný pololetně. Emise se splatností pět let v roce 2030 je vydávána podle českého práva a dluhopisy budou veřejně nabízené v ČR a přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze.
Muskova síť X dostala obří pokutu od EU
Evropská komise (EK) obvinila americkou internetovou síť X miliardáře Elona Muska z porušení unijních pravidel, konkrétně nařízení EU o digitálních službách (DSA). Za to jí vyměřila pokutu 120 mil. eur (2,9 mld. Kč), uvedla komise ve svém prohlášení. Jde o první sankci v rámci přelomové unijní legislativy a podle agentury Reuters lze očekávat, že sankce vyvolá hněv americké vlády.
Elektrifikaci vlaků zafinancuje Modernizační fond
Téměř 11 mld. Kč z Modernizačního fondu zamíří na zvyšování energetické účinnosti železnic a snížení emisí z dopravy, uvedlo ministerstvo životního prostředí v tiskové zprávě. Modernizační fond čerpá peníze z výnosů z prodeje emisních povolenek. Dotace mají podle resortu zrychlit elektrifikaci tratí napříč republikou a podpořit přechod nákladní dopravy na čistší a úspornější elektrické lokomotivy.
Inflace v ČR zvolnila
Meziroční inflace v Česku je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 % z říjnových 2,5 %. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil ČSÚ. Meziměsíčně spotřebitelské ceny v listopadu klesly o 0,3 %. Konečnou hodnotu listopadové inflace zveřejní ČSÚ 10. prosince, v předchozích měsících její hodnotu pokaždé potvrdil.
Cena stříbra posunula rekord
Cena stříbra k okamžitému dodání překonala další rekord, vyšplhala se nad 58 USD za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Od ledna už cena tohoto kovu vzrostla o více než 90 procent. Analytici upozorňují, že výnosy z držení stříbra letos překonávají ostatní drahé kovy, včetně zlata.
Velké dealy na trhu nemovitostí
– Izraelská skupina AFI koupila od společnosti Skanska kancelářský komplex Port7 v pražských Holešovicích za 3,16 mld. Kč. Obě společnosti o tom informovaly v tiskové zprávě. Port7 se skládá ze tří kancelářských budov s pronajímatelnou plochou zhruba 36.000 metrů čtverečních a přilehlého pozemku určeného pro budoucí rozvoj.
– Česká investiční skupina SPM podnikatelů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla koupila za více než 2,3 mld. Kč kancelářský komplex The Campus Science Park v brněnských Bohunicích. Budovy v areálu, který sousedí s Fakultní nemocnicí Brno a kampusem Masarykovy univerzity, mají podlahovou plochu 50.000 metrů čtverečních.
– Holding Koh-i-noor koupil secesní palác na Václavském náměstí. Historická budova na Václavském náměstí 40, tedy secesní palác známý jako Šupichovy domy, se stanesídlem firmy a dočká se přejmenování na Palác Koh-i-noor. Doplní nemovitostní portfolio holdingu, který už v Praze deset let vlastní Galerii Myšák s prvorepublikovou kavárnou ve Vodičkově ulici.
Půjde Anthropic na burzu?
AI startup Anthropic, tvůrce populárního chatbota Claude, podle Financial Times jedná o možném uvedení svých akcií na burzu už příští rok. Společnost si na přípravy najala právní firmu Wilson Sonsini, která se podílela na IPO technologických gigantů jako Google či LinkedIn. Zároveň údajně Anthropic usiluje o soukromé financování, které by ji mohlo ocenit na více než 300 mld. USD, mimo jiné díky velkým investicím Microsoftu a Nvidie. Pokud by k IPO došlo, Anthropic by se ocitla v přímém závodě s konkurenční OpenAI, která údajně rovněž zvažuje vstup na burzu. Investoři však zároveň řeší, zda rostoucí ocenění ztrátových AI startupů nenaznačuje nafukování AI bubliny.
Lepší výhled pro ekonomiku ČR i od OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 2,4 %, v červnu předpovídala zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 1,9 %. V příštím roce tempo růstu zpomalí na 2 %, uvedla OECD v aktualizovaném výhledu. Motorem růstu bude domácí spotřeba, OECD ale očekává i růst investic. Výhled na příští rok organizace mírně zhoršila, v červnu počítala s růstem o 2,2 %. V roce 2027 růst podle aktualizovaného odhadu zrychlí na 2,1 %.
Samsung představil trojskládačku
Samsung Electronics v pondělí představil svůj první vícenásobně skládací smartphone – Galaxy Z TriFold –, kterým reaguje na rostoucí konkurenci v segmentu ohebných zařízení. Telefon se začne prodávat 12. prosince v Jižní Koreji, následně dorazí na trhy jako Čína, Tchaj-wan, Singapur či Spojené arabské emiráty. Do USA vstoupí v prvním čtvrtletí roku 2026. Zařízení nabídne 16 GB RAM, 512 GB úložiště a bude stát 3,59 mil. wonů (asi 2 449 USD).
Minoritáři ČEZu žalují stát kvůli windfall tax
Spolek minoritních akcionářů ČEZ podal žalobu na stát kvůli konstrukci daně z mimořádných zisků. Tvrdí, že windfall tax snížila zisk energetické firmy natolik, že akcionáři přišli na dividendách o více než 20 miliard korun. Ministerstvo financí odmítá, že by akcionáře poškodilo.
Čínská konkurence Nvidie na burze
Čínská společnost Moore Threads při svém debutu na šanghajské burze přidala více než 400 %. IPO v objemu 1,1 mld. USD zapadá do snahy Pekingu posilovat domácí výrobu čipů v době amerických exportních omezení. Moore Threads, která zatím není zisková, plánuje využít prostředky z IPO především na rozšíření výzkumu a vývoje. Zaměřuje se na nové generace vlastních GPU určených pro trénování a inferenci umělé inteligence a část získaného kapitálu půjde na posílení provozního financování.
Autonomní roboti od foodory startují v Karlíně
Firma foodora nasadila v pražském Karlíně pět autonomních elektrických robotů pro rozvoz jídla. Budou lidem doručovat objednávky z restaurace McDonald’s v Thámově ulici v okruhu asi dvou kilometrů. Vozítka novinářům představili zástupci společnosti. Roboti se pohybují po chodnících rychlostí tři až šest kilometrů v hodině a orientují se s pomocí senzorů, umělé inteligence a strojového učení. Zároveň je monitoruje lidský operátor.
Stock hlásí nárůst výroby
Výrobce lihovin Stock Plzeň – Božkov vyrobil v minulém fiskálním roce do konce letošního září 30,72 milionu litrů nápojů, meziročně mírně více. Firma pocítila pokles v nejprodávanějších lihovinách jako je tuzemák, bylinné likéry a vodka, naopak dvouciferně posílila v míchaných nápojích v plechovkách. Firma chytá skokové navýšení výrobní kapacity o třetinu na 41 mil. litrů, jelikož firma přesune výrobu z dceřiného závodu v Hamburku do Plzně. Stock také nově přebírá distribuci slovenské značky Tatratea v ČR.
Twisto vstoupilo do Bulharska
Twisto rozšiřuje svou přítomnost ve střední a východní Evropě a vstoupilo na bulharský trh. Dva roky po akvizici skupinou Param, největším tureckým fintechovým hráčem, jde už o druhou novou zemi, do které původem český fintech vstupuje. Na základě silných výsledků v Rumunsku Twisto rozšiřuje strategické partnerství s významným místním marketplacem eMAG do Bulharska, kde od prvního dne Twisto zpracovává transakce přes dvě platební metody: Platba do 30 dnů a Platba ve 4 splátkách.
