Unikátní animace NASA: Hladiny oceánů a moří kvůli oteplování stoupají. Co by se ale dělo, kdyby vysychaly?

Loni v září experti v Monaku ve zvláštní zprávě o oceánech a kryosféře v době změn klimatu uvedli, že hladiny moří nyní stoupají dvaapůlkrát rychleji, než tomu bylo v průměru v letech 1900–1990, a sice o 3,66 milimetru ročně. Hladina světových oceánů stoupne do konce 21. století o jeden metr, pokud globální oteplení překročí tři stupně Celsia, k němuž svět za současné situace směřuje. Animace NASA, respektive její nová verze z dílny vědce Jamese O'Donougha, ale ukazuje přesně opačnou situaci: co by se dělo, kdyby světová moře začala vysychat a odkryla tak tři pětiny zemského povrchu, který je nyní pod hladinou.