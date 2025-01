Nevídané: Češi platí za elektřinu více než Němci

Češi předběhli Němce a platí za elektřinu více, což je dosud nebývalá věc. A nůžky se dále rozevírají, loni už o 20 procent. Do Německa přitom vyvážíme nejvíce elektřiny; za uplynulé více než tři roky tam Češi v čistém vyvezli roční produkci Temelínu

K historickému „doběhnutí a předběhnutí“ Němců došlo podle dat Eurostatu v prvním pololetí roku 2023. Tehdy česká domácnost s běžnou úrovní spotřeby platila v paritě kupní síly za elektřinu, včetně daní, průměrně 0,38 eura za kilowatthodinu, zatímco ta německá 0,37 eura.

Předtím se nikdy nestalo, aby česká domácnost platila více než německá. Byť ještě v prvním pololetí 2022 se ceny v obou zemích víceméně srovnaly, na úrovni 0,30 eura za kilowatthodinu.

V loňském roce se pak „náskok“ českých domácností dále zvýšil. V prvním pololetí roku totiž české domácnosti platily v paritě kupní síly 0,42 eura za kilowatthodinu, kdežto ty německé jen 0,35 eura. České domácnosti tak platily o 20 procent více než ty německé (viz graf Eurostatu níže).

GRAF: Srovnání plateb za elektřinu domácností Česka, Slovenska a Německa

Od rok 2010 do prvního pololetí 2024, v eurech za kWH.

Zdroj: Eurostat

Přitom Německo je suverénně největší vývozní trh pro českou elektřinu. Od začátku roku 2021 do poloviny roku 2024 k našim sousedům Česko v čistém vyjádření vyvezlo elektřinu za necelých 76 miliard korun, jak plyne z databáze zahraničního obchodu ČSÚ.

Na druhém místě je pak Slovensko, kam Česko vyvezlo elektřinu v čistém vyjádření za přibližně 73 miliard korun. Do třetí Británie mířila v čistém vyjádření česká elektřina už jen za zhruba pět miliard korun.

V daném období celkově Česko v čistém vyjádření vyvezlo elektřinu v hodnotě přibližně 160 miliard korun. Podíl vývozu do Německa na tomto údaji je tedy zhruba 48procentní.

Roční produkce Temelína k Němcům i Slovákům

Podle dat norské společnosti Montel a její analytické platformy pro oblast energetiky, EnAppSys, Česko od začátku roku 2021 do poloviny loňska vyvezlo v čistém vyjádření celkem zhruba 35 terawatthodin elektřiny.

Pokud by i na tomto údaji byl podíl Německa 48procentní, znamená to, že Česko v daném období do Německa v čistém vyjádření vyvezlo zhruba 17 terawatthodin elektřiny. To přesahuje roční produkci jaderné elektrárny Temelín, jež činí zhruba 15 až 16 terawatthodin.

Tedy, České domácnosti nyní platí vyšší cenu elektřiny než domácnosti dvou hlavních vývozních trhů České republiky – Německa a Slovenska.

Rovněž na Slovensko totiž Česko od začátku roku 2021 do poloviny loňska vyvezlo v čistém vyjádření elektřinu odpovídající roční produkci Temelínu. Přitom české domácnosti měly loni v prvním pololetí o přibližně 90 procent dražší elektřinu než ty slovenské.

V paritě kupní síly hradily ty české, jak už víme, dle Eurostatu 0,42 eura za kilowatthodinu, zatímco ty slovenské 0,22 eura. Tedy, české domácnosti mají nyní o desítky procent dražší elektřinu než domácnosti na obou hlavních vývozních trzích České republiky. O 20 procent dražší než domácnosti německé a o 90 procent dražší než domácnosti slovenské.

Pikantní je, že Němci za více než tři roky dovezli „celý jeden roční Temelín“ elektřiny. Přitom si sami své veškeré jaderné elektrárny povypínali, ty poslední předloni. Nebýt produkce Temelína, nikdy by z Česka tak relativně masivní množství elektřiny Němci dovážet nemohli…