Vlastníkem TV Nova bude PPF. Stačilo ale málo a mohli ji mít v rukou Číňané s Pentou

Minulý týden byl souhlasem akcionářů na valné hromadě formálně dotažen prodej majitele televize Nova, skupiny CME do rukou společnosti PPF. Transakce v hodnotě 2,1 miliardy dolarů bude dokončena v průběhu roku.

Nicméně o změně vlastníka se na mediálním trhu šuškalo již před několika lety. Pojďme se tedy ohlédnout, co finálnímu sňatku CME s PPF předcházelo.

„Čínsko-pentí“ náruč

První jednání o koupi TV Nova, respektive celé skupiny CME, vedla společnost PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera poprvé už v květnu 2016.

Co schválila valná hromada CME Akcionáři mediální společnosti Central European Media Enterprises (CME) na valné hromadě schválili nabídku na převzetí CME firmou PPF miliardáře Petra Kellnera. Hodnota transakce činí asi 2,1 miliardy dolarů (více než 48 miliard Kč). Součástí CME jsou televizní stanice v pěti zemích střední a východní Evropy – v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku, včetně české skupiny Nova.

Podmínkou dokončení transakce je ale souhlas akcionářů CME, Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí.



Půlroční vyjednávání ale k závěru nevedla a favoritem se následně stala skupina Penta v konsorciu s čínskou CEFC. Té ale v rozhodující okamžik – krátce před podpisem smlouvy – vyschly finanční zdroje.

„Jednání o koupi skupiny CME začala v průběhu roku 2016 a trvala zhruba jeden a půl roku. Penta je vedla jménem konsorcia investorů s majitelem CME, společností Time Warner,“ rekapituluje mluvčí společnosti Penta Ivo Mravinac.

O zájmu Penty a CEFC se psalo v tuzemských médiích v listopadu 2017, žádná z firem však tehdy jednání nepotvrdila. Vyjednávání přitom dospělo až do stadia podpisu dokumentu, ve kterém byla dokonce pevně dohodnutá kupní cena a v přípravě už byla samotná smlouva o koupi.

„Transakce ale nebyla dokončena, protože jeden ze členů konsorcia, CEFC, přestal být schopný garantovat svoji část finančních závazků,“ dodal Mravinac. Finalizace zamýšlené akvizice přišla v době, kdy se čínská CEFC dostala do finančních potíží a v podstatě zbankrotovala.

Party A

Další zajímavé detaily o tom, jak šel čas, události kolem prodeje a to, co předcházelo pozdější dohodě o prodeji pětice evropských televizí do rukou PPF, nabízí dokument pro valnou hromadu CME, na níž akcionáři minulý pátek 27. února transakci schválili.

Podle dokumentu první debaty o možném odkoupení pětice televizí v Česku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Bulharsku a Rumunsku vedla PPF s CME mezi květnem a říjnem 2016. „Nicméně tyto diskuse byly předběžné povahy a nevedly k dalším potenciálním strategickým transakcím,“ stojí v materiálu pro valnou hromadu.

Do hry poté vstoupil jiný zájemce. Mezi srpnem a prosincem 2017 vedla CME debaty s potenciálním zájemcem, kterého dokument označuje jako „Party A“ s tím, že šlo o konsorcium evropského společnosti a strategického investora z Asie. Explicitně to řečeno není, ale šlo o výše zmíněnou spolupráci Penta/CEFC.

Ve stejném čase CME obnovila i jednání s PPF. V prosinci 2017 však PPF oznámila, že v jednáních již dále pokračovat nebude. „V lednu 2018 ,Party A‘ informovala vedení společnosti, že se nepodařilo vytvořit konsorcium a že se nepodaří dokončit transakci,“ čteme ve zprávě pro valnou hromadu.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Mnoho povyku pro poplatky za odpady? Ve hře jsou možná stamiliony až miliardy korun

Návrat PPF do hry

Podle ní se PPF vrátila do jednání počínaje dubnem 2018. V prosinci pak PPF oznámila, že by v jednáních ráda pokračovala v průběhu následujícího roku (v mezičase, v červnu 2018 AT&T dokončila akvizici Time Warner).

V listopadu 2018 se objevil ještě třetí zájemce označovaný v dokumentu jako „Party B“, ten ale už v únoru 2019 CME informoval, že na případném obchodu již zájem nemá. Mezi prosincem 2018 a březnem 2019 jednala CME ještě s dalším zájemcem („Party C“).

HlídacíPes.org v té době psal, že o TV Nova mají zájem tři zájemci: vedle PPF také americká televizní společnost Discovery a minoritní akcionář CME Ronald Lauder, muž, který v roce 1994 TV Nova zakládal a jemuž později Česká republika musela v roce 2003 v arbitráži za zmařenou investici vyplatit 10,5 miliardy korun.

VÍCE K TÉMATU NA PEAK.CZ:

Komu patří česká média? Zahraniční vlastníci se stahují, esa drží čeští miliardáři

O TV Nova má údajně zájem už jen Kellnerova PPF. Cena? Za celou CME 47 miliard korun

Majitel TV Nova překvapuje solidními výsledky. Nastal vhodný čas na prodej CME?

Dohadování o ceně

Přesto ve hře stále ještě nezbývala jen PPF. Od května 2019 se objevily ještě další čtyři nabídky od firem „C, D, E a F“. Dvě z nich měly zájem o odkup aktiv na Slovensku (televize Markíza), ve Slovinsku a v Bulharsku.

„Dne 29. května PPF předložila předběžný, nezávazný návrh na akvizici společnosti za cenu od 2,0 do 2,1 miliardy USD,“ připomíná akcionářům dokument. PPF zároveň požadovala osm týdnů exkluzivity k dokončení due dilligence (hloubkové kontroly) CME a finalizaci dokumentů nezbytných k dokončení transakce.

V textu je zmíněn i alternativní návrh PPF na to, že by odkoupila jen aktiva CME v Česku a na Slovensku.

Dne 30. května loňského roku CME usoudila, že nabídka PPF není dostatečná; 4. června ale firma Petra Kellnera sumu navýšila na 2,2 miliardy dolarů. Na základě toho PPF postoupila do další fáze procesu, v němž byla spolu s ní i nadále firma „Party D“ (pravděpodobně šlo o společnost Discovery). Ta ale koncem července z boje vypadla.

Už jen regulátoři

Proces se pak koncem července a v průběhu srpna poněkud „zasekl“ na dalších diskusích o ceně za akcii. Po řadě dalších jednání byla dohoda podepsána 27. října 2019.

Podmínkou dokončení transakce byl souhlas akcionářů společnosti CME, ten PPF už nyní má. Zbývá vyjádření Evropské komise a regulátora v Rumunsku a ve Slovinsku. A například podle mediálního experta Jana Potůčka bude právě postoj antimonopolních úřadů na jednotlivých trzích, kde CME působí, zajímavý. Zejména kvůli propojení volně šířeného signálu, placených platforem a mobilních operátorů.

Článek, jehož autorem je Robert Břešťan, původně vyšel na serveru Hlídací pes.org.