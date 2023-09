Protiruské sankce kousají. Rusům zdražují veškeré zboží, některé na trhu úplně chybí

I když obyčejní Rusové chudnou, ruský stát je relativně stále velmi bohatý a má zajištěny miliardy dolarů z exportu nerostných surovin (i když to je podstatně méně než před válkou).

Jen v prvním pololetí 2023 Rusko získalo exportem přes 200 miliard dolarů, takže stále může dovážet řadu zahraničního zboží. Zejména vojenský sektor se může přeorientovat na dlouhotrvající válku. V obcházení sankcí hrají klíčovou roli i třetí země, zejména Čína, která Kremlu dodává většinu technologií, jež dříve nakupoval Putinův režim na Západě. Německý ekonom Janis Kluge z německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní otázky SWP namítá, že ruská ekonomika je mnohem odolnější, než by byli západní politici po uvalení protiruských sankcí ochotni připustit I když obyčejní Rusové chudnou, ruský stát je relativně stále velmi bohatý a má zajištěny miliardy dolarů z exportu nerostných surovin (i když to je podstatně méně než před válkou).Jen v prvním pololetí 2023 Rusko získalo exportem přes 200 miliard dolarů, takže stále může dovážet řadu zahraničního zboží. Zejména vojenský sektor se může přeorientovat na dlouhotrvající válku. V obcházení sankcí hrají klíčovou roli i třetí země, zejména Čína, která Kremlu dodává většinu technologií, jež dříve nakupoval Putinův režim na Západě.