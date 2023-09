Obří jaderný plán Gazprom v problémech i dražší pivo aneb souhrn 35. týdne 2023

Milé čtenářky, milí čtenáři,

právě čtete poslední prázdninový souhrn, což znamená, že od pondělí začne zase běžný shon. Ten už v uplynulém týdnu začal ve sněmovně, kde se poslanci po letní pauze sešli, aby začali schvalovat zákony, a hlavně aby odhlasovali finální podobu konsolidačního balíčku. Ten se má stát základem pro ozdravení veřejných financí, které svírají čím dál vyšší dluhy. Politiky ale čeká daleko zásadnější rozhodování. O tom, jakým směrem se v dalších desetiletích ubereme v energetice. O tom všem se dočtete v přehledu. Vám přeji, ať těch zásadních rozhodnutí musíte dělat co nejméně.

Česká ekonomika otáčí

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí dle v úterý zveřejněných dat ČSÚ meziročně klesla o 0,4 procenta, mezičtvrtletně ale byla v lehounkém plusu, a to konkrétně o 0,1 procenta. Výkon ekonomiky byl vyšší, než očekávala v srpnové prognóze Česká národní banka (ČNB). Podle ní bude za celý hrubý domácí produkt (HDP) zhruba stagnovat. Podobně to vidí i analytici, kteří už dnes vidí růst oživení spotřeby domácností, ale na druhou stranu čekají zpomalení růstu exportu.

Gazprom v problémech

Ruský plynárenský gigant Gazprom se v letošním druhém čtvrtletí propadl do ztráty 18,6 miliardy rublů (zhruba 4,3 miliardy Kč) po zisku 1,03 bilionu rublů (téměř 240 miliard Kč) před rokem. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Výsledky podniku zasáhl prudký pokles vývozu do Evropy poté, co se po zahájení války na Ukrajině odstřihla od energetických surovin z Ruska.

Na cestě k jednorožci

Česko-kanadská softwarová firma Ataccama loni zvýšila příjmy o sedmdesát procent na rekordní 1,45 miliardy korun. Letos očekává růst o padesát až šedesát procent. Výši zisku firma nesdělila. Do konce příštího roku chce firma se sídlem v pražském Karlíně, která vyvíjí platformu pro správu a řízení dat, dosáhnout statusu jednorožce, tedy firmy s hodnotou minimálně jedné miliardy dolarů. Její dnešní hodnota se podle odhadů pohybuje na úrovni vyšších stovek milionů dolarů.

Návrat currywurstu

Do nabídky podnikové kantýny v hlavní budově centrály německé automobilky Volkswagen ve Wolfsburgu se po dvou letech vrátí oblíbený currywurst. Buřt politý kečupem a kari omáčkou se vedení automobilky rozhodlo z menu odstranit před dvěma lety, kdy tamní jídelna v hlavní budově automobilky přešla na vegetariánskou stravu. Zaměstnanci s chutí na maso tak museli využívat jiné jídelny v rámci celého závodu. Vedení otočilo kormidlo poté, co na začátku roku udělalo mezi zaměstnanci anketu, která se vyjádřila jasně pro znovuzavedení tohoto oblíbeného pokrmu.

Příliš malý Burger King

U fastfood pokrmů ještě zůstaneme. Americký řetězec rychlého občerstvení Burger King totiž bude čelit žalobě, která tvrdí, že jeho hamburgery Whopper jsou příliš malé. Společnost usilovala o zamítnutí této žaloby, soud v Miami to však odmítl, informovala v úterý agentura Reuters. Řetězec podle žaloby podváděl hladové zákazníky tím, že jeho Whopper vypadal v upoutávkách mnohem větší, než byl ve skutečnosti.

Bič na nadnárodní firmy

Česko zřejmě získá možnost danit zisky velkých nadnárodních firem, které sídlí v zahraničí, ale působí i v tuzemsku. Umožnit to má nový zákon o dorovnávací dani, který v úvodním kole podpořila Sněmovna. Výnos pro státní rozpočet by mohl být až šest miliard korun ročně, pokud by zůstala současná sazba daně z příjmu právnických osob 19 procent. Vláda ji chce ale v konsolidačním balíčku zvýšit na 21 procent. Zákon má vstoupit v účinnost k poslednímu dni letošního roku.

Paralyzované banky

Tuzemské banky se ve středu ocitly pod kybernetickou palbou, v důsledku níž miliony klientů řešily problémy s internetovým bankovnictvím. Problémy po tzv. DDoS útoku zaznamenala Komerční banka, ČSOB, Air Bank a Fio banka, zpomalený web měla Česká spořitelna. Zahlcovací DDoS útoky na část českých bank ovlivnily dostupnost jejich systémů, uvedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Hackeři zároveň napadli také web pražské burzy a den na to se potýkaly s problémy i Moneta nebo Raiffeisenbank.

Obří jaderný plán

V útrobách českých ministerstvech se začíná rodit obří plán na výstavbu ne jednoho, ale rovnou čtyř nových jaderných bloků. A to v místě současných jaderných lokalit, tedy v Dukovanech a v Temelíně. Česku totiž hrozí, že už za sedm let bude energeticky nesoběstačné a bude muset elektřinu dovážet. Navíc plánuje do roku 2033 zcela opustit uhlí. Otázkou je, za kolik se jeden blok postaví. Podle analýzy ministerstva financí by pouze jeden blok měl vyjít na více než 400 miliard korun, dohromady tedy téměř dva biliony korun.

Mafra mění majitele

Vydavatelství Mafra, které dosud ovládal svěřenský fond Andreje Babiše, po letech spekulací konečně změní svého majitele. O Mafru usilovali dva čeští miliardáři – majitel holdingu Kaprain Karel Pražák a majitel CZECHOSLOVAK GROUP Michal Strnad. Vítězem klání se nakonec má stát někdejší manažer PPF Pražák, který Mafru kupuje v bundlu s pardubickou chemičkou Synthesia za cenu v řádu jednotek miliard korun. Obchod tím ale zřejmě nekončí.

Cena piva poroste

Pražské restaurace v červenci prodávaly půllitr dvanáctistupňového piva v průměru za 64,30 koruny. Loni to bylo 58,80 koruny, meziročně se tedy cena zvýšila o více než devět procent. Po zvýšení DPH na točené pivo by tak cena mohla příští rok překročit 70 korun. Novinářům to řekl Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků s odkazem na data z pokladních systémů společnosti Dotykačka, která je poskytuje zhruba 8000 podnikům v Česku.

Miliardové úlevy

Německá vláda schválila čtyřletý balíček daňových úlev pro firmy za 32 miliard eur (770,4 miliardy korun), který má znovu nastartovat růst tamní slábnoucí ekonomiky. Informovala o tom agentura Reuters. Kancléř Olaf Scholz zdůraznil, že vláda si musí dát pozor, aby její stimulační opatření nepodnítila inflaci. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

ETW má nového investora

Společnost ETW recyklující odpadní polyethylen končící ve spalovnách získala nového investora. Stala se jím investiční skupina Prime Fund, která od stávajícího investora v podobě SFG Michala Dědka odkoupila část jeho podílu. Společně tak ovládají 54 % podniku, který před pěti lety založili bratři Tomáš a Petr Loudovi. Přesnou výši transakce se obě strany dohodly nekomentovat, nicméně se jedná o desítky milionů korun a další milony korun plánují v následujících letech investovat do vývoje, výroby a expanze na zahraniční trhy. Hodnota ETW nyní dosahuje vyšších stovek milionů korun.

Inflace v eurozóně stagnuje

Míra inflace v eurozóně se v srpnu nezměnila a zůstala na 5,3 procenta. Čísla v rychlém odhadu představil unijní statistický úřad Eurostat. Analytici přitom čekali další zmírnění tempa růstu, a to na 5,1 procenta. Takzvaná jádrová inflace, očištěná o kolísavé ceny energií a potravin, se podle očekávání snížila na 5,3 procenta z červencové hodnoty 5,5 procenta. Nejvyšší inflaci v eurozóně má Slovensko.

ČEZ zlevňuje energie

ČEZ od poloviny září zlevní ceníky energií s fixací. Cena elektřiny s jednoročním závazkem bude o více než pětinu nižší než stanovené vládní stropy. Plyn s roční fixací pak bude pod hodnotou cenových stropů o čtvrtinu. ČEZ zároveň zlevní ceníky dvouletých a tříletých produktů. Nabídka platí pro všechny zákazníky, kromě těch s aktuálně platnou fixací, informovala společnost ČEZ Prodej.

Nezkrotitelný schodek

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Příjmy by podle návrhu měly být 1,921 bilionu korun, meziročně se sníží o 0,3 procenta. Výdaje by měly klesnout o 2,2 procenta na 2,173 bilionu korun. Vyplývá to z návrhu zveřejněného v legislativní knihovně vlády.